У Польщі близька до банкрутства компанія PBG, обвинувачена в Україні в шахрайстві

Негативну відповідь Варшавської фондової біржі щодо розміщення нових боргів PBG, звичайно, став підсумком ряду неприємностей і сумнівних моментів у роботі компанії. У тому числі і в Україні. Так, всього за місяць до біржового повідомлення, 30 квітня 2019 року, компанія ПБГ інформувала своїх акціонерів і кредиторів про те, що просить перенести терміни погашення ряду своїх боргових паперів.

При цьому керівництво PBG повідомляло, що незабаром, до 2020 року, неодмінно поправить свої справи за рахунок продажу квартир в Україні. Явно маючи на увазі своє дочірнє підприємство "Енергополь-Україна", яке багато років займається будівництвом житлового комплексу на вулиці Кондратюка в Києві. Так само правління PBG повідомило, що має намір залучити від продажу 80 млн злотих (понад 20 млн дол.).

Однак такі запевнення ПБГ відразу викликали сумніви як у біржових аналітиків, так і у кредиторів. Адже саме над "Енергополь-Україна", на які публічно поклав свої надії польський фігурант списку "Форбс" і президент PBG Єжи Вишневський, якраз і згущуються хмари особливо сильно.

Розслідування в Україні

Так, в квітні 2019 року щодо керівництва "Енергополь-Україна" Національною поліцією України було розпочато розслідування і відкрито кримінальне провадження, на підприємстві також пройшла податкова перевірка. Як вдалося з'ясувати з джерел, справа обіцяє бути гучною. Так як за історію взялися вже й журналісти-розслідувачі OCCRP із Загреба, які на своєму сайті за адресою pbg-leaks.com, вже почали публікувати документи і схеми того, як під виглядом фіктивних договорів виводилися гроші з підприємства.

Одночасно і мешканці та інвестори, які купили квартири у "Енергополь-Україна" за адресою Кондратюка 1 в Києві, з початку 2019 роки вже провели кілька публічних акцій, закликаючи компанію і її польських акціонерів - продовжити виконання взятих на себе зобов'язань з надання вже куплених квартир і проведення різних робіт.

Як випливає з проведеного і опублікованого журналістського розслідування, польська інвестиція в 30 млн дол. прийшла в Україну в 2008 році. В результаті чого дочірні структури PBG отримали 51% акцій "Енергополь-Україна". Однак незабаром кошти з рахунків компанії стали йти на сплату послуг і штрафи, які виглядають вкрай сумнівними.

Так, 7 серпня 2009 році, як стверджують ЗМІ, компанія "Енергополь-Україна" уклала договір на розробку робочої документації для будівництва з компанією "Строй Холдинг" на суму в 5,6 млн дол. Проте необхідні документи не були отримані, так як через деякий час "Енергополь-Україна" купує рівно той же пакет документів і послуг у іншого підрядника за 3 млн дол.

Факти, викладені в розслідуванні журналістів, також можуть фігурувати і в заяві в поліцію, яка зараз веде розслідування описаної історії.

Наступним цікавим епізодом співпраці "Енергополь-Україна" і компанії "Строй Холдинг" стало складання останньої бізнес-плану для забудовника. Інтелектуальну роботу, яка підтверджує тезу про те, що в певних цінових параметрах квартири в Києві продавати-таки вигідно - обидві компанії оцінили в 5 млн дол. І оплата робіт сталася.

Далі "Енергополь-Україна" здійснив невдалу експансію на ринок будівельних послуг Польщі. Не маючи ні дозволів, ні людей і устаткування в сусідній країні, забудовник договором пообіцяв польській компанії Cwertnia надати певні послуги. Однак роботи не були навіть розпочато і після закінчення тимчасових рамок - польська компанія, на першу ж вимогу, отримала штраф в 670 тис. дол.

Як відзначають розслідувачі, всі ці події стали можливі тому, що на фіноперації "Енергополь-Україна" мав великий вплив представник Єжи Шиманського в Україні, віце-президент правління PBG - Даріуш Шиманьскі. На рахунку якого, за даними журналістів, так само переводилися кошти з компанії.

Такому повороту подій сприяв і той факт, що "Енергополь-Україна" досить довго не проводив незалежного аудиту і не надавав звіти про витрачання коштів. Як суми основної польської інвестиції, так і інших оборотних коштів. В результаті, за підрахунками, які фігурують як в розслідуванні, так і в матеріалах поліції - з 30 млн дол. інвестиції PBG до реального будівництва дійшло тільки близько 10 млн дол., а 20 - були витрачені на сумнівні операції.

Більш того, вже в 2019 році все майно "Енергополь-Україна" було передано в іпотеку підконтрольної менеджменту PBG компанії "Діалог Плюс". Після чого практично ні з чого стало видавати квартири 200-стам сім'ям, які повинні були отримати житло в 4-й черзі житлового комплексу. А також виконувати зобов'язання перед іншими кредиторами і постачальниками.

Тому, з огляду на всю описану історію, дуже примарними виглядають обіцянки компанії PBG врегулювати свої справи в Україні і отримати від наявних активів понад 20 млн дол. До 2020 року. І Варшавська фондова біржа, судячи з її відповіді, теж уже в курсі описаних вище подій.

ПБГ вже була банкрутом

Історія польської компанії почалася в 1994 році з будівництва потужностей для перекачування газу. Виходець з нафтогазового сектора Польщі, засновник компанії PBG, постійний учасник польського списку Форбс Єжи Вишневський, швидко розвивав бізнес на державних і комунальних замовленнях. Кульмінацією його кар'єри стали 2008 - 2012 роки - коли великий потік замовлень, в тому числі і на об'єкти для Євро-2012, вивів підприємця в першу десятку польського Форбс.

Однак махінації зі звітністю компанії призвели до того, що в 2012 на біржі про них дізналися і вартість акцій компанії впала. Після чого почався тривалий період переговорів керівництва компанії з кредиторами. Підсумком котрих стала угода про те, що Єжи Вишневський залишився керувати компанією, але в її правління і акцінерний капіталу увійшли відразу три великих польських банки (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki SA - 7,68%, BGŻ BNP Paribas SA - 6,1%).

Сьогодні ж, схоже, PBG знову опинилася в складній ситуації - коли на біржі їй відмовляють у розміщенні боргових паперів і кредиторів доводиться просити про відстрочку. А отже - і у банків позичити в такій ситуації буде досить складно.

У той же час в квітні 2019 року, як одну з можливих точок зростання PBG, віце-президент Даріуш Шиманьскі озвучив її можливі проекти в Монголії. Де їх дочірня компанія Rafako зараз вже реалізує проект (спільно з партнером) в енергетичному комплексі країни на суму в 48 млн євро.

Однак чи повірять надіям менеджерів PBG кредитори, партнери, інвестори і поліцейські в Польщі і Україні - залишається поки не ясним.