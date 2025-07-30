Совет национальной безопасности и обороны Украины: слухи, манипуляции и реальность

Нынешний состав СНБОУ во главе с секретарем Рустемом Умеровым получил четкие задачи от президента, которые существенно расширяют спектр его деятельности. Однако прежде чем перейти к анализу этих задач стоит хотя бы бегло напомнить об основных функциях этого органа. Потому что в последнее время в информационном пространстве стало больше субъективных трактовок, которые распространяют негативные оценки и даже откровенные слухи. Относительно последнего — читать до конца, кое-что и некоторых это удивит.

Итак, напомню, что СНБОУ — это орган при президенте Украины, который помогает ему принимать решения в вопросах безопасности и обороны. Фактически, это место, где сводится в единую картину вся информация о внутренних и внешних угрозах. На основе их анализа Совет разрабатывает рекомендации, а президент принимает решение. Кроме анализа угроз и подготовки рекомендаций, СНБОУ контролирует выполнение Стратегии национальной безопасности, координирует силовой блок государства и предлагает санкции.

Не трудно увидеть, что санкционный блок не является ведущим элементом деятельности СНБОУ. Наоборот он является производным от выполнения им своих прямых обязанностей. Поэтому любые оценки о превращении Совета в карательный орган являются обычной манипуляцией, авторы которых преследуют скорее всего какие-то личные интересы.

После 24 февраля 2022 года роль СНБОУ выросла кардинально. Если раньше он преимущественно занимался анализом и планированием, то в условиях полномасштабной войны стал центром оперативного управления во многих критических сферах. Заседания Совета собираются для обсуждения военной ситуации, логистических вызовов, энергетических рисков и так далее. Принимались срочные решения — от действий в прифронтовых регионах до реакции на российские обстрелы. Также СНБО осуществлял координацию эвакуаций, решение вопросов безопасности в деоккупированных районах и помогал в восстановлении управления на освобожденных территориях. Санкционный блок также остался, но дополнился задачей согласования ограничительных мер в отношении РФ с нашими партнерами.

С назначением Рустема Умерова на должность СНБОУ, добавились новые направления. Напомню, что президент Владимир Зеленский поставил три основные задачи. Первая — реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров. Второе — проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, ускорить реализацию того, что задерживалось. Третье — активизировать переговорный трек с Россией.

Чрезвычайная важность этих задач очевидна, и наверняка это и стало одной из причин назначения на должность Секретаря СНБОУ Рустема Умерова, именно как опытного управленца и переговорщика.

Итак, оружие. Отныне мы не обсуждаем только поставки, а переходим к совместному с партнерами производству дронов, боекомплектов и модернизационных центров и тому подобное. Особенно важно запустить производство сейчас, когда дальнейшие перспективы американской военной помощи скрыты "в тумане".

Аудит договоренностей с партнерами. Это — не бюрократическая формальность, а конкретный механизм контроля выполнения условий, гарантирующих нашу оборонную устойчивость. За последние годы заключены сотни соглашений о поставках оружия, совместном производстве, инвестициях, строительстве заводов. Необходимо проверить выполнение каждого из них: дать толчок, там где есть задержка, масштабировать опыт, который дает результат.

Переговоры. Контакты с российской стороной в Стамбуле пока дали минимальные результаты с точки зрения приближения мира. Однако даже на полный обмен пленными никто не надеялся еще несколько месяцев назад. Значит, надо двигаться там, где это возможно, там, где есть результат.

В целом хочется пожелать новому руководству СНБОУ успешно выполнить все задачи, которые поставил глава государства и обеспечить прогресс по всем ключевым направлениям работы. Это на самом деле существенно увеличит эффективность работы государства, усилит нашу обороноспособность и укрепит систему национальной безопасности.

А теперь относительно слухов. Сейчас есть много вопросов, почему руководителя ГУР МО Кирилла Буданова нет в новом составе СНБОУ. Есть даже версии, что его исключили из Совета нацбезопасности. Но внимательно изучаем "материальную часть". Руководитель ГУР МО по должности не входит в состав СНБОУ. Но его могут персонально приглашать на заседания.

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