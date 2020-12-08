Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ

Конституционный кризис, вспыхнувший в октябре-ноябре, немного поугас к началу зимы. Верховная рада после уговариваний и намеков на роспуск от президента Владимира Зеленского вернула отмененную КСУ норму об уголовной ответственности чиновников, которые соврали в своих электронных декларациях.

На фоне этих баталий несколько потерялся тот факт, что в середине декабря вступят в силу еще два "отложенных" решения КСУ. Во-первых, с 12 декабря утратит силу ст. 375 Уголовного кодекса, которая вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения, а, во-вторых, с 17 декабря станут недействительными целый ряд ключевых статей закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Первое из этих решений Конституционный суд вынес 11 июня, рассмотрев представление депутатов от ОПЗЖ. Суд согласился с мнением парламентариев о том, что "неправосудные решения судей" – слишком размытое понятие и может использоваться для давления на слуг Фемиды. Чтобы исправить эту норму, судьи-конституционалисты дали парламенту полгода.

Громкое решение по НАБУ Конституционный суд вынес 16 сентября, опять-таки рассмотрев и удовлетворив представление депутатов ОПЗЖ. Тогда КСУ признал неконституционными нормы закона о порядке назначения и увольнения директора бюро. На этот раз отсрочка вступления в силу решения составила три месяца, и Конституционный суд поручил парламенту "безотлагательно" принять необходимые законодательные изменения.

Как в первом, так и во втором случае власть обещала сделать все необходимое и внести изменения в законы. За считанные дни до вступления в силу вердиктов КСУ шансы реализовать эти обещания становятся все менее реалистичными.

Временное решение для бюро

В этом плане большой ажиотаж и внимание политиков привлекает проблема разработки нового закона об Антикоррупционном бюро. Не в последнюю очередь из-за интереса и обеспокоенности западных партнеров Украины. Несколько недель назад Владимир Зеленский встречался с послами "Большой семерки" и Европейского союза, которые подняли этот вопрос.

Глава государства убеждал западных партнеров в том, что решение КСУ не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его директора Артема Сытника. Вместе с тем прозвучал тезис, что власть "будет прорабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем".

Через несколько дней Министерство юстиции разработало, а Кабмин утвердил временное решение проблемы. Проект закона состоит всего из нескольких пунктов, которые имплементируют позицию КСУ в законодательство, но не дают ответ на главный вопрос: кто сможет увольнять и назначать директора НАБУ.

Министр Денис Малюська в комментарии РБК-Украина объясняет это тем, что указанный вопрос не стоит на повестке дня. "Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален и с этим можно не спешить”, – заявил он.

Министр подчеркивает, что на данный момент власть сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования вопроса назначения главы Антикоррупционного бюро.

"Сейчас план А – это внесение изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства. После внесения изменений в Конституцию мы (Минюст, – ред.) подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", – объяснил Малюська.

Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной радой.

Но в самом парламенте пока не спешат принимать даже временный вариант решения, уже предложенный Минюстом и Кабмином.

Несмотря на то, что до 17 декабря осталось меньше двух недель, правительственный проект закона застрял в профильном комитете Рады по антикоррупционной политике. Туда он попал еще в конце ноября, но до сих пор не рассмотрен.

Замглавы комитета Галина Янченко ("Слуга народа") считает, что медлят в том числе из-за позиции главы комитета, ее коллеги по фракции Анастасии Радиной. Последняя, как полагает Янченко, не выносит проект даже в повестку заседания комитета "по необъяснимым причинам".

"Фракция ("СН", – ред.) хотела бы, чтобы сейчас законодательство, которое было разбалансировано решениями КСУ, было приведено в соответствие. Но есть люди, которые брали на себя ответственность, в том числе глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина, и их поведение, честно говоря, по моему мнению, не имеет ни логики, ни содержания, ни здравого смысла", – сказала Янченко.

Получить комментарий от Радиной к моменту выхода материала не удалось. Но ее первый заместитель, депутат Ярослав Юрчишин ("Голос") называет другие причины задержки.

"Законопроекту еще нужно получить заключение Главного экспертного управления Рады, то есть, он по процедуре еще не был готов к рассмотрению", – сказал он. Вместе с тем депутат признает, что руководство Рады могло бы и ускорить процедуру.

Юрчишин допускает, что "чисто математически" парламент успеет проголосовать законопроект до крайней даты – 17 декабря. Но, по его мнению, есть еще одна, более существенная преграда – якобы нежелание Офиса президента решать проблему НАБУ и намерение оставить его в "подвешенном состоянии".

Свобода для судей

Ситуация с восстановлением действия ст. 375 УК еще более сложная. Статья потеряет силу 12 декабря, и все уголовные дела против "неправосудных судей" будут закрыты.

Собираться на внеочередное заседание, чтобы решить эту проблему, депутаты не планируют, сообщил источник в президентской команде. "Эта проблема даже не в поле зрения Офиса президента. Ее полностью отдали на откуп комитету и парламенту", – подчеркнул он.

В комитете Верховной рады по вопросам правовой политики заявили, что не занимаются решением этой проблемы и, по сути, перебросили ответственность на правоохранительный комитет парламента. Глава этого комитета Денис Монастырский ("Слуга народа") подтвердил РБК-Украина, что в его комитете действительно еще в середине года появились четыре законодательные инициативы, которые в той или иной мере были направлены на решение вопроса с "неправосудными судьями".

"Но после долгих дискуссий в нашем комитете мы пришли к выводу, что ни один из этих проектов пока что не будет поддержан комитетом и, соответственно, залом Верховной рады", – сообщил он.

Акция протеста из-за решений КСУ (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Реальность такова, говорит нардеп от СН, что с 12 декабря ответственность судей за их неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют. В то же время Монастырский уверяет, что в отличие от многих своих коллег по сессионном залу, выступает за восстановление ст. 375 УК. Но, подчеркивает нардеп, быстро это не произойдет.

"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", – заявил он.

Адвокат Роман Маселко, специализирующийся на этой категории дел, считает, что решение КСУ и промедление парламента приведут к катастрофическим последствиям. Среди наиболее значительных, по его словам, это закрытие около 120 уголовных дел против судей Майдана, а также дел против судей Окружного админсуда – фигурантов так называемых "пленок Вовка".

"Ключевое последствие – это ощущение безнаказанности для судей. Раньше была эта статья, которая хоть с трудом, но применялась, теперь же судьи могут выносить абсолютно любые беззаконные решения, максимум что им грозит – увольнение", – уверяет юрист.

Он считает, что статью об уголовной ответственности судей отменили именно потому, что в последние годы появились доказательства и условия для ее успешного применения правоохранителями. По мнению Маселко, депутаты в парламенте сознательно не предприняли никаких активных действий, чтобы урегулировать проблему, возникшую после решения КСУ.

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Президентская команда, равно как и сам глава государства, не скрывают конфликт с Конституционным судом. Едва ли не каждое решение КСУ в 2020 году подвергалось критике со стороны власти. Другой вопрос, что вмешиваться и исправлять ситуацию власть тоже не спешит. И причины тут две: или неспособность влиять на ситуацию, или, возможно, нежелание нарушать образовавшийся статус-кво.