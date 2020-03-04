Політ Кулика: хто повертає скандального екс-прокурора у правоохоронці

Прокурор олігарха

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив скандального прокурора Костянтина Кулика з посади наприкінці листопада 2019 року. Формально причиною стало те, Кулик прогуляв іспит на знання законодавства для роботи у вже новому Офісі генерального прокурора. Проте негативний шлейф прокурора тягнувся фактично весь час його перебування на посаді, тому звільнення було питанням часу.

Однак, вже в грудні, за даними "Української правди", через те, що вплив Ігоря Коломойського на владу почав втрачати свої позиції, олігарх спробував влаштувати екс-прокурора Костянтина Кулика на роботу в СБУ, щоб той продовжив займатися справами проти його конкурентів, але вже в іншому правоохоронному органі.

"Він намагається продавити призначення Кулика в слідчий департамент, щоб той займався справами проти конкурентів олігарха", - розповідає співрозмовник "Української правди в правоохоронних органах і високопоставлений співробітник СБУ.

По-дивному збігу обставин раніше в Генпрокуратурі фактично у всіх провадженнях Кулика проходили саме вороги Коломойського. А за даними журналіста і колишнього депутата Сергія Лещенка Коломойський особливо зобов'язаний Кулику тим, що екс-прокурор допоміг йому з питанням Вадима Шульмана.

"Колишній партнер Коломойського Вадим Шульман свідчив у ФБР проти українського бізнесмена, а потім Кулик вписав Шульмана в злочинну організацію Януковича і пред'явив йому про підозру у відмиванні грошей через рахунки Коломойського", - пише Лещенко.

Нині ж оточення Коломойського зацікавлене в рішенні Апеляційного суду щодо повернення справи Костянтина Кулика в Голосіївський суд, оскільки це може суттєво спростить його виправдання. Адже справа Кулика там розглядає колегія суддів з Валігура Д. Н., Первушина Е. С., Дідик Н.В. Знакова тут ім'я Олена Первушиною, яка довгий час була головою суду. У свій час в ході судових засідань по справі Олександра Лавриновича повідомлялося, що вона відвідувала Адміністрацію президента України.

Крім того, активіст і експерт по судовій реформі Роман Маселко в лютому 2017 року викрив її в тому, що вона проігнорувала указ президента від 2016 року про звільнення суддів, які виносили рішення по "справах майданівців". У 2017 році вона використовувала голоси цих суддів для висунення на збори суддів, які повинні були обрати 6 членів ВСП. Незгодні судді тоді заявили публічний протест. Маселко вважає, що суддя Первушина координувала винесення "вироків майданівцям" за указом з АП в Голосіївському суді. У листопаді 2016 року активісти зафіксували використання Первушиною незадекларованої нерухомості й автомобіля.

Про можливу співпрацю Голосіївського суду з людьми з групи Коломойського свідчить відео народного депутата з оточення, близького до Коломойського, Олександра Дубинського від 5 лютого 2020 року, в якому він, зокрема, заявив, що "має досьє на суддю Голосіївського районного суду Києва Юрія Мазура", який нібито діє в інтересах колишнього нардепа Дмитра Святаша. Дубинський повідомив, що Святаш збирається судитися з ним, і припустив, що справа може потрапити саме до цього судді. Напрошується питання, звідки у нардепа детальне досьє на працівників суду? І те, що справа потрапить цього судді? На додаток, з матеріалів, які опублікував Дубинський, слід, що проти судді Голосіївського суду Юрія Мазура було порушено кримінальне провадження ДБР, яке останнім часом також звинувачують у підіграванні інтересам людей Коломойського.

Цієї ж думки дотримуються і в Центрі протидії корупції, у своєму пості ще від 14 січня 2019 року, вони звинувачували Голосіївський суд у навмисному затягуванні розгляду справи Костянтина Кулика. У коментарі РБК-Україна експерт центру Андрій Савін, говорячи про перспективи Кулика відновитися на посаді заявив, що у Центрі протидії корупції не вірять в такий варіант розвитку подій.

"Це малоймовірно. Він не пройшов переатестацію, що за законом є умовою для подальшого перебування на службі. Скоріше всього, що він буде і далі використовувати свої зв'язки в судах, щоб отримувати вигідні їй рішення. Але поновитися в старій посаді – навряд чи", - додав у коментарі РБК-Україна Савін.

