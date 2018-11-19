Розкол в "Опоблоці": як і чому конфліктують групи Ахметова і Бойка

Групи впливу в "Опоблоці" більше не бачать спільного майбутнього (УНІАН)

Між "акціонерами" "Опозиційного блоку" стався конфлікт. Група Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка домовилася з Вадимом Рабіновичем про створення "Опозиційної платформи - За життя" і висунула Бойко кандидатом у президенти. Цей крок не був узгоджений з іншими членами ОБ. Найбільша група впливу в "Опоблоці", що орієнтується на Ріната Ахметова і Бориса Колеснікова, не підтримала союз з Рабіновичем і дала зрозуміти Бойко, що йому слід покинути партію. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

"Опозиційна платформа - За життя", створена трохи більше тижня тому, висунула Юрія Бойка кандидатом у президенти. За два дні до цього голова партії "За життя" Вадим Рабінович відмовився від участі у президентській кампанії.

Союз Бойка і Рабіновича підняв назовні розбіжності між двома групами всередині ОБ - "газовиками" та "промисловцями", поставивши "Опоблок" на межу розколу. У групі "промисловців", що орієнтується на Ріната Ахметова, Бориса Колеснікова і Вадима Новінського, у минулий понеділок на засіданні політради партії розкритикували дії Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, обурившись тим, що цей крок не був узгоджений з іншими членами ОБ.

Перш ніж починати переговори про об'єднання, необхідно отримати відповідний мандат від партії, як це передбачено її статутом, каже співголова ОБ Борис Колесніков. За його словами, ні політрада, ні з'їзд "Опозиційного блоку" не надавав Бойко такі повноваження.

"Не може співголова вийти і робити такі неузгоджені заяви від імені партії. У такому разі він мав би спочатку подати заяву про вихід з партії "Опозиційний блок", це його право, а не обов'язок, і як приватна особа вести будь-які переговори. А від імені і, будучи членом партії, він не має таких прав", - сказав РБК-Україна Колесніков.

Втім, Бойко дав зрозуміти, що виходити з ОБ він не має наміру. "Я був і залишаюся співголовою парламентської фракції "Опозиційний блок". А "Опозиційна платформа - За життя" є понадпартійною структурою. Це платформа, до якої ми запрошуємо всіх політиків, політичні партії і організації, які готові відкинути особисті амбіції і об'єднатися заради захисту простих людей. І ми висловлюємо надію на те, що наші колеги з "Опозиційного блоку" приєднаються до цієї платформи", – заявив Бойко РБК-Україна.

Союз за інтересами

Вадим Рабінович також є членом фракції "Опозиційний блок". Обравшись до парламенту на виборах 2014 року під четвертим номером списку ОБ, два роки потому Рабінович розірвав відносини з "Опоблоком" і разом з колегою по фракції Євгеном Мураєвим створив партію "За життя". На відміну від мажоритарника Мураєва, якого партія не може позбавити депутатського мандата після виходу з фракції, Рабінович, як і раніше, залишається членом фракції ОБ.

У липні цього року в партію "За життя" увійшов Віктор Медведчук. Але розмови про його причетність до цієї партії мали місце задовго до цього. З посиленням позицій Медведчука Мураєв позбувся реального впливу в "За життя". У вересні він вийшов з партії і створив власний проект - "Наші".

Рабінович останні півтора роки мав, м'яко кажучи, недружні відносини з групою Льовочкіна-Бойка, публічно обмінюючись з ними взаємними звинуваченнями. Телеканал "Інтер", що належить бізнесмену Дмитру Фірташу та Сергію Льовочкіну, з 2017 року регулярно транслював дискредитуючі сюжети про Рабіновича, зокрема про нібито наявне у нього ізраїльське громадянство і купівлю дорогої земельної ділянки на французькому острові Сен-Мартен. Тоді як Рабінович домагався арешту і конфіскації нерухомості на Лазурному березі Франції, яку нібито придбав Льовочкін за "награбовані кошти".

Напруження між сторонами дійшло до того, що у жовтні 2017 року Рабінович звинуватив Льовочкіна і Бойка в організації замаху на нього і підпал його будинку. Але, за інформацією видання, на початку листопада цього року Льовочкін і Рабінович уклали мирову, потиснувши один одному руки.

Представники двох груп "Опоблоку" і партії "За життя" ще з літа намагалися сісти за стіл переговорів, щоб узгодити єдиного кандидата в президенти і домовитися про створення об'єднаної політичної сили.

