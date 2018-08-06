Как "Оппозиционный блок" выбирает кандидата в президенты

В "Оппозиционном блоке" не определились, кто от их партии будет участвовать в президентских выборах в марте 2019 года. В ОБ официально называют троих претендентов, кто может побороться за главный пост страны – Юрий Бойко, Борис Колесников и Александр Вилкул. В неформальных разговорах "оппоблоковцы" признают, что альтернативы Бойко нет. Для максимальной консолидации электората "Оппоблоку" необходимо договориться о едином кандидате с еще одной партией, ориентирующейся на избирателей юго-восточной Украины - "За життя" Вадима Рабиновича и Евгения Мураева. Это нужно не столько, чтобы получить высокий результат в президентской гонке, сколько для того, чтобы выиграть парламентские выборы в октябре 2019 года.

В партии "Оппозиционный блок" не определились с кандидатом на грядущие президентские выборы. Пока социологические службы измеряют рейтинг Юрия Бойко как потенциального участника президентской гонки, в "Оппоблоке" заявляют: согласованной кандидатуры нет.

"В настоящий момент решение о том, кто конкретно станет кандидатом в президенты от "Оппозиционного блока", еще не принято, - сообщил РБК-Украина сопредседатель фракции ОБ в парламенте Александр Вилкул. - Нельзя идти на эти выборы "для тренировки". Надо идти и побеждать. Следовательно, кандидатом должен быть человек, который имеет максимальное доверие и сможет победить, не предаст и "не прогнется".

Решение о том, кого "Оппозиционный блок" выдвинет на президентские выборы, будет принято не ранее сентября-октября, уточнил изданию народный депутат Вадим Новинский. "Это решение должен принять съезд, который, скорее всего, пройдет в сентябре-октябре", - сказал в беседе с изданием депутат ОБ.

Кандидат, который всех устроит

В "Оппозиционном блоке", куда в 2014 году вошли преимущественно экс-члены "Партии регионов", существует несколько центров влияния. В парламентской фракции ОБ одну группу депутатов связывают с бизнесменом Ринатом Ахметовым, вторую - с экс-главой Администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным и олигархом Дмитрием Фирташем, третью - с Виктором Медведчуком. Последний, к слову, недавно вошел в партию "За життя" Вадима Рабиновича и Евгения Мураева. Эта политическая сила, как и "Оппозиционный блок", ориентирована на электорат юго-восточных областей Украины.

И в партии, и во фракции "Оппоблока" есть два руководителя. Сопредседатели партии - бизнесмен Борис Колесников, которого считают близким к Ринату Ахметову, и Юрий Бойко, близкий к Левочкину и Фирташу. Бойко также является и сопредседателем фракции ОБ в парламенте на пару с Александром Вилкулом, которого относят к группе Ахметова.

Последние социологические опросы, проведенные в мае-июле этого года, демонстрируют, что Бойко - единственный представитель ОБ среди фаворитов президентской гонки. Вместе с ним среди потенциальных кандидатов в президенты от "Оппоблока" называют и Бориса Колесникова, и Александра Вилкула, и Вадима Новинского. Всех троих, в противовес Бойко, считают близкими к Ринату Ахметову.

"У нас есть много достойных кандидатов: это и Борис Колесников, и Александр Вилкул, и Юрий Бойко, это и ряд наших региональных лидеров - Ростислав Шурма (генеральный директор "Запорожстали", принадлежащей компании "Метинвест" Ахметова и Новинского, - ред.), Дмитрий Шенцев", - рассуждает Вадим Новинский. При этом сам он уверяет, что баллотироваться в президенты не собирается. "Нет, я не планирую", - подтвердил Новинский РБК-Украина.

Поход на праймериз

Александр Вилкул полагает, что выдвиженец от "Оппозиционного блока" на выборы главы государства может определиться в ходе праймериз. "В мире есть хорошо зарекомендовавшая себя технология - праймериз. И она в каком-то виде, думаю, будет применена "Оппозиционным блоком", чтобы обеспечить выбор самого достойного и рейтингового кандидата от партии", - прокомментировал он изданию.

Вадим Новинский подтвердил РБК-Украина, что праймериз рассматривается как один из возможных вариантов по отбору кандидата в президенты. Но внутрипартийные выборы должны состояться до съезда партии, чтобы на нем официально объявить имя кандидата, полагает Новинский.

При этом нардеп не исключает, что от ОБ на президентские выборы могут пойти несколько кандидатов. "Съезд примет решение, кого поддержать - будет это один кандидат или будет несколько кандидатов. Но это решение будет в сентябре-октябре, раньше точно не будет", - прогнозирует парламентарий.

Решающее мнение о том, кто представит ОБ на президентских выборах, зависит от Рината Ахметова и Сергея Левочкина, говорит политолог Владимир Фесенко. Однако, по мнению собеседника, у "ахметовского крыла" нет кандидата, претендующего на высокий результат на выборах. Именно поэтому кандидатом от ОБ станет Юрий Бойко, считает Фесенко.

"Юридически и официально и "Оппоблок", и "За життя" будут выдвигать своих кандидатов только после официального старта кампании. Но де-факто кампания Бойко уже началась", - отметил он.

