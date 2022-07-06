Как последствия попадания ракеты в кременчугский ТРЦ "Амстор" изменят стандарты безопасности в Украине

В интервью РБК-Украина управляющий партнер кременчугского ТРЦ "Амстор", который стал целью российской ракеты, рассказал, как должны измениться стандарты безопасности и поведение самих украинцев.

По его Сергея Мизина, сейчас мы только учимся жить рядом с соседом-террористом, который целенаправленно бомбит ракетами по гражданским объектам. Какие выводы из кременчугского "прилета" должны сделать власть, регуляторы, сам бизнес и каждый из украинцев ради собственной безопасности – в интервью РБК-Украина.

– Рассматривалась ли возможность закрытия ТЦ "Амстор" на время войны, и почему администрация ТЦ не пошла на такой шаг?

– В первые дни войны, когда почти все украинцы были в шоковом состоянии, а многие сразу стали на защиту Украины, ТРЦ действительно был закрыт. Так было со всем бизнесом. Нам необходимо было оправиться от первого шока, научиться жить в новой реальности. После первых недель нашего сопротивления агрессору всем в стране стало понятно, что бюджет должен наполняться, чтобы мы могли сопротивляться, появились призывы возвращаться к работе.

Возможность вернуться на свои рабочие места получили не только женщины, но и мужчины, которых освободили от службы в теробороне. Вспомните первые недели войны – все везде было закрыто: кофе не было где выпить, невозможно пройти сервис для авто – все закрылось. Бизнесу пришлось реально оценивать, как вернуться к деятельности. С этого момента начала активно восстанавливаться экономическая активность на всей территории, где не было активных боевых действий или оккупации.

Вернуться к работе – это еще и проявление экономического патриотизма, когда все осознали: если ты не с оружием в руках, то работаешь в тылу укрепляя экономику.

ТРЦ "Амстор" – это около 300 рабочих мест для арендаторов и админперсонала, еще десятки людей в сервисных компаниях, которые обеспечивают нашу с арендаторами деятельность. Это означает, что несколько сотен кременчужан имеют работу, а более тысячи членов их семей благодаря этому имеют средства к существованию. Все мы – ТРЦ "Амстор" как таковой и предприниматели, которые арендуют у нас площади – платим налоги в местный и государственный бюджет. И вся эта сложная деловая экосистема ТРЦ генерирует миллионы гривен доходов для бюджета. Мы не имели права просто выключить все рубильники, повесить на дверях замки и разойтись по домам.

– Расскажите, как изменилась занятость площадей арендаторами, если сравнить с показателями до 24 февраля?

– После пережитого шока первых дней войны, когда много людей покинули свои родные места или даже территорию Украины, жители города и активный бизнес, которые остались здесь, столкнулись с новой реальностью. Арендаторы сами начали просить вернуться к работе. Ведь для многих семей их бизнес-площадки в ТРЦ Амстор – это единственный источник доходов и средств к существованию. Многим приходится поддерживать своих близких, которые эвакуировались, нужны средства на помощь ВСУ и теробороне. То есть был общественный запрос на выполнение ТРЦ своих функций – сдачу площадей в наем для ведения деятельности наших арендаторов. Мы видели, что арендаторы хотят и могут работать, и предоставили им такую возможность. И администрация ТРЦ, и наши сервисные подрядчики, и наши арендаторы вместе адаптировались к новой реальности.

– Изменил ли ТРЦ политику по арендной плате?

– Конечно! Мы со всеми искали и находили компромиссы по арендной плате, чтобы она также соответствовала критериям экономической целесообразности ведения бизнеса. Только совместно – ТРЦ и наши арендаторы – мы могли удержаться на плаву в это сложное время.

Число пострадавших в результате удара по Кременчугу возросло до 50 (facebook com MNS GOV UA)

– Какие критерии безопасности военного времени применяются в украинских ТЦ: до войны и сейчас?

