Полет Кулика: кто возвращает скандального экс-прокурора в правоохранители

Прокурор олигарха

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил скандального прокурора Константина Кулика с должности в конце ноября 2019 года. Формально причиной стало то, Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в уже новом Офисе генерального прокурора. Однако негативный шлейф прокурора тянулся фактически все время его пребывания на должности, поэтому увольнение было вопросом времени.

Однако, уже в декабре, по данным "Украинской правды", из-за того, что влияние Игоря Коломойского на власть начало терять свои позиции, олигарх попытался устроить экс-прокурора Константина Кулика на работу в СБУ, чтобы тот продолжил заниматься делами против его конкурентов, но уже в другом правоохранительном органе.

"Он пытается продавить назначение Кулика в следственный департамент, чтобы тот занимался делами против конкурентов олигарха", - рассказывает собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах и высокопоставленный сотрудник СБУ.

По-странному стечение обстоятельств ранее в Генпрокуратуре фактически во всех производствах Кулика проходили именно враги Коломойского. А по данным журналиста и бывшего депутата Сергея Лещенко Коломойский особенно обязан Кулику тем, что экс-прокурор помог ему с вопросом Вадима Шульмана.

"Бывший партнер Коломойского Вадим Шульман свидетельствовал в ФБР против украинского бизнесмена, а потом Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в отмывании денег через счета Коломойского", - пишет Лещенко.

Сейчас же окружение Коломойского заинтересовано в решении Апелляционного суда по возврату дела Константина Кулика в Голосеевский суд, поскольку это может существенно упростит его оправдание. Ведь дело Кулика там рассматривает коллегия судей из Валигура Д.Н., Первушина Е.С., Дидык Н.В. Знаковое тут имя Елена Первушиной, которая долгое время была главой суда. В свое время в ходе судебных заседаний по делу Александра Лавриновича сообщалось, что она посещала Администрацию президента Украины.

Кроме того, активист и эксперт по судебной реформе Роман Маселко в феврале 2017 года уличил ее в том, что она проигнорировала указ президента от 2016 года об увольнении судей, которые выносили решения по "делам майдановцев". В 2017 году она использовала голоса этих судей для выдвижения на сборы судей, которые должны были доизбрать 6 членов ВСП. Несогласные судьи тогда заявили публичный протест. Маселко считает, что судья Первушина координировала вынесение "приговоров майдановцам" по указу из АП в Голосеевском суде. В ноябре 2016 года активисты зафиксировали использование Первушиной незадекларированной недвижимости и автомобиля.

О сотрудничестве Голосеевского суда с людьми из группы Коломойского свидетельствует также видео народного депутата из окружения, близкого к Коломойскому, Александра Дубинского от 5 февраля 2020 года, в котором он, в частности, заявил, что "имеет досье на судью Голосеевского районного суда Киева Юрия Мазура", который якобы действует в интересах бывшего нардепа Дмитрия Святаша. Дубинский сообщил, что Святаш собирается судиться с ним, и предположил, что дело может попасть именно к этому судье. Напрашивается вопрос, откуда у нардепа детальное досье на работников суда? И то, что дело попадет этому судье? Более того, из материалов, которые опубликовал Дубинский, следует, что против судьи Голосеевского суда Юрия Мазура было возбуждено уголовное производство ГБР, которое в последнее время также обвиняют в подыгрывании интересам людей Коломойского.

Этого же мнения придерживаются и в Центре противодействия коррупции, в своем посте еще от 14 января 2019 года, они обвиняли Голосеевский суд в умышленном затягивании рассмотрения дела Константина Кулика. В комментарии РБК-Украина эксперт центра Андрей Савин, говоря о перспективах Кулика восстановиться на должности заявил, что в Центре противодействия коррупции не верят в такой вариант развития событий.

"Это маловероятно. Он не прошел переаттестацию, что по закону является условием для дальнейшего пребывания на службе. Скорей всего, что он будет и дальше использовать свои связи в судах, чтобы получать выгодные ему решения. Но возобновиться в старой должности – вряд ли", - добавил в комментарии РБК-Украина Савин.

Тем не менее, уже появлялась информация, что Кулик может получить должность в СБУ, и учитывая его стремление "отбелиться" через решение суда, он может претендовать на должности в правоохранительных органах. Особенно учитывая возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

По словам Андрея Савина, Кулик прославился как "прокурор по особым поручениям", которые он получал от тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, который всячески его поощрял и повышал по карьерной лестнице.

"Но уже в прошлом году стало заметно, что он начал действовать в разрез руководству Генпрокуратуры и, судя по всему, пошел на опережение, подыгрывая Коломойскому. Но точных подтверждений у нас этого нет", - резюмировал эксперт.

