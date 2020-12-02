Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей

После местных выборов в команде Владимира Зеленского занялись перестройкой своей политики в отношении регионов. Начиная с ноября президент уволил шесть глав областных государственных администраций и ответственного за региональное направление, замглавы ОП Сергея Трофимова.

Не то, чтобы Зеленский решил наказать виновных за результаты местных выборов. Скорее, они заставили Банковую пересмотреть свой формат отношений с местными элитами, поставив во главе областей где-то более компромиссных, где-то более опытных и подкованных чиновников.

Разбор полетов

Итоги местных выборов для "Слуги народа" нельзя назвать совсем провальными. По крайней мере, по многим показателям правящая партия взяла лидерство в местной гонке. Но, как негласно признают в команде Зеленского, там рассчитывали получить гораздо лучший результат. И эти несбывшиеся ожидания только приблизили увольнение Трофимова. Президент подписал указ о его отставке 4 ноября.

Еще с февраля Трофимов занимался подготовкой "Слуги народа" к местной кампании и поиском кандидатов в мэры от президентской партии.

И когда уже по итогам выборов в команде президента проводился "разбор полетов", то основной претензией был именно провал мэрской гонки, рассказал РБК-Украина источник в команде Зеленского.

"В этом смысле от Трофимова были внушительные обещания на успех. В итоге, когда в июле-августе подошло время выдвигать кандидатов, нам пришлось попросту выбирать лучшее из худшего и лишь уповать на их выход во второй тур. Но такого плохого результата во многих крупных городах мы не ожидали", – объяснил собеседник.

Трофимова уволили из ОП после результата "Слуги народа" на местных выборах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Но это далеко не единственная причина, сыгравшая против Трофимова. Не под запись в окружении Зеленского жалуются: с главами ОГА почти не проводилась сколько-нибудь системная работа. В некоторых случаях это обернулось полным отсутствием диалога с Киевом. А местами глав областей воспринимали как сугубо номинальных фигур, с которыми совсем не считались местные элиты. Построение этой региональной вертикали управления как раз и было основным пластом ответственности Трофимова.

Кроме того, у него не заладились отношения со своим непосредственным шефом, главой ОП Андреем Ермаком. "Претензии от Ермака Трофимов постоянно принимал на свой счет, но не как рабочие замечания, а как личную критику. Хотя на самом деле Ермак высказывал претензии по существу. Это понемногу переросло в личный конфликт между ними, а разнимать их приходилось президенту", – рассказал собеседник в окружении Зеленского.

Неприкрытые амбиции Трофимова сменить Ермака на его посту только подливали масла в огонь. Так что, кто из них останется, а кто уйдет, было лишь вопросом времени.

Губернаторопад

Такое неформальное название в команде Зеленского дали тем изменениям, которые запустил уход Трофимова. Сейчас его блок работы перебрал на себя другой замглавы ОП Кирилл Тимошенко, начав ротации глав ОГА. Вслед за Трофимовым лишились должностей руководители Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

По словам Кирилла Тимошенко, последние кадровые перемены в президентской вертикали на местах не связаны с местными выборами.

"Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что основное требование к главам госадминистраций – показать результат работы. Поэтому решение об увольнении того или иного председателя ОГА принимается только после оценки работы их команды – что было сделано или не было сделано во время пребывания на должности", – сказал изданию замглавы ОП.

Он отметил, что при оценке обращается внимание, в частности, на развитие социальных проектов, улучшение инфраструктуры, инвестиционной привлекательности и экономических показателей регионов. Не менее важный критерий – как регион противодействует эпидемии COVID-19 и как облгосадминистрация сотрудничает с местными органами в этом направлении.

При этом на Банковой не скрывают, что решение по многим главам ОГА созрело еще до начала избирательного процесса. Но трогать их до выборов не хотели, чтобы не расшатывать политическую обстановку в регионе. Хотя, как признается один из собеседников в команде Зеленского, некоторые перестановки оставались под вопросом, а результаты выборов стали "последней каплей".

Президент назначил новых ответственных за политику в регионах (фото: president.gov.ua)

Народный депутат от "Слуги народа", избранный в одном из округов Харькова, Мария Мезенцева считает, что экс-руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера "сбивали" с должности его оппоненты. По словам Мезенцевой, и мажоритарщики, и списочники от президентской партии в области не желали его отставки.

"Думаю, возможным триггером могла стать мэрская кампания, именно ее результат. Возможно, проблема была в стратегии, которая выстраивалась медийщиками, работавшими в штабе. Возможно, это некие кулуарные вещи, которые нам как членам команды неизвестны. Но мы же видим, что не только Харьковщина получила нового главу. Некоторые СМИ даже называют это губернаторопадом", – прокомментировала РБК-Украина народный депутат.

Будучи руководителем ОГА, Кучер также боролся за пост мэра Харькова, но финишировал третьим с результатом 7,2%. Впрочем, он вместе со "Слугой народа" прошел в Харьковской горсовет и решил не отказываться от мандата.

