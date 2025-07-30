Рада національної безпеки та оборони України: чутки, маніпуляції та реальність

Нинішній склад РНБОУ на чолі з секретарем Рустемом Умєровим отримав чіткі завдання від президента, які суттєво розширюють спектр її діяльності. Однак перш ніж перейти до аналізу цих завдань варто хоча б побіжно нагадати про основні функції цього органу. Бо останнім часом в інформаційному просторі побільшало суб’єктивних трактувань, які поширюють негативні оцінки та навіть відверті чутки. Щодо останнього — читати до кінця, дещо і декого це здивує.

Отже, нагадаю, що РНБОУ — це орган при президентові України, який допомагає йому ухвалювати рішення в питаннях безпеки та оборони. Фактично, це місце, де зводиться у єдину картину вся інформація про внутрішні та зовнішні загрози. На основі їх аналізу Рада розробляє рекомендації, а президент ухвалює рішення. Окрім аналізу загроз та підготовки рекомендацій, РНБОУ контролює виконання Стратегії національної безпеки, координує силовий блок держави та пропонує санкції.

Не важко побачити, що санкційний блок не є провідним елементом діяльності РНБОУ. Навпаки він є похідним від виконання нею своїх прямих обов’язків. Тому будь-які оцінки щодо перетворення Ради на каральний орган є звичайною маніпуляцією, автори яких переслідують скоріше за все якісь особисті інтереси.

Після 24 лютого 2022 року роль РНБОУ зросла кардинально. Якщо раніше вона переважно займалася аналізом і плануванням, то в умовах повномасштабної війни стала центром оперативного управління в багатьох критичних сферах. Засідання Ради збираються для обговорення воєнної ситуації, логістичних викликів, енергетичних ризиків тощо. Ухвалювалися термінові рішення — від дій у прифронтових регіонах до реакції на російські обстріли. Також РНБО здійснювала координацію евакуацій, вирішення питань безпеки в деокупованих районах та допомагала у відновленні управління на звільнених територіях. Санкційний блок також залишився, але доповнився завданням узгодження обмежувальних заходів щодо рф з нашими партнерами.

З призначенням Рустема Умєрова на посаду РНБОУ, додалися нові напрямки. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський поставив три основні завдання. Перше — реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів. Друге — проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, прискорити реалізацію того, що затримувалось. Третє — активізувати переговорний трек з росією.

Надзвичайна важливість цих завдань очевидна, і напевно це й стало однією з причин призначення на посаду Секретаря РНБОУ Рустема Умєрова, саме як досвідченого управлінця та перемовника.

Отже, зброя. Відтепер ми не обговорюємо тільки постачання, а переходимо до спільного з партнерами виробництва дронів, боєкомплектів та модернізаційних центрів тощо. Особливо важливо запустити виробництво зараз, коли подальші перспективи американської військової допомоги приховані "в тумані".

Аудит домовленостей із партнерами. Це — не бюрократична формальність, а конкретний механізм контролю виконання умов, які гарантують нашу оборонну стійкість. За останні роки укладено сотні угод про постачання зброї, спільне виробництво, інвестиції, будівництво заводів. Необхідно перевірити виконання кожної з них: надати поштовх, там де є затримка, масштабувати досвід, який дає результат.

Переговори. Контакти з російською стороною в Стамбулі поки що дали мінімальні результати з погляду наближення миру. Однак навіть на повний обмін полоненими ніхто не сподівався ще кілька місяців тому. Отже, треба рухатися там, де це можливо, там, де є результат.

В цілому хочеться побажати новому керівництву РНБОУ успішно виконати всі завдання, які поставив глава держави та забезпечити прогрес за всіма ключовими напрямками роботи. Це насправді суттєво збільшить ефективність роботи держави, посилить нашу обороноздатність та зміцнить систему національної безпеки.

А тепер щодо чуток. Зараз є багато запитань, чому керівника ГУР МО Кирила Буданова нема у новому складі РНБОУ. Є навіть версії, що його виключили з Ради нацбезпеки. Але уважно вивчаємо "матеріальну частину". Керівник ГУР МО за посадою не входить до складу РНБОУ. Але його можуть персонально запрошувати на засідання.

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