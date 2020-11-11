До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду

Украина перекрыла Северо-Крымский канал сразу после оккупации полуострова российскими войсками весной 2014 года. Он был построен в 1960-70-х годах специально для того, чтобы пустить днепровскую воду в засушливые районы северного и центрального Крыма и раз и навсегда решить проблему с водоснабжением полуострова.

До недавнего времени оккупанты, по сути, глобального ничего не делали, чтобы найти полноценную замену днепровской воде. К примеру, воду для Симферополя добывали из артезианских скважин и близлежащих водохранилищ, которые наполнялись лишь благодаря осадкам и небольшим рекам.

Крайне скромные осадки и жаркая погода в этом году показали значительные изъяны такого подхода. Местным "властям" пришлось в экстренном порядке ограничивать подачу воды для населения, а в Кремле заявили, что выделят на решение проблемы почти 50 млрд рублей.

Более того, россияне не оставляют попыток надавить на Украину через международные механизмы. Мол, именно позиция официального Киева ведет к гуманитарной катастрофе на полуострове. Вариант военной экспансии, по словам экспертов, также остается "на столе"

Срочные меры

Российское правительство 16 октября обнародовало план действий по "обеспечению надежного водоснабжения" Крыма. Среди прочего, он предполагает строительство дополнительных водозаборов для подачи воды в Симферополь и Севастополь, а также поиск новых горизонтов подземных вод.

Кроме того, в течение трех лет россияне хотят построить установки для опреснения морской воды на полуострове за почти 8 млрд рублей. Итого, на все мероприятия РФ планирует потратить до 2024 года почти 50 млрд рублей (около 650 млн долларов).

Примечательно, что большинство средств выделяется Министерству обороны России. Именно российские военные уже начали работы, чтобы перекрыть русло реки Биюк-Курасу, для подачи воды в Симферополь. Экстренные меры не сильно помогли крымскому населению: водоснабжение крупнейших городов будет ограничено как минимум до конца текущего года.

Аксенов говорит, что водохранилища Крыма почти обмелели (фото: kremlin.ru)

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов 9 ноября заявил, что в трех водохранилищах полуострова остается всего около 12 млн кубометров воды. Испарение хранилищ, по его словам, сейчас приостановилось из-за "сырой погоды".

"Это не значит, что вопрос решился, разовые осадки ничего не дадут. Без системных изменений ничего не будет", – добавил он.

Пока в Кремле выступают с "успокоительными" заявлениями, "местные власти" требуют максимально ограничить потребление и расход воды. Например, в Симферополе запустили видеоролик с призывом отказаться от принятия ванн в пользу душа. А предпринимателей настоятельно просят не поднимать цену на бутилированную воду.

Украинские власти на характер проблемы смотрят иначе. Представительство президента в Крыму подчеркивает, что до 2014 года днепровскую воду из Северо-Крымского канала в основном использовали для сельского хозяйства и промышленности. При этом непосредственно для нужд населения должно хватать собственных ресурсов полуострова.

"Но, естественно, у них могут быть проблемы с водой сейчас, когда страна-оккупант переселяет около полумиллиона своих граждан на временно оккупированную территорию, насыщает ее военными базами, перемещает туда военный персонал, переводит туда "прокуроров", "полицейских" и "судей" с их семьями", – сказал РБК-Украина глава представительства Антон Кориневич.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины изданию сообщили, что гражданскому населению в Крыму необходимо около 100 млн кубометров воды ежегодно.

"Это приблизительно в девять раз меньше суммарного местного стока (в маловодные реки) и прогнозируемых запасов подземных вод. То есть питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения и водопользователей Крыма могут быть обеспечены местным стоком", – объяснили в Минприроды.

Водные резервуары в Крыму высыхают (фото: twitter.com/KrimRt)

При этом не факт, что даже при большом желании Украина сможет возобновить подачу воды через Северо-Крымский канал через шесть лет простоя. После оккупации полуострова украинские специалисты потеряли возможность в полной мере обслуживать канал и не могут оценить его техническое состояние.

В то же время Украина предпринимает меры, чтобы перекрытие канала пагубно не сказалось на экологии Херсонской области. Еще в мае 2014 года на 91-ом километре канала сделали временную дамбу. Еще одно опорное сооружение, но уже ближе к админгранице с оккупированным полуостровом, все еще строится.

"С целью обеспечения бесперебойной подачи воды в Северо-Крымский канал для нужд Херсонской области… с 2015 года ведется строительство капитального подпорного сооружения в русле канала на границе Херсонской области и АР Крым на 107 км канала", – сообщили в профильном министерстве.

Международные баталии

В начале осени этого года Россия также попробовала задействовать международные механизмы для того, чтобы вынудить Украину разблокировать Северо-Крымский канал.