– Давайте сразу ответим на главный вопрос – ни один из критериев безопасности, которые существовали до 24 февраля 2022 года, не учитывал попадания ракет по ТРЦ.

Обычно для мирных условий численность посетителей и другие критерии безопасности, например, противопожарной, рассчитываются исходя из размера ТРЦ, его планирования, вместимости и еще многих важных факторов. Никто никогда не учитывал фактор сумасшедшего соседа, который ведет против нас террористическую войну, который цинично обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, где могут находиться сотни или тысячи мирных людей, детей, людей преклонного возраста.

– ​​​​​ Как менялся трафик посетителей ТРЦ "Амстор" во время войны? Регулировала ли администрация ТРЦ численность посетителей, которым может гарантировать безопасность?

– В первые недели войны количество и арендаторов, и посетителей уменьшилось. Но последние несколько месяцев произошла адаптация людей и бизнеса к новой реальности – люди научились в ней жить: количество посетителей стала постепенно увеличиваться. Нормы и стандарты безопасности, кроме самого ТРЦ, есть и у каждого арендатора: на случай непредвиденных событий у каждого есть свои стандарты, правила эвакуации – продуманные эвакуационные коридоры и выходы. Например, на одного сотрудника администрации ТРЦ приходится 25 сотрудников арендаторов.

Соотношение к количеству посетителей постоянно меняется, поскольку есть пиковые часы и дни посещения ТРЦ, а есть время минимального трафика. Но все эти правила и стандарты продуманы для безопасности в мирное время. Правила жизни в условиях войны каждый из нас и государство как регулятор нарабатываем в последние месяцы.

– Как обычно обработка таких вопросов безопасности есть сложным. Как организация условно безопасной деятельности решалось с городской властью, с регулирующими структурами?

– После шока первых дней и недель войны государственная и местная власть просили бизнес возвращаться к работе. Чтобы власть могла сфокусироваться на первоочередной задаче – вопросах обороны и победе, бизнес должен работать, обеспечивать занятость в условиях военного времени и платить налоги, которые помогают Украине противостоять врагу.

Возможность для населения работать, содержать себя и свои семьи, несмотря на все риски, также является важным фактором нашей победы. Нужно помнить главное: ни Украина, ни десятки миллионов малых, взрослых и старых украинцев не имеют опыта жизни и работы в нынешних условиях. Мы не Израиль, который живет так десятилетиями и строит процветающую экономику. Поэтому даже документы или рекомендации, которые были или есть от государства для бизнеса, в некоторых случаях не всегда соответствуют реальности. У нас нет опыта. Сейчас Украина и каждый, кто живет здесь, только приобретают его. Увы, такой страшной ценой.

– В медиа показали уведомления руководства администрации ТЦ о том, что он не закрывается на время воздушной тревоги... Но, похоже, что не все арендаторы и посетители верно истолковали его смысл: как "закрываем все и быстро направляемся в безопасные места", а не "продолжаем работать". Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.

– Эвакуировать как можно большее количество людей, естественно, легче всего при всех открытых дверях ТРЦ, а не только по эвакуационном выходе. Именно это мы и имели в виду – это прекрасно понимали арендаторы. Людям куда проще пройти в безопасную зону или просто выйти из здания к любому выходу, чем искать эвакуационный маршрут.

Вы сами сможете вспомнить, где в вашем любимом ТРЦ эвакуационный выход? Так что привычный путь к выходу вы найдете в стрессовой ситуации гораздо быстрее! Могу сказать, что арендаторы, работающие в ТРЦ, четко интерпретировали полученное от нас сообщение. Также верно его интерпретировала охранная компания – людям помогали покинуть ТРЦ или перейти в безопасное место внутри него.

– Проводилась ли какая-то работа с арендаторами по соблюдению требований безопасности? Есть сведения, что некоторые предприниматели-арендаторы не позволили своим сотрудникам во время воздушной тревоги покинуть рабочие места и товар…

– К этой трагедии привела война и попадание ракеты в работающий ТРЦ в пиковое время его посещаемости. Все арендаторы были уведомлены об эвакуации. Справедливости ради следует обратить внимание, что некоторые люди, наоборот, рассматривали ТРЦ как место укрытия во время воздушной тревоги.