Мажоритарщик из Одессы от "Слуги народа" Алексей Леонов полагает, что ротации в области связаны с эффективностью работы председателя ОГА. По его мнению, предыдущему главе – Максиму Куцому, достался достаточно сложный регион.

"В Одессе все же не сильно любят "парашютистов". И всем, кто приходит сюда, нужно достаточно долго осваиваться, прежде чем понять менталитет и специфику Одессы и Одесской области", – пояснил изданию Леонов.

Его коллега, нардеп от Ивано-Франковской области Игорь Фрис допускает, что замена руководителя в этом регионе связана с тем, что тот не справился с заданиями, поставленными президентом и его Офисом. В частности, с ликвидацией последствий июньского наводнения, обеспечением выплат компенсаций и возобновлением инфраструктурных объектов, которые пострадали из-за катастрофы.

"Эти задания не были реализованы в том объеме, которые требовали в Офисе президента и президент, когда эти полномочия делегировали Ивано-Франковской ОГА. Никаких политических аспектов я в этом не вижу. Тем более, что он не участвовал в выборах или в кампании в области", – объяснил Фрис.

Свернуть с тропы войны

По словам Тимошенко, перед Офисом не стоит задача просто провести ротацию среди председателей ОГА.

"Есть задача построить эффективную работу облгосадминистраций для достижения положительных изменений. Это рабочий процесс. Состоялась децентрализация, и большая ответственность за реформы в стране перешла к власти на местах. Без конструктивного сотрудничества с регионами невозможно достичь существенных изменений к лучшему в стране", – говорит Тимошенко.

Поэтому центральной власти необходимо "продуктивно сотрудничать" с местными властями, добавил замглавы ОП.

История с главами ОГА – это лишнее доказательство того, как тренд на "молодых" и "неопытных" изжил себя. Сейчас при замене председателей областей у Зеленского делают упор на более сильные и опытные кандидатуры, которые смогут удерживать баланс и коммуникацию с местными элитами. Новых кандидатов ищут сообща всем руководством Банковой. С депутатами-мажоритарщиками, по их же словам, не советовались.

Например, новоназначенного главу Одесской ОГА Сергея Гриневецкого источники в окружении Зеленского называют близким к местному бизнесмену Борису Кауфману. Более того, Гриневецкий возглавлял список партии одесского мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам" в облсовет.

"У меня к Гриневецкому как профессионалу, как к менеджеру, как к человеку, знающему регион, нет никаких вопросов. Имею вопросы к политической силе, которую он представляет. Но это все-таки выбор президента, есть уровень доверия к этому человеку. Будем смотреть на результаты его работы", – прокомментировал одесский нардеп от СН Алексей Леонов.

Команда Зеленского вынуждена искать компромиссы с местными элитами (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Новый председатель Сумской обладминистрации Василий Хома с 2010 года проработал в Харьковской ОГА, откуда ушел в статусе замглавы в 2014 году.

Назначенный в Николаевскую область Виталий Ким, по информации РБК-Украина, помогал команде Зеленского с избирательными кампаниями еще начиная с президентских выборов.

Главой Харьковской ОГА назначили Айну Тимчук, которая с 2018 года возглавляла аппарат Днепропетровской ОГА. А с 2010 по 2014 год она была заместителем харьковского мэра Геннадия Кернеса. В Хмельницкую область Кабмин согласовал назначение бизнесмена Сергея Гамалия, который до этого не работал в госорганах. Выбор нового главы Ивано-Франковской ОГА пока продолжается.

"Гамалий – товарищ Ермака. Его хотели включить в список в облсовет, но у него не сложились отношения с одним из депутатов. И в результате в список он не попал. В Харьковскую область нужно было поставить независимую, равноудаленную ото всех фигуру – полностью человека президента. Айна лучше остальных подошла на эту роль", – объяснил изданию собеседник в окружении президента.

Этим перестановки в регионах не ограничатся. По данным РБК-Украина, в ближайшее время ротации могут произойти еще в четырех областях. Нынешнего руководителя Запорожской ОГА Виталия Боговина в "Слуге народа" хотят продвинуть на пост руководителя облсовета.

Покинуть должность также может глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, которая работает в области с октября и сейчас находится на последних месяцах беременности. По информации издания, присматриваются и к главе Днепропетровской ОГА Анатолию Бондаренко. Смена председателя госадминистрации может произойти в Херсонской области – в ближайшее время нынешнего главу ОГА Юрия Гусева могут назначить руководителем "Укроборонпрома".

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Проиграв борьбу с мэрами, у правящей команды было два пути. Либо повышать градус конфронтации с ними, но это могло бы обернуться полной потерей контроля над регионами. Либо идти на мировую и искать компромиссы. У Зеленского выбрали второй путь, который заметно прослеживается в последних кадровых назначениях на уровне областей.