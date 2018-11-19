Раскол в "Оппоблоке": как и почему конфликтуют группы Ахметова и Бойко

Группы влияния в "Оппоблоке" больше не видят совместного будущего (УНИАН)

Между "акционерами" "Оппозиционного блока" произошел конфликт. Группа Сергея Левочкина и Юрия Бойко договорилась с Вадимом Рабиновичем о создании "Оппозиционной платформы - За життя" и выдвинула Бойко кандидатом в президенты. Этот шаг не был согласован с другими членами ОБ. Крупнейшая группа влияния в "Оппоблоке", ориентирующаяся на Рината Ахметова и Бориса Колесникова, не поддержала союз с Рабиновичем и дала понять Бойко, что ему следует покинуть партию. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

"Оппозиционная платформа - За життя", созданная немногим более недели назад, выдвинула Юрия Бойко кандидатом в президенты. За два дня до этого глава партии "За життя" Вадим Рабинович отказался от участия в президентской кампании.

Союз Бойко и Рабиновича поднял наружу разногласия между двумя группами внутри ОБ - "газовиками" и "промышленниками", поставив "Оппоблок" на грань раскола. В группе "промышленников", ориентирующихся на Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Вадима Новинского, в прошлый понедельник на заседании политсовета партии раскритиковали действия Юрия Бойко и Сергея Левочкина, возмутившись тем, что этот шаг не был согласован с другими членами ОБ.

Прежде чем начинать переговоры об объединении, необходимо получить соответствующий мандат от партии, как это предусмотрено ее уставом, говорит сопредседатель ОБ Борис Колесников. По его словам, ни политсовет, ни съезд "Оппозиционного блока" не предоставлял Бойко такие полномочия.

"Не может сопредседатель выйти и делать такие несогласованные заявления от имени партии. В таком случае он должен был бы сначала подать заявление о выходе из партии "Оппозиционный блок", это его право, а не обязанность, и как частное лицо вести любые переговоры. А от имени и, будучи членом партии, он не имеет таких прав", - сказал РБК-Украина Колесников.

Впрочем, Бойко дал понять, что выходить из ОБ он не намерен. "Я был и остаюсь сопредседателем парламентской фракции "Оппозиционный блок". А "Оппозиционная платформа - За життя" является надпартийной структурой. Это платформа, в которую мы приглашаем всех политиков, политические партии и организации, которые готовы отбросить личные амбиции и объединиться ради защиты простых людей. И мы выражаем надежду на то, что наши коллеги из "Оппозиционного блока" присоединятся к этой платформе", – заявил Бойко РБК-Украина.

Союз по интересам

Вадим Рабинович также состоит во фракции "Оппозиционный блок". Избравшись в парламент на выборах 2014 года под четвертым номером списка ОБ, два года спустя Рабинович разорвал отношения с "Оппоблоком" и вместе с коллегой по фракции Евгением Мураевым создал партию "За життя". В отличие от мажоритарщика Мураева, которого партия не может лишить депутатского мандата после выхода из фракции, Рабинович по-прежнему остается членом фракции ОБ.

В июле этого года в партию "За життя" вошел Виктор Медведчук. Но разговоры о его причастности к этой партии имели место задолго до этого. С усилением позиций Медведчука Мураев лишился реального влияния в "За життя". В сентябре он вышел из партии и создал собственный проект - "Наши".

Рабинович последние полтора года имел, мягко говоря, недружеские отношения с группой Левочкина-Бойко, публично обмениваясь с ними взаимными обвинениями. Телеканал "Интер", принадлежащий бизнесмену Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину, с 2017 года регулярно транслировал дискредитирующие сюжеты о Рабиновиче, в частности о якобы имеющемся у него израильском гражданстве и покупке дорогостоящего земельного участка на французском острове Сен-Мартен. Тогда как Рабинович добивался ареста и конфискации недвижимости на Лазурном берегу Франции, которую якобы приобрел Левочкин за "награбленные средства".

Накал между сторонами дошел до того, что в октябре 2017 года Рабинович обвинил Левочкина и Бойко в организации покушения на него и поджоге его дома. Но, по информации издания, в начале ноября этого года Левочкин и Рабинович заключили мировую, пожав друг другу руки.

