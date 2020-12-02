Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" керівників областей

Після місцевих виборів у команді Володимира Зеленського зайнялися перебудовою своєї політики щодо регіонів. Починаючи з листопада президент звільнив шістьох голів обласних державних адміністрацій та відповідального за регіональний напрям, заступника голови ОП Сергія Трофімова.

Не те, щоби Зеленський вирішив покарати винних за результати місцевих виборів. Скоріше, вони змусили Банкову переглянути свій формат відносин із місцевими елітами, поставивши на чолі областей десь більш компромісних, десь більш досвідчених і "підкованих" чиновників.

Розбір польотів

Підсумки місцевих виборів для "Слуги народу" не можна назвати зовсім провальними. Принаймні, за багатьма показниками правляча партія взяла лідерство в місцевих перегонах. Проте, як неофіційно визнають у команді Зеленського, там розраховували отримати набагато кращий результат. І ці нездійснені очікування тільки наблизили звільнення Трофімова. Президент підписав указ про його відставку 4 листопада.

Ще з лютого Трофімов займався підготовкою "Слуги народу" до місцевої кампанії і пошуком кандидатів у мери від президентської партії.

Та коли вже за підсумками виборів у команді президента проводився "розбір польотів", то основною претензією був саме провал мерських перегонів, розповіло РБК-Україна джерело в команді Зеленського.

"В цьому сенсі від Трофімова були значні обіцянки на успіх. У результаті, коли в липні-серпні підійшов час висувати кандидатів, нам довелося просто вибирати краще з гіршого і лише сподіватися на їх вихід у другий тур. Але такого поганого результату в багатьох великих містах ми не очікували", – пояснив співрозмовник.

Трофімова звільнили з ОП після результату "Слуги народу" на місцевих виборах (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Але це далеко не єдина причина, яка зіграла проти Трофімова. Не під запис в оточенні Зеленського скаржаться: з головами ОДА майже не проводилася хоча б якась системна робота. У деяких випадках це обернулося повною відсутністю діалогу з Києвом. А десь голів областей сприймали як суто номінальних фігур, з якими зовсім не рахувалися місцеві еліти. Побудова цієї регіональної вертикалі управління якраз і було основним пластом відповідальності Трофімова.

Крім того, у нього не склалися стосунки зі своїм безпосереднім шефом, головою ОП Андрієм Єрмаком. "Претензії від Єрмака Трофімов постійно сприймав на свій рахунок, але не як робочі зауваження, а як особисту критику. Хоча насправді Єрмак висловлював претензії по суті. Це потроху переросло в особистий конфлікт між ними, а розбороняти їх доводилося президенту", – розповів співрозмовник в оточенні Зеленського.

Неприкриті амбіції Трофімова змінити Єрмака на його посаді тільки підливали масла у вогонь. Так що, хто з них залишиться, а хто піде, було лише питанням часу.

Губернаторопад

Таку неформальну назву в команді Зеленського дали тим змінам, які запустив відхід Трофімова. Зараз його блок роботи перебрав на себе інший заступник голови ОП Кирило Тимошенко, почавши ротації голів ОДА. Слідом за Трофімовим позбулися посад керівники Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей.

За словами Кирила Тимошенка, останні кадрові зміни у президентській вертикалі на місцях не пов'язані з місцевими виборами.

"Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що основна вимога до голів держадміністрацій – показати результат роботи. Тому рішення про звільнення того чи іншого голови ОДА ухвалюється лише після оцінки роботи їхньої команди – що було зроблено або не було зроблено під час перебування на посаді", – сказав виданню заступник голови ОП.

Він зазначив, що під час оцінки береться до уваги, зокрема, розвиток соціальних проектів, покращення інфраструктури, інвестиційної привабливості та економічних показників регіонів. Не менш важливий критерій – як регіон протидіє епідемії COVID-19 і як облдержадміністрація співпрацює з місцевими органами в цьому напрямі.

При цьому на Банковій не приховують, що рішення по багатьом головам ОДА визріло ще до початку виборчого процесу. Але чіпати їх до виборів не хотіли, щоби не розхитувати політичну обстановку в регіоні. Хоча, як зізнається один із співрозмовників у команді Зеленського, деякі перестановки залишалися під питанням, а результати виборів стали "останньою краплею".

Президент призначив нових відповідальних за політику в регіонах (фото: president.gov.ua)

Народний депутат від "Слуги народу", обраний в одному з округів Харкова, Марія Мезенцева вважає, що екс-керівника Харківської ОДА Олексія Кучера "збивали" з посади його опоненти. За словами Мезенцевої, і мажоритарники, і списочники від президентської партії в області не бажали його відставки.

"Думаю, можливим трігером могла стати мерська кампанія, а саме її результат. Можливо, проблема була в стратегії, яка вибудовувалася медійниками, які працювали в штабі. Можливо, це якісь кулуарні речі, які нам, як членам команди невідомі. Але ми ж бачимо, що не тільки Харківщина отримала нового голову. Деякі ЗМІ навіть називають це губернаторопадом", – прокоментувала РБК-Україна народний депутат.