Игра на выживание

Следующее заседание ВАКС назначено на 10 марта и на эту дату у Константина Кулика заявлена мощная группа юридической защиты из именитых адвокатов. Но на самом деле идеальным сценарием для скандального прокурора будет возврат этого дела на рассмотрение в Голосеевский районный суд. Именно этого и добиваются его адвокаты, и шанс реализовать такой сценарий сохраняется - 5 марта в Киевском апелляционном суде назначено заседание, где будет рассматриваться обращение защиты о возврате дела в Голосеевский суд. Если это произойдет - Кулик может праздновать победу, поскольку уверен, что в Голосеевском суде его оправдают. Если же апелляционный суд отклонит иск защиты и оставит дело рассматривать в Высшем антикоррупционном суде, где ему и положено рассматриваться, шанс на решение не в пользу Кулика очень велик.

По всем формальным признакам (статья о незаконном обогащении, расследование НАБУ-САП) дело должно быть распределено в ВАКС. Однако нельзя исключать, что его вернут в Голосеевский суд. Учитывая состав коллегии судией, сохраняются и значительные риски давления на суд. Так, рассмотрение будет проводиться коллегией в составе Василия Полосенко, Виктора Габриэля и Раисы Гайдай. Особенно следует обратить внимание на Василия Полосенко – в его практике громких дискредитирующих решений замечено не было. А вот к его коллегам могут быть вопросы. Так, Виктор Габриэль был в коллегии судей, которые принимали решение о смягчении меры пресечения экс-беркутовцам, которые были выданы РФ. Решение многие эксперты и политики восприняли как принятое в ручном режиме по административному указанию АП.

Для самого Константина Кулика ситуация выглядит таким образом, что Голосеевский суд - это возможность получить оправдательный приговор, а значит и возможность занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах. Рассмотрение же дела в ВАКС, по всем прогнозам, принесет экс-прокурору обвинительный приговор и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах. Такое решение суда дискредитирует работу Константина Кулика на должности прокурора и ставит под сомнения объективность выдвинутых им подозрений и обвинений по ряду уголовных дел и лиц, против которых он работал. Особенно учитывая тот факт, что список преследуемых прокурором Куликом практически идентичен списку врагов олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, ранее стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не указало на нарушения в декларации экс-прокурора Константина Кулика, тем самым выдав решение, с которым он через суд может получить право вернуться работать в правоохранительную систему.

По информации Delo.ua, решением НАПК от 30 ноября 2019 № 2914 "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016, представленной Куликом Константином Геннадьевичем, военным прокурором сил антитеррористической операции" было заявлено, что нарушений в декларации нет. При этом в издании подчеркивают, что агентством случайно или умышленно было проигнорировано нарушение в части декларирования информации о квартире, принадлежащей дочери.

Кроме того, издание указывает, что именно это положительное заключение НАПК стало основанием для обжалования Константином Куликом позиции обвинения по незаконному обогащению для того, что настаивать на закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. "Принципиально отметить, что именно закрытие таким способом необходимо Константину Кулику, чтобы считать себя полностью оправданным, а также "репутационно отбеленным" для дальнейшей работы в правоохранительных органах. Он не воспользовался возможностью закрыть дело в связи с декриминализацией статьи о незаконном обогащении. Оправдательный приговор будет так же означать выдачу ему индульгенции на продолжение своей противозаконной деятельности", - говорится в расследовании.

Прокурорская геполитика

На самом деле вокруг этого решения, которое по сути является весьма незначительным в общенациональных масштабах, кроются весьма показательные тенденции и расклады властных полномочий, подразумевая противостояние НАБУ и Демпартии США, ситуативный союз Коломойского с республиканцами. На фоне возможного увольнения Артема Сытника (напомним, 3 марта нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что фракция подаст законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника), есть вероятность, что ближайшие события будут происходить в пользу интересов Коломойского. И тут, как нельзя кстати, будет в помощь "прокурор по особым поручениям".

Примечательно, что первоначально дело о его незаконном обогащении регистрировалось нардепом Виталием Куприем, которого также причисляют к окружению олигарха. Однако уже перед выборами 2019 года появилась информация о визите Константина Кулика в Израиль, где в то время находился Игорь Коломойский. После этого Константин Кулик на телеканале "1+1" выступал с обвинениями против Петра Порошенко и его окружения.

Позже авторитетное американское издание The New York Times опубликовало статью, согласно которой, Кулик вместе с Юрием Луценко был непосредственно причастен к подготовке досье на Хантера Байдена и его деятельность в Украине, которое потом было передано в США. Победа Джо Байдена на праймериз в Южной Каролине и начавшееся снятие с гонки демократических кандидатов только повышает ставки в битве "Байден-Трамп" со всем ее участниками с обеих сторон. И в этот момент маленький, казалось бы, в мировом дискурсе Киевский апелляционный суд становится объектом мировой политики, от решений которого могут зависеть глобальные процессы в мире.