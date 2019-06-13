В Польше близка к банкротству компания PBG, обвиняемая в Украине в мошенничестве

Негативный ответ Варшавской фондовой биржи относительно размещения новых долгов PBG, конечно, стал итогом ряда неприятностей и сомнительных моментов в работе компании. В том числе и в Украине. Так, всего за месяц до биржевого сообщения, 30 апреля 2019 года, компания ПБГ информировала своих акционеров и кредиторов о том, что просит перенести сроки погашения ряда своих долговых бумаг.

При этом руководство PBG сообщало, что вскоре, до 2020 года, непременно поправит свои дела за счет продажи квартир в Украине. Явно имея в виду свое дочернее предприятие "Энергополь-Украина", которое много лет занимается строительством жилого комплекса на улице Кондратюка в Киеве. Так же правление PBG сообщило, что намерено привлечь от продаж 80 млн злотых (более 20 млн долл.).

Однако такие заверения ПБГ сразу вызвали сомнения как у биржевых аналитиков, так и у кредиторов. Ведь именно над "Энергополь-Украина", на которые публично возложил свои надежды польский фигурант списка "Форбс" и президент PBG Ежи Вишневский, как раз и сгущаются тучи особенно сильно.

Расследование в Украине

Так, в апреле 2019 года относительно руководства "Энергополь-Украина" Национальной полицией Украины было начато расследование и открыто уголовное производство, на предприятии также прошла налоговая проверка. Как удалось выяснить из источников, дело обещает быть громким. Так как за историю взялись уже и журналисты-расследователи OCCRP из Загреба, которые на своем сайте по адресу pbg-leaks.com, уже начали публиковать документы и схемы того, как под видом фиктивных договоров выводились деньги из предприятия.

Одновременно и жильцы и инвесторы, купившие квартиры у “Энергополь-Украина” по адресу Кондратюка 1 в Киеве, с начала 2019 года уже провели несколько публичных акций, призывая компанию и ее польских акционеров – продолжить выполнение взятых на себя обязательств по предоставлению уже купленных квартир и проведению различных работ.

Как следует из проведенного и опубликованного журналистского расследования, польская инвестиция в 30 млн долл. пришла в Украину в 2008 году. В результате чего дочерние структуры PBG получили 51% акций “Энергополь-Украина”. Однако вскоре средства со счетов компании стали уходить на уплату услуг и штрафы, которые выглядят крайне сомнительными.

Так, 17 августа 2009 году, как утверждают журналисты-расследователи, компания “Энергополь-Украина” заключила договор на разработку рабочей документации для строительства с компанией “Строй Холдинг” на сумму в 5,6 млн долл. Однако требуемые документы не были получены, так как через некоторое время “Энергополь-Украина” покупает ровно тот же пакет документов и услуг у другого подрядчика за 3 млн долл.

Факты, изложенные в расследовании журналистов, также могут фигурировать и в заявлении в полицию, которая сейчас ведет расследование описанной истории.

Следующим интересным эпизодом сотрудничества “Энергополь-Украина” и компании “Строй Холдинг” стало составление последней бизнес-плана для застройщика. Интеллектуальную работу, подтверждающую тезис о том, что в определенных ценовых параметрах квартиры в Киеве продавать-таки выгодно – обе компании оценили в 5 млн долл. и оплата работ произошла.

Далее “Энергополь-Украина” совершил неудачную экспансию на рынок строительных услуг Польши. Не имея ни разрешений, ни людей и оборудования в соседней стране, застройщик договором пообещал польской компании Cwertnia предоставить определенные услуги. Однако работы не были даже начаты и по окончании временных рамок – польская компания, по первому же требованию, получила штраф в 670 тис. долл.

Как отмечают расследователи, все эти события стали возможны потому, что на финоперации “Энергополь-Украина” оказывал большое влияние представитель Ежи Шиманского в Украине, вице-президент правления PBG – Дариуш Шимански. На счета которого, по данным журналистов, так же переводились средства из компании.

Такому повороту событий способствовал и тот факт, что “Энергополь-Украина” достаточно долго не проводил независимого аудита и не предоставлял отчеты о расходовании средств. Как суммы основной польской инвестиции, так и других оборотных средств. В результате, по подсчетам, которые фигурируют как в расследовании, так и в материалах полиции – из 30 млн долл. инвестиции PBG до реального строительства дошло только около 10 млн долл, а 20 – были истрачены на сомнительные операции.

Более того, уже в 2019 году все имущество “Энергополь-Украина” было передано в ипотеку подконтрольной менеджменту PBG компании “Диалог Плюс”. После чего практически не из чего стало выдавать квартиры 200-стам семьям, которые должны были получить жилье в 4-й очереди жилого комплекса. А также выполнять обязательства перед другими кредиторами и поставщиками.

Поэтому, учитывая всю описанную историю, очень призрачными выглядят обещания компании PBG урегулировать свои дела в Украине и получить от имеющихся активов более 20 млн долл. до 2020 года. И Варшавская фондовая биржа, судя по ее ответу, тоже уже в курсе описанных выше событий.

ПБГ уже была банкротом

История польской компании началась в 1994 году со строительства мощностей для перекачки газа. Выходец из нефтегазового сектора Польши, основатель компании PBG, постоянный участник польского списка Форбс Ежи Вишневский, быстро развивал бизнес на государственных и коммунальных заказах. Кульминацией его карьеры стали 2008 – 2012 годы – когда большой поток заказов, в том числе и на объекты для Евро-2012, вывел предпринимателя в первую десятку польского Форбс.

Однако махинации с отчетностью компании привели к тому, что в 2012 на бирже о них узнали и стоимость акций компании рухнула. После чего начался длительный период переговоров руководства компании с кредиторами. Итогом котрых стало соглашение о том, что Ежи Вишневский остался управлять компанией, но в ее правление и акцинерный капитала вошли сразу три крупных польских банка (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki SA - 7,68%, BGŻ BNP Paribas SA - 6,1%).

Сегодня же, похоже, PBG снова оказалась в сложной ситуации – когда на бирже ей отказывают в размещении долговых бумаг и кредиторов приходится просить об отсрочке. А следовательно – и у банков занять в такой ситуации будет достаточно сложно.

В то же время в апреле 2019 года, как одну из возможных точек роста PBG, вице-президент Дариуш Шимански озвучил ее возможные проекты в Монголии. Где их дочерняя компания Rafako сейчас уже реализует проект (совместно с партнером) в энергетическом комплексе страны на сумму в 48 млн евро.

Однако поверят ли надеждам менеджеров PBG кредиторы, партнеры, инвесторы и полицейские в Польше и Украине – остается пока не ясным.