Политолог не исключает, что в случае выдвижения Бойко от "Оппозиционного блока" кто-то из нынешних представителей этой партии может баллотироваться как самовыдвиженец, например, Александр Вилкул. "Но шансов у него нет. И если он будет баллотироваться, это будет огромным подарком для всех других кандидатов-фаворитов президентской гонки, поскольку выдвижение Вилкула не даст ему никаких шансов на победу и даже на прохождение во второй тур. Но отобрать голоса у Бойко и немного у Рабиновича это может", - считает Фесенко.

С прицелом на выборы в Раду

Выдвижение нескольких представителей "Оппозиционного блока" грозит "размытием" их электорального поля, соглашается политолог Андрей Ермолаев. "Есть объективная реальность, в которой, как по мне, реальным политическим и практическим лидером с высоким показателем остается Юрий Бойко. Если же они будут друг другу доказывать, что нужно делать какие-либо праймериз и так далее, они однозначно будут лить воду на мельницу тех, кто раздробляет их собственный электорат", - сказал РБК-Укриана Ермолаев. Если на президентские выборы пойдут несколько представителей ОБ, то они пойдут "уничтожать "Оппозицонный блок", добавил политолог.

Несмотря на периодически возникающие внутренние конфликты групп Ахметова и Левочкина, сторонам удается находить точки соприкосновения, чтобы не развалить их общий политический проект, говорит РБК-Украина один из собеседников в "Оппоблоке". В неформальных разговорах представители ОБ из разных групп отмечают, что, вероятней всего, единым кандидатом все же будет Бойко. С ним у партии есть высокие шансы мобилизовать электорат на президентскую кампанию и "засветиться" перед парламентскими выборами, которые пройдут в октябре 2019 года.

Готовясь к парламентской кампании, "Оппоблоку" также важно договориться с "За життя" Вадима Рабиновича, чтобы не "размыть" между двумя политическими силами электорат юго-восточных областей страны. О том, что такие переговоры ведутся, изданию подтвердили сразу несколько руководителей "Оппозиционного блока". "Пока все в стадии переговоров", - сказал РБК-Украина сопредседатель партии ОБ Борис Колесников.

Не под запись собеседники в ОБ подтверждают, что переговоры с "За життя" имеют место, однако ведутся не с Вадимом Рабиновичем, а с Виктором Медведчуком и Нестором Шуфричем, ныне народным депутатом от ОБ.

Чем завершатся переговоры, сказать сложно. Проблема в том, что Рабинович регулярно публично критикует Сергея Левочкина, раскрывая подробности о его имуществе за границей, перелетах на самолетах и прочей личной информации. Рабинович также заявлял, что по его иску суд Ниццы наложил арест на недвижимость Левочкина. Пресс-служба Левочкина эту информацию ранее опровергала, поясняя заявления Рабиновича попыткой "получить выгоду от власти за отвлечение голосов от реальной оппозиции и от продажи мест в будущем списке партии "За життя". А нардеп Сергей Каплин, которого связывают с Левочкиным, также заявлял, что Рабинович скрыл свое израильское гражданство и не имеет права быть гражданином Украины.

Вместе с тем, в интервью РБК-Украина сам Левочкин, говоря о "За життя" Рабиновича, пояснял, что вероятность объединения в их политическом поле очень высока. "В этом случае Оппозиционный блок с сателлитами станет лидером политических симпатий: суммарная поддержка такого объединения будет самой высокой в стране", - отмечал нардеп.

Сам Рабинович в начале июля призывал руководителей "Оппоблока", "Видродження", Аграрной партии и "других оппозиционных сил" начать переговоры о совместной деятельности и едином кандидате на президентских выборах. Но позже его риторика изменилась: несколько дней спустя он уточнил, что "За життя" не намерена создавать политическую силу "под лидеров ОБ Бойко и Левочкина". Затем, оглашая о вхождении в партию "За життя" Виктора Медведчука, Рабинович заявил, что таким шагом они "сделали "Оппоблок".

Фактор Медведчука

По мнению Андрея Ермолаева, официальное появление Медведчука в партии Рабиновича является попыткой "За життя" капитализировать свои позиции в переговорном процессе с "Оппозиционным блоком". "Ни Медведчук, ни нынешние руководители "За життя" не имеют личной возможности стать однозначными лидерами, как оппозиционного объединения, так и рейтинговыми проводниками. Есть серьезные ограничения - по разным причинам - имиджевым, поведенческим, историческим", - считает политолог.

Тем не менее, по его оценке, вероятность успеха переговоров между "Оппоблоком" и "За життя" достаточно высока. "За життя" будет склонна признать поддержку единого кандидата от оппозиционных сил, который представляет "Оппозиционный блок". Для меня безоговорочно им является Юрий Бойко", - прогнозирует Ермолаев.

Однако Владимир Фесенко полагает, что никакого согласования, скорее всего, не состоится. "Тот факт, что Вадим Рабинович презентовал свою программу, хоть формально это программа партийная, и это сделано перед началом президентской избирательной кампании, значит, что Рабинович с большой долей вероятности будет участвовать в президентских выборах", - отметил политолог. И, следовательно, объясняет Фесенко, единого кандидата, нацеленного на бывший электорат "Партии регионов", не будет.