Для "газовиків" таке об'єднання було вкрай важливим, здебільшого, для висунення Бойка єдиним кандидатом на президентських виборах від обох сил. І, отже, для нейтралізації Рабіновича, який у разі висунення від "За життя" може відтягнути частину голосів у Бойка, зважаючи на спільне електоральне поле. У групі "газовиків" вважають, що у такій конструкції Бойко має всі шанси не тільки потрапити у другий тур, але і перемогти.

Якщо "Опозиційний блок" і "За життя" висунуть Бойко в якості єдиного кандидата, фаворитами першого туру президентських виборів стануть глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко з 15,5% підтримки виборців і Юрій Бойко – з 14%. Про це свідчать дані соцопитування Центру "Софія", який пов'язують з Сергієм Льовочкіним. Але якщо на президентські вибори йдуть і Бойко, і Рабінович, то перший отримає 8,8%, другий - 4,9%. І тоді у другий тур з Тимошенко виходить Петро Порошенко.

У групі "промисловців", навпаки, скептично оцінюють шанси єдиного кандидата і не вірять в електоральну синергію рейтингів двох партій.

"Питання не в тому, що ми не хочемо Юрія Анатолійовича (Бойко, - ред.), а хочемо Вадима Владиславовича (Новінського, - ред.), наприклад, - пояснює Борис Колесніков. - Питання у тому, що ми хочемо бачити кандидата, який здатний виграти президентські вибори. І хочемо це прізвище почути від усіх наших однопартійців на з'їзді. Всі партії, навпаки, прагнуть до публічних дій, тому що це дає додаткові симпатії виборців. Ми завжди виступали за єдиного кандидата, але це має бути публічний і легітимний процес".

В "Опоблоці" президентські амбіції, крім Бойка, має також Олександр Вілкул, який входить до групи Ахметова. Що ж стосується Новінського, то у серпні цього року він запевнив РБК-Україна, що не планує балотуватися у президенти.

Між тим, за словами кількох співрозмовників в ОБ, багато представників групи "промисловців" не схвалюють кандидатуру Бойка в якості єдиного кандидата через історично натягнуті відносини у партії між "київськими", які представлені переважно групою "газовиків", і "донецькими".

Окрему роль тут відіграє фактор Ріната Ахметова. Як раніше повідомляло РБК-Україна, один з ключових "акціонерів" "Опоблоку" робить ставку, насамперед, на вибори в Раду, і тому узгодження єдиного кандидата йому нецікаво.

Зметикувати на двох

З урахуванням тривалих переговорів група "газовиків" Льовочкіна-Бойка і "За життя" вирішили створити об'єднання на двох, залишивши за бортом переговорного процесу групу "промисловців". Як вже анонсував Бойко, "Опозиційна платформа - За життя" буде трансформована у політичну партію.

"До нашої політичної платформі приєднуються ще кілька громадських організацій, політичних партій. Зараз ми проводимо переговори і вже найближчим часом всі дізнаються про цих організаціях", - заявив Бойко 13 листопада.

Після цього до платформи приєдналася "Партія розвитку України", яку очолює народний депутат від "Опоблоку" Юрій Мірошниченко. Він представляє групу "газовиків", до якої також відносять Сергія Ларіна, Юлію Льовочкіну, Івана Мирного, Юрія Павленка, Миколу Скорика, Михайла Папієва, Сергія Дунаєва та Євгена Бакуліна.

"Газовики" і "промисловці" отримали рівні частки в списку партії, але за рахунок мажоритарників, які пройшли у парламент, група Ахметова-Колеснікова-Новінського має більшість у фракції. До цієї групи зараховують більш як 20 осіб, зокрема, Олександра Вілкула, Юрія Воропаєва, Тетяну Бахтєєву, Михайла і Дмитра Добкіних і Володимира Гусака.

Ще трьох осіб в "Опоблоці" пов'язують з Віктором Медведчуком - Тараса Козака, Василя Німченка і Нестора Шуфрича. Останній, до речі, у листопаді 2017 року вступив у партію "За життя".

Поряд з представниками крила "газовиків" та людьми, які орієнтуються на Медведчука, під час підписання угоди між Бойком і Рабіновичем також була присутня Наталія Королевська. Хоча до недавнього часу її відносили до групи Ахметова.