Представители двух групп "Оппоблока" и партии "За життя" еще с лета пытались сесть за стол переговоров, чтобы согласовать единого кандидата в президенты и договориться о создании объединенной политической силы.

Для "газовиков" такое объединение было крайне важным, по большей части, для выдвижения Бойко единым кандидатом на президентских выборах от обеих сил. И, следовательно, для нейтрализации Рабиновича, который в случае выдвижения от "За життя" может оттянуть часть голосов у Бойко ввиду общего электорального поля. В группе "газовиков" полагают, что в такой конструкции Бойко имеет все шансы не только попасть во второй тур, но и победить.

Если "Оппозиционный блок" и "За життя" выдвинут Бойко в качестве единого кандидата, фаворитами первого тура президентских выборов станут глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 15,5% поддержки избирателей и Юрий Бойко – с 14%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра "София", который связывают с Сергеем Левочкиным. Но если на президентские выборы идут и Бойко, и Рабинович, то первый получит 8,8%, второй - 4,9%. И тогда во второй тур с Тимошенко выходит Петр Порошенко.

В группе "промышленников", напротив, скептически оценивают шансы единого кандидата и не верят в электоральную синергию рейтингов двух партий.

"Вопрос не в том, что мы не хотим Юрия Анатольевича (Бойко, - ред.), а хотим Вадима Владиславовича (Новинского, - ред.), например, - объясняет Борис Колесников. - Вопрос в том, что мы хотим видеть кандидата, который способен выиграть президентские выборы. И хотим эту фамилию услышать от всех наших однопартийцев на съезде. Все партии, наоборот, стремятся к публичным действиям, потому что это дает дополнительные симпатии избирателей. Мы всегда выступали за единого кандидата, но это должен быть публичный и легитимный процесс".

В "Оппоблоке" президентские амбиции, кроме Бойко, имеет также Александр Вилкул, входящий в группу Ахметова. Что же касается Новинского, то в августе этого года он заверил РБК-Украина, что не планирует баллотироваться в президенты.

Между тем, по словам нескольких собеседников в ОБ, многие представители группы "промышленников" не одобряют кандидатуру Бойко в качестве единого кандидата из-за исторически натянутых в партии отношений между "киевскими", представленных в основном группой "газовиков", и "донецкими".

Отдельную роль здесь играет фактор Рината Ахметова. Как ранее писало РБК-Украина, один из ключевых "акционеров" "Оппоблока" делает ставку, прежде всего, на выборы в Раду, и поэтому согласование единого кандидата ему неинтересно.

Сообразить на двоих

С учетом затянувшихся переговоров, группа "газовиков" Левочкина-Бойко и "За життя" решили создать объединение на двоих, оставив за бортом переговорного процесса группу "промышленников". Как уже анонсировал Бойко, "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформирована в политическую партию.

"К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях", - заявил Бойко 13 ноября.

После этого к платформе присоединилась "Партия развития Украины", которую возглавляет народный депутат от "Оппоблока" Юрий Мирошниченко. Он представляет группу "газовиков", к которой также относят Сергея Ларина, Юлию Левочкину, Ивана Мирного, Юрия Павленко, Николая Скорика, Михаила Папиева, Сергея Дунаева и Евгения Бакулина.

"Газовики" и "промышленники" получили равные доли в списке партии, но за счет мажоритарщиков, прошедших в парламент, группа Ахметова-Колесникова-Новинского имеет во фракции большинство. К этой группе относят более 20 человек, в частности, Александра Вилкула, Юрия Воропаева, Татьяну Бахтееву, Михаила и Дмитрия Добкиных и Владимира Гусака.

Еще трех человек в "Оппоблоке" связывают с Виктором Медведчуком - Тараса Козака, Василия Нимченко и Нестора Шуфрича. Последний, кстати, в ноябре 2017 года вошел в партию "За життя".

Наряду с представителями крыла "газовиков" и людьми, ориентирующихся на Медведчука, во время подписания соглашения между Бойко и Рабиновичем также присутствовала Наталья Королевская. Хотя до недавних пор ее относили к группе Ахметова.

