"Приватный" след: почему в США хотят забрать бизнес у Коломойского

Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка.

Ведомство требует в суде конфисковать у олигархов несколько офисных зданий, которые они купили в США. По данным минюста, помещения были приобретены за деньги, незаконно выведенные из украинского банка.

Американские чиновники утверждают, что Коломойский и Боголюбов, владея ПриватБанком, мошенническим путем получали в учреждении займы и кредиты. Речь идет о периоде с 2008 года и вплоть до национализации банка. Выведенные средства через целую цепочку компаний-посредников отмывались на территории США и по всему миру, убеждены в американском минюсте.

На крючке

По информации американских СМИ, украинские олигархи попали "под прицел" ФБР еще весной прошлого года. Тогда, в мае 2019-го, в канцелярский суд штата Делавэр обратился уже государственный ПриватБанк.

Коломойского и Боголюбова в их бывшем банке обвинили в том, что на средства, полученные через фиктивные кредиты, они скупали активы в США: заводы, коммерческую недвижимость и гостиницы. В иске фигурируют десятки компаний, в названии многих из них встречается Optima.

Две недели назад, 21 июля, банк изменил свой первоначальный иск. Там уточнили, что, по их сведениям, Коломойский и Боголюбов отмыли в США почти 800 млн долларов. Украина добивается возврата этих средств.

Ранее НБУ и международное детективное агентство Kroll выявило, что до национализации из ПриватБанка было выведено 5,5 млрд долларов. К слову, Коломойский неоднократно подчеркивал, что эта информация ложная и что в банке был капитал на момент признания финучреждения неплатежеспособным.

По данным The Washington Post, больше года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые компании украинских олигархов отправляли в Штаты. В ходе расследования правоохранители неоднократно приезжали в Украину, чтобы встретиться с тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями НАБУ, сообщило сразу несколько американских изданий.

Вчера американский минюст перешел к прямым обвинениям. В ведомстве утверждают, что на деньги, украденные в ПриватБанке, Коломойский и Боголюбов скупили множество коммерческой недвижимости в Огайо и Техасе, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и прочее. Кстати, их заводы стали главными поставщиками сталелитейной продукции Северной Америки.

По данным ведомства, олигархи выводили часть средств через банковские счета фиктивных компаний, в основном – в кипрском отделении ПриватБанка. А затем переводили эти деньги в Штаты.

В отмывании средств на территории США им якобы помогали их партнеры – Мордехай Корф и Ури Лейбер. Они создали сеть компаний (в названии которых есть слово Optima), скупая недвижимость и предприятия на сотни миллионов долларов по всей стране. В офисы одной из этих компаний – Optima Management Group – 4 августа с обысками нагрянуло ФБР. Однако эти рейды связаны с другим делом – о возможном отмывании средств, которое расследует прокуратура США в Кливленде.

Сейчас минюст хочет отсудить часть сомнительных активов украинских олигархов через механизм гражданской конфискации. Речь идет об офисной башне в Луисвилле – PNC Plaza и офисном парке в Далласе, известном как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость этих зданий составляет около 70 млн долларов.

Сам Коломойский обвинения в том, что он отмывал деньги ПриватБанка, отрицает. Он настаивает, что все инвестиции в США делал из своих средств.

"Заметный персонаж"

Благодаря тому, что Игорь Коломойский и особенно Владимир Зеленский были причастны к истории с импичментом Дональда Трампа, нынешние обвинения в адрес украинского олигарха не прошли незамеченными в американских СМИ.

Впрочем, грандиозного резонанса они не вызвали. Ряд медиа, в том числе такие влиятельные, как Bloomberg, ограничились коротким пересказом статьи The Washington Post и заявления минюста США.

"Олигарх Игорь Коломойский долгое время считался союзником украинского президента Владимира Зеленского. Оба были заметными персонажами в саге, которая привела к импичменту Дональда Трампа", – подчеркивает влиятельное издание Politico.

В свою очередь, CBS News напоминает, что связи между Зеленским и Коломойским несколько раз упоминались во время слушаний по импичменту в Конгрессе США.

"Уильям Тейлор, топовый дипломат США в Украине, также сообщил следователям Палаты представителей, что он несколько раз предупреждал Зеленского о том, что Коломойский "усиливает свое влияние в вашем правительстве, что может привести к вашему провалу", – пишет CBS News.

Известный британский экономист Тимоти Эш связывает движения США по Коломойскому с отставкой руководства НБУ, которое участвовало в национализации Приватбанка.

"Правительство США, похоже, учитывает риски отката банковской реформы и берет дело в свои руки – запускает дело о конфискации имущества против Коломойского", – рассуждает эксперт.