Умова, яку висунули Льовочкін і Бойко, для створення союзу з "За життя" - Бойко має стати єдиним кандидатом у президенти від платформи, розповідає співрозмовник в оточенні Рабіновича. Втім, за його словами, Рабінович з самого початку не цікавило президентство. Рабінович, в свою чергу, нібито висунув зустрічну вимогу: його партія підтримає Бойко на президентських виборах, але при цьому Бойко не повинен вступати в партію "За життя".

Крім того, згідно з досягнутими домовленостями, за Рабіновичем буде закріплений перший номер у списку спільного політичного проекту на парламентських виборах. Таке об'єднання вигідно і Медведчуку, який прагне повернутися у велику політику.

За інформацією РБК-Україна, пропозиція про входження в союз надійшла й Рінату Ахметову. "За Ахметовим зберігається опціон - в будь-який час приєднатися до проекту - отримавши частку приблизно в 25%. Правда, сам Рабінович і група Льовочкіна-Бойка не хоче бачити в партії кількох людей з оточення Ахметова, з якими у них є серйозні особисті конфлікти", - говорить джерело видання з оточення Рабіновича.

Спочатку план Льовочкіна, Бойка і "За життя" полягав у тому, щоб після створення платформи і висунення Бойко розділити фракцію ОБ і створити окрему фракцію або групу під назвою "Опозиційна платформа - За життя", розповідає співрозмовник. Але поки цей сценарій вирішили відкласти. Зараз партнери будуть стежити за соціологією платформи, а потім – визначатися зі своїми подальшими кроками, розповідає джерело в оточенні керівника "За життя".

Депутати у парламентській фракції ОБ також поки зайняли вичікувальну позицію. Кілька "опоблоковців" з обох груп, до яких минулого тижня зверталося видання, навіть не під запис категорично відмовилися коментувати створення платформи і суперечності всередині фракції.

Кожен при своєму

У групі "газовиків" навряд чи стануть змінювати своє рішення. Тим не менш, за словами Бориса Колеснікова, політрада рекомендує все ж провести з'їзд, надати конкретним членам ОБ мандат на проведення переговорів з усіма опозиційними політичними силами. І після цього - висунути єдиного кандидата від опозиції.

За словами Колеснікова, з'їзд повинен пройти в два етапи. На першому етапі – до 15 грудня, визначитися з тим, чи буде партія вести переговори про єдиного кандидата, і хто буде вести ці переговори. На другому етапі – після 1 січня, власне, затвердити кандидата.

"Але наші опоненти виступили категорично проти: вони наполягають на тому, що не треба ніяких мандатів – давайте відразу висувати кандидата. Втім, проти виступають лише два шанованих члена нашої партії (Юрій Бойко і Сергій Льовочкін, - ред.) - з п'ятдесяти тисяч", - говорить співголова партії ОБ.

Небажання "газовиків" виносити питання про об'єднання та єдиного кандидата на партійний з'їзд цілком зрозуміло, враховуючи, що більшість партійних осередків контролює група "промисловців". І тому є велика ймовірність, що сторонам так і не вдасться домовитися.

Політолог Кость Бондаренко вважає, що своїми діями Бойко перевищив свої повноваження, оскільки рішення про об'єднання - прерогатива з'їзду.

"Мав місце волюнтаризм Юрія Бойка як одного з лідерів партії. Очевидно, що такі речі повинні бути оголошені обома співголовами. Група Ахметова, Колеснікова і Новінського брала участь у переговорах, але 1 листопада заявила про те, що виходять з переговорів. Тому що насправді те, що пропонувалося партією "За життя", не зовсім відповідало інтересам "Опозиційного блоку", - вважає політолог.

Колишній голова Комітету виборців України, політтехнолог Ігор Попов, навпаки, розцінює союз Бойко і Рабіновича як технологічно правильний крок. "Якщо провести таке злиття пізніше, то це вже не дасть ефекту, адже все більше виборців буде визначатися зі своїм голосом, в тому числі їх електоральні ніші", - сказав РБК-Україна політтехнолог.

При об'єднанні рейтингів платформа Бойко-Рабіновича може створити одну з найбільших фракцій у парламенті наступного скликання, претендувати на місце в коаліції і стати вагомим суб'єктом внутрішньопарламентських переговорів.

"У них досить велика стеля зростання. Наприклад, останнє соціологічне дослідження трьох компаній показало, що 35% опитаних підтримує нейтралітет України в питаннях безпеки. А це фактично їх цільова група, з якою вони можуть працювати", - резюмував Попов.