Условие, которое выдвинули Левочкин и Бойко, для создания союза с "За життя" - Бойко должен стать единым кандидатом в президенты от платформы, рассказывает собеседник в окружении Рабиновича. Впрочем, по его словам, Рабиновича с самого начала не интересовало президентство. Он, в свою очередь, якобы выдвинул встречное требование: его партия поддержит Бойко на президентских выборах, но при этом Бойко не должен вступать в партию "За життя".

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, за Рабиновичем будет закреплен первый номер в списке общего политического проекта на парламентских выборах. Такое объединение выгодно и Медведчуку, стремящемуся вернуться в большую политику.

По информации РБК-Украина, предложение о вхождении в союз поступило и Ринату Ахметову. "За Ахметовым сохраняется опцион - в любое время присоединиться к проекту - получив долю примерно в 25%. Правда, сам Рабинович и группа Левочкина-Бойко не хочет видеть в партии нескольких людей из окружения Ахметова, с которыми у них есть серьезные личные конфликты", - говорит источник издания из окружения Рабиновича.

Изначально план Левочкина, Бойко и "За життя" заключался в том, чтобы после создания платформы и выдвижения Бойко разделить фракцию ОБ и создать отдельную фракцию или группу под названием "Оппозиционная платформа - За життя", рассказывает собеседник. Но пока этот сценарий решили отложить. Сейчас партнеры будут следить за социологией платформы, а потом – определяться со своими дальнейшими шагами, рассказывает источник в окружении руководителя "За життя".

Депутаты в парламентской фракции ОБ также пока заняли выжидательную позицию. Несколько "оппоблоковцев" из обеих групп, к которым на прошлой неделе обращалось издание, даже не под запись категорически отказались комментировать создание платформы и противоречия внутри фракции.

Каждый при своем

В группе "газовиков" вряд ли станут менять свое решение. Тем не менее, по словам Бориса Колесникова, политсовет рекомендует все же провести съезд, предоставить конкретным членам ОБ мандат на проведение переговоров со всеми оппозиционными политическими силами. И после этого - выдвинуть единого кандидата от оппозиции.

По словам Колесникова, съезд должен пройти в два этапа. На первом этапе – до 15 декабря, определиться с тем, будет ли партия вести переговоры о едином кандидате, и кто будет вести эти переговоры. На втором этапе – после 1 января, собственно, утвердить кандидата.

"Но наши оппоненты выступили категорически против: они настаивают на том, что не надо никаких мандатов – давайте сразу выдвигать кандидата. Впрочем, против выступают только два уважаемых члена нашей партии (Юрий Бойко и Сергей Левочкин, - ред.) - из пятидесяти тысяч", - говорит сопредседатель партии ОБ.

Нежелание "газовиков" выносить вопрос об объединении и едином кандидате на партийный съезд вполне понятно, учитывая, что большинство партийных ячеек контролирует группа "промышленников". И потому есть большая вероятность, что сторонам так и не удастся договориться.

Политолог Кость Бондаренко считает, что своими действиями Бойко превысил свои полномочия, поскольку решение об объединение - прерогатива съезда.

"Имел место волюнтаризм Юрия Бойко как одного из лидеров партии. Очевидно, что такие вещи должны быть объявлены обоими сопредседателями. Группа Ахметова, Колесникова и Новинского участвовала в переговорах, но 1 ноября заявила о том, что выходят из переговоров. Потому что на самом деле то, что предлагалось партией "За жизнь", не совсем соответствовало интересам "Оппозиционного блока", - считает политолог.

Бывший глава Комитета избирателей Украины, политтехнолог Игорь Попов, напротив, расценивает союз Бойко и Рабиновича как технологически правильный шаг. "Если провести такое слияние позже, то это уже не даст эффекта, ведь все больше избирателей будет определяться со своим голосом, в том числе их электоральные ниши", - сказал РБК-Украина политтехнолог.

При объединении рейтингов платформа Бойко-Рабиновича может создать одну из самых больших фракций в парламенте следующего созыва, претендовать на место в коалиции и стать весомым субъектом внутрипарламентских переговоров.

"У них достаточно большой потолок роста. Например, последнее социологическое исследование трех компаний продемонстрировало, что 35% опрошенных поддерживает нейтралитет Украины в вопросах безопасности. А это фактически их целевая группа, с которой они могут работать", - резюмировал Попов.