Так, бывшая "прокурор Крыма", а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская написала в ООН письмо с просьбой "дипломатическим путем" решить проблему водоснабжения полуострова. Ее попытка пока что не увенчалась успехом. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека напомнили, что Россия несет ответственность за гражданское население на полуострове.

Кроме Поклонской к международникам обратился Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Он попросил ООН и ОБСЕ "предотвратить гуманитарную катастрофу" в Крыму, которая усугубляется пандемией COVID-19.

"По оценкам экспертов-экологов, действия украинских властей по перекрытию Северо-Крымского канала приведут к водной катастрофе уже в 2020 году", – сказано в письме.

Оккупанты безуспешно пытаются преодолеть водный кризис (фото: Facebook/Сергей Аксенов)

Министерство иностранных дел Украины назвало эти заявления "ничтожными" с точки зрения международного права. В ведомстве также добавили, что оккупанты пытаются "назначить виновного" за расходы, в том числе на масштабную милитаризацию полуострова. Ведь на это идут средства российских налогоплательщиков.

С другой стороны, Женевские конвенции позволяют России обратиться за помощью в данной ситуации, уточнил представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич. Но это обстоятельство не снимает с России обязанность в первую очередь самостоятельно решить проблему с крымской водой. Он еще раз напомнил принципиальную позицию украинских властей: "никаких разговоров о подаче днепровской воды до деоккупации Крыма".

Представитель Владимира Зеленского скептически относится к масштабным инфраструктурным проектам РФ в Крыму, в частности, по строительству опреснительных установок и водоводов.

По его словам, за все шесть лет оккупации российские власти предпочитали вкладываться не в решение проблем крымчан, а тратили деньги на такие проекты как Крымский мост и трасса "Таврида". И все это лишь для усиления военных возможностей и переброски войск, резюмировал украинский чиновник.

Рычаги Украины

Украинские власти говорят, что не только наблюдают за проблемами с водой в Крыму, но и предпринимают меры. Так, прокурор Автономной республики Крым и Севастополя (временно дислоцируется в Киеве и Херсоне) Игорь Поночовный сообщил изданию, что в конце октября состоялось координационное совещание силовиков и госорганов, в том числе и по теме экологии Крыма.

Присутствовали на нем, в частности, и представители Министерства природных ресурсов. По словам Поночовного, сейчас прокуратура "пытается объяснить" Минприроды, что необходимо вести мониторинг и разработать методику начисления убытков в Крыму. Это поможет расследовать преступления оккупантов в экологической сфере.

"Ранее этот мониторинг Минэкологии почему-то не проводило, объясняя это тем, что не имеют доступа к полуострову, поэтому не могут реализовывать функционал контролирующих органов. Это не оправдание, мы также не имеем доступа к полуострову, но уголовные производства расследуются, обвинительные акты направляются в суд, имеем реальные результаты", – добавил Поночовный.

Он отметил, что сейчас в прокуратуре АРК есть общий кейс по "экологии". Он включает в себя уголовные производства по нарушениям в различных сферах окружающей среды.

"Безусловно, расследование преступлений такой категории было бы гораздо эффективнее, если бы в нем принимали участие контролирующие органы и предоставили свою информацию и выводы. Сейчас у нас нет такой информации, чтобы результативно реагировать на незаконные действия оккупантов, которые уничтожают экологию полуострова", – заявил руководитель крымской прокуратуры.

Северо-Крымский канал остается рычагом для деоккупации (фото: УНИАН)

В Министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на запрос РБК-Украина признали, что не анализируют, как действия оккупантов влияют на экологию Крыма. К чему приводит массовый забор воды из подземных горизонтов ведомство также не исследует.

Там отметили, что с захватом полуострова потеряна материально-техническая база и данные, собранные местными научно-исследовательскими центрами. Учитывая это, текущий анализ ситуации с экологией на полуострове будет основываться на данных 2013-го года.

"Эти данные будут использованы для оценки состояния окружающей среды и изменений, которые произошли за период оккупации АР Крым и Севастополя, с целью оценки ущерба, нанесенного окружающей среде, и вычисления понесенных убытков, после деоккупации украинских территорий", – объяснили изданию в ответ на запрос.

Украинская власть признает, что днепровская вода – чуть ли не единственный механизм в ее руках, который может сдвинуть с мертвой точки процесс деоккупации Крыма. И легко отказаться от него никто, очевидно, никто не намерен.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала – это важный рычаг давления на страну-оккупанта, и этот рычаг может ускорить деоккупацию Крыма. Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", – заявил представитель президента в Крыму Антон Кориневич в комментарии РБК-Украина.