"Приватний" слід: чому у США хочуть забрати бізнес у Коломойського

Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку.

Відомство вимагає в суді конфіскувати у олігархів кілька офісних будівель, які вони купили в США. За даними мін'юсту, приміщення були придбані за гроші, незаконно виведені з українського банку.

Американські чиновники стверджують, що Коломойський і Боголюбов, володіючи ПриватБанком, шахрайським шляхом отримували в установі позики і кредити. Мова йде про період з 2008 року і аж до націоналізації банку. Виведені кошти через ланцюжок компаній-посередників відмивалися на території США і по всьому світу, переконані в американському мінюсті.

На гачку

За інформацією американських ЗМІ, українські олігархи потрапили "під приціл" ФБР ще навесні минулого року. Тоді, у травні 2019-го, до канцелярського суду штату Делавер звернувся вже державний ПриватБанк.

Коломойського і Боголюбова в їхньому колишньому банку звинуватили в тому, що на кошти, отримані через фіктивні кредити, вони скуповували активи в США: заводи, комерційну нерухомість та готелі. У позові фігурують десятки компаній, в назві багатьох з них зустрічається Optima.

Два тижні тому, 21 липня, банк змінив свій початковий позов. Там уточнили, що, за їхніми відомостями, Коломойський і Боголюбов відмили в США майже 800 млн доларів. Україна домагається повернення цих коштів.

Раніше НБУ і міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що до націоналізації з ПриватБанку було виведено 5,5 млрд доларів. До речі, Коломойський неодноразово підкреслював, що ця інформація неправдива і що в банку був капітал на момент визнання фінустанови неплатоспроможним.

За даними The Washington Post, понад рік федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які компанії українських олігархів відправляли в Штати. Під час розслідування правоохоронці неодноразово приїжджали до України, щоб зустрітися з тодішнім генпрокурором Русланом Рябошапкой і слідчими НАБУ, повідомило одразу кілька американських видань.

Учора американський мін'юст перейшов до прямих звинувачень. У відомстві стверджують, що на гроші, вкрадені з ПриватБанку, Коломойський і Боголюбов скупили безліч комерційної нерухомості в Огайо і Техасі, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та інше. Між іншим, їхні заводи стали головними постачальниками сталеливарної продукції Північної Америки.

За даними відомства, олігархи виводили частину коштів через банківські рахунки фіктивних компаній, в основному – у кіпрському відділенні ПриватБанку. А потім переводили ці гроші в Штати.

У відмиванні коштів на території США їм нібито допомагали їхні партнери – Мордехай Корф і Урі Лейбер. Вони створили мережу компаній (у назві яких є слово Optima), скуповуючи нерухомість і підприємства на сотні мільйонів доларів по всій країні. До офісів однієї з цих компаній – Optima Management Group – 4 серпня з обшуками прийшло ФБР. Однак ці рейди пов'язані з іншою справою – про можливе відмивання коштів, яку розслідує прокуратура США в Клівленді.

Зараз мін'юст хоче відсудити частину сумнівних активів українських олігархів через механізм цивільної конфіскації. Мова йде про офісну вежу в Луїсвіллі – PNC Plaza і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість цих будівель складає близько 70 млн доларів.

Сам Коломойський звинувачення в тому, що він відмивав гроші ПриватБанку, заперечує. Він наполягає, що всі інвестиції в США робив зі своїх коштів.

"Помітний персонаж"

Завдяки тому, що Ігор Коломойський і особливо Володимир Зеленський були причетні до історії з імпічментом Дональда Трампа, нинішні звинувачення на адресу українського олігарха не пройшли непоміченими в американських ЗМІ.

Втім, грандіозного резонансу вони не викликали. Низка медіа, в тому числі такі впливові, як Bloomberg, обмежилися коротким переказом статті The Washington Post і заяви мін'юсту США.

"Олігарх Ігор Коломойський довгий час вважався союзником українського президента Володимира Зеленського. Обидва були помітними персонажами в сазі, яка призвела до імпічменту Дональда Трампа", – підкреслює впливове видання Politico.

У свою чергу, CBS News нагадує, що зв'язки між Зеленським і Коломойським кілька разів згадувалися під час слухань щодо імпічменту в Конгресі США.

"Вільям Тейлор, топовий дипломат США в Україні, також повідомив слідчим Палати представників, що він кілька разів попереджав Зеленського про те, що Коломойський "посилює свій вплив у вашому уряді, що може призвести до вашого провалу", – пише CBS News.

Відомий британський економіст Тімоті Еш пов'язує рухи США щодо Коломойського з відставкою керівництва НБУ, яке брало участь у націоналізації ПриватБанку.

"Уряд США, схоже, враховує ризики відкату банківської реформи і бере справу у свої руки – запускає справу про конфіскацію майна проти Коломойського", – розмірковує експерт.