Будучи керівником ОДА, Кучер також боровся за посаду мера Харкова, але фінішував третім з результатом 7,2%. Втім, він разом зі "Слугою народу" пройшов до Харківської міськради і вирішив не відмовлятися від мандата.

Мажоритарник з Одеси від "Слуги народу" Олексій Леонов вважає, що ротації в області пов'язані з ефективністю роботи голови ОДА. На його думку, попереднього голови – Максиму Куцому, дістався досить складний регіон.

"В Одесі все ж не сильно люблять "парашутистів". І всім, хто приходить сюди, доводиться досить довго звикати, перш ніж зрозуміти менталітет та специфіку Одеси та Одеської області", – пояснив виданню Леонов.

Його колега, нардеп від Івано-Франківської області Ігор Фріс допускає, що заміна керівника в цьому регіоні пов'язана з тим, що той не впорався із завданнями, поставленими президентом і його Офісом. Зокрема, з ліквідацією наслідків червневої повені, забезпеченням виплат компенсацій і відновленням інфраструктурних об'єктів, які постраждали від катастрофи.

"Ці завдання не були реалізовані в тому обсязі, які вимагали в Офісі президента і президент, коли ці повноваження делегували Івано-Франківській ОДА. Ніяких політичних аспектів я в цьому не бачу. Тим більше, що він не брав участь у виборах або в кампанії в області", – пояснив Фріс.

Звернути з стежки війни

За словами Тимошенка, перед Офісом не стоїть задача просто провести ротацію серед голів ОДА.

"Є завдання побудувати ефективну роботу облдержадміністрацій для досягнення позитивних змін. Це робочий процес. Відбулась децентралізація, і велика відповідальність за реформи в країні перейшла до влади на місцях. Без конструктивної співпраці з регіонами неможливо досягнути суттєвих змін на краще в країні", – каже Тимошенко.

Тому центральній владі необхідно "продуктивно співпрацювати" з місцевою владою, додав заступник голови ОП.

Історія з головами ОДА – це ще один доказ того, як тренд на "молодих" і "недосвідчених" вижив себе. Зараз під час заміни голів областей у Зеленського роблять акцент на більш сильних та досвідчених кандидатурах, які зможуть утримувати баланс і комунікацію з місцевими елітами. Нових кандидатів шукають спільно всім керівництвом Банкової. З депутатами-мажоритарниками, за їхніми ж словами, не радилися.

Наприклад, новопризначеного главу Одеської ОДА Сергія Гриневецького джерела в оточенні Зеленського називають близьким до місцевого бізнесмена Бориса Кауфмана. Більш того, Гриневецький очолював список партії одеського мера Геннадія Труханова "Довіряй ділам" в облраду.

"У мене до Гриневецького як до професіонала, як до менеджера, як до людини, яка знає регіон, немає ніяких питань. Є питання до політичної сили, яку він представляє. Але це все-таки вибір президента, є рівень довіри до цієї людини. Будемо дивитися на результати його роботи", – прокоментував одеський нардеп від СН Олексій Леонов.

Команда Зеленського змушена шукати компроміси з місцевими елітами (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Новий голова Сумської обладміністрації Василь Хома з 2010 року пропрацював у Харківській ОДА, звідки пішов у статусі заступника голови в 2014 році.

Призначений в Миколаївську область Віталій Кім, за інформацією РБК-Україна, допомагав команді Зеленського з виборчими кампаніями ще починаючи з президентських виборів.

Головою Харківської ОДА призначили Айну Тимчук, яка з 2018 року очолювала апарат Дніпропетровської ОДА. А з 2010 по 2014 рік вона була заступником харківського мера Геннадія Кернеса. У Хмельницьку область Кабмін погодив призначення бізнесмена Сергія Гамалія, який до цього не працював в держорганах. Вибір нового голови Івано-Франківської ОДА поки що триває.

"Гамалій – товариш Єрмака. Його хотіли включити у список в облраду, але у нього не склалися відносини з одним з депутатів. І в результаті до списку він не потрапив. В Харківську область потрібно було поставити незалежну, рівновіддалену від усіх фігуру – повністю людину президента. Айна краще інших підійшла на цю роль", – пояснив виданню співрозмовник в оточенні президента.

Цим перестановки в регіонах не обмежаться. За даними РБК-Україна, найближчим часом ротації можуть відбутися ще в чотирьох областях. Нинішнього керівника Запорізької ОДА Віталія Боговіна в "Слузі народу" хочуть просунути на посаду керівника облради.

Покинути посаду також може голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, яка працює в області з жовтня і зараз перебуває на останніх місяцях вагітності. За інформацією видання, придивляються і до голови Дніпропетровської ОДА Анатолія Бондаренка. Зміна голови держадміністрації може відбутися в Херсонській області – найближчим часом нинішнього голову ОДА Юрія Гусєва можуть призначити керівником "Укроборонпрому".

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Програвши боротьбу з мерами, у правлячої команди було два шляхи. Або підвищувати градус конфронтації з ними, але це могло б обернутися повною втратою контролю над регіонами. Або йти на мирову і шукати компроміси. У Зеленського обрали другий шлях, який помітно простежується в останніх кадрових призначеннях на рівні областей.