Кременчужанам прекрасно известно, что в соответствии с протоколом заседания Совета обороны Полтавской областной военной администрации от 18.03.2022 № 12, а также рекомендациями Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета было определено максимально безопасное место в здании ТРЦ для посетителей, которые не желали покидать здание торгового центра во время воздушной тревоги, и его сотрудников. То есть городские власти определили безопасные места в ТРЦ, где люди могут спрятаться.

Скажу больше: до этого "прилета" на нас люди писали жалобы в госструктуры! Сначала действовало установленное местными властями правило, что во время воздушной тревоги мы должны были выпроводить посетителей из ТРЦ. Людей возмущало, что их заставляют оторваться от шопинга, требовали запретить администрации ТРЦ их выгонять. Потом появилось определение безопасных мест в самом ТРЦ, и люди вольны самостоятельно выбрать: покинуть здание или спрятаться в определенном городскими властями и регуляторами безопасном месте.

– Опишите, пожалуйста, подробно, что и как происходило в тот злосчастный день с момента сигнала воздушной тревоги до попадания ракеты в здание ТЦ. Как действовали люди, охрана ТЦ, администрация?

– ТРЦ закрылся на вход для посетителей, выходить можно было свободно. У тех, кто был в здании, был выбор: пройти в безопасное место, определенное городской и военной властью, или покинуть здание ТРЦ. Началась эвакуация.

В то же время никто не ожидал трагедии, если бы люди имели в сознании этот риск, быстрее эвакуировались бы. Но прямой прицельный ракетный удар по ТРЦ средь бела дня – такой акт геноцида украинцев, которые не мог предположить даже самый ярый параноик. До ракетного удара по нашему ТРЦ подобные гражданские объекты обстреливали только в зонах боевых действий или ночью – там не было или почти не было людей.

Сергей Мизин (фото из личного архива)

– Известно, что в момент удара ракеты в здании ТРЦ было более тысячи человек (персонала, арендаторов, посетителей). Все боялись, что никто не выживет... Как удалось избежать самого ужасного сценария?

– Прежде всего, решением не закрывать дверь на выход. По сути, именно это решение спасло жизни сотням людей. Многие посетители успели воспользоваться возможностью и за считанные секунды покинуть ТРЦ, не тратя время на поиски эвакуационных выходов.

– Сделаны ли уже какие-то практические выводы из этой трагедии гражданскими и военными властями города, регуляторными структурами?

– Нам всем – бизнесу, людям, власти и государственным регулирующим структурам – еще только придется все проанализировать и внести необходимые корректировки в практику. Выводы же предельно просты: не следует игнорировать сигналы тревоги – перемещайтесь в бомбоубежища или безопасные места. Владельцам зданий: обеспечьте максимально полную и доступную информацию о ближайших укрытиях и как туда быстро добраться. А на будущее, нам нужны победа, крепкая армия и "Железный купол". Ведь теперь после прямого попадания в ТРЦ "Амстор" с людьми мы точно знаем, что наш территориальный сосед – страна-террорист, безжалостная, безумная, способная на все.

– И все же, каким должно быть регулирование на государственном уровне?

– Бизнес во взаимодействии с местными властями, военным и государством адаптируется. Мы все вместе выработаем правила и быстрее научимся жить и работать в новых условиях. Нужны новые требования к гражданской инфраструктуре – это серьезный вызов всем. А лучшим регулированием на государственном уровне я назвал бы усиление обороноспособности страны. Далее люди и бизнес адаптируются, основываясь на требованиях здравого смысла и безопасности.

– ​​​​​​​Существует ли возможность восстановления самого ТРЦ и его работы?

– Возможность такая есть. Кременчуг – край казацкой славы. Мы выстоим в этом противостоянии, а возрождение разрушенного покажет нашу силу.