Однак, вже з'являлася інформація, що Кулик може отримати посаду в СБУ, і враховуючи його прагнення "відбілитися" через рішення суду, він може претендувати на посади в правоохоронних органах. Особливо враховуючи можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

За словами Андрія Савіна, Кулик прославився як "прокурор з особливих доручень", які він отримував від тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, який всіляко заохочував і підвищував кар'єрними сходами.

"Але вже минулого року стало помітно, що він почав діяти в розріз керівництву Генпрокуратури й судячи з усього, пішов на випередження, підігруючи Коломойському. Але точних підтверджень у нас цього немає", - резюмував експерт.

Гра на виживання

Наступне засідання ВАКС призначено на 10 березня і на цю дату у Костянтина Кулика заявлена потужна група юридичного захисту з іменитих адвокатів. Але насправді ідеальним сценарієм для скандального прокурора буде повернення справи на розгляд в Голосіївський районний суд. Саме цього і домагаються його адвокати, і шанс реалізувати такий сценарій зберігається - 5 березня в Київському апеляційному суді призначено засідання, де буде розглядатися звернення захисту про повернення справи в Голосіївський суд. Якщо це станеться - Кулик може святкувати перемогу, оскільки впевнений, що в Голосіївському суді його виправдають. Якщо ж апеляційний суд відхилив позов захисту і залишить справу розглядати у Вищому антикорупційному суді, де йому і належить розглядатися, шанс на рішення не на користь Кулика дуже великий.

За всіма формальними ознаками (стаття про незаконне збагачення, розслідування НАБУ-САП) справа має бути розподілено в ВАКС. Однак не можна виключати, що його повернуть в Голосіївський суд. Враховуючи склад колегії суддів, зберігаються і значні ризики тиску на суд. Так, розгляд буде проводитися колегією у складі Василя Полосенко, Віктора Габріеля і Раїси Гайдай. Особливо слід звернути увагу на Василя Полосенко – в його практиці гучних рішень, які б дискредитували, помічено не було. А ось до його колег можуть бути питання. Так, Віктор Габріель був у колегії суддів, які приймали рішення про пом'якшення запобіжного заходу екс-беркутівцям, які були видані РФ. Рішення багато експертів і політиків сприйняли як прийняте в ручному режимі за адміністративною вказівкою АП.

Для самого Костянтина Кулика ситуація виглядає таким чином, що Голосіївський суд - це можливість отримати виправдувальний вирок, а значить і можливість займати високі пости з широкими повноваженнями у правоохоронних структурах. Розгляд справи в ВАКС, за всіма прогнозами, принесе екс-прокурору обвинувальний вирок і закриття можливості працювати в правоохоронних структурах. Таке рішення суду дискредитує роботу Костянтина Кулика на посаді прокурора і ставить під сумнів об'єктивність висунутих їм підозр і звинувачень з ряду кримінальних справ і осіб, проти яких він працював. Особливо враховуючи той факт, що список переслідуваних прокурором Куликом практично ідентичний списку ворогів олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції не вказало на порушення в декларації екс-прокурора Костянтина Кулика, тим самим видавши рішення, з яким він через суд може отримати право повернутися працювати в правоохоронну систему.

За інформацією Delo.ua, рішенням НАЗК від 30 листопада 2019 № 2914 "Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016, представленої Куликом Костянтином Геннадійовичем, військовим прокурором сил антитерористичної операції" було заявлено, що порушень у декларації немає. При цьому у виданні підкреслюють, що агентством випадково або навмисно було проігноровано порушення в частині декларування інформації про квартиру, що належить дочці.

Крім того, видання зазначає, що саме цей позитивний висновок НАЗК став підставою для оскарження Костянтином Куликом позиції обвинувачення у незаконному збагаченню для того, що наполягати на закритті кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. "Принципово зазначити, що закриття саме таким способом необхідно Костянтину Кулику, щоб вважати себе повністю виправданим, а також "репутаційно вибіленим" для подальшої роботи в правоохоронних органах. Він не скористався можливістю закрити справу у зв'язку з декриміналізацією статті про незаконне збагачення. Виправдувальний вирок буде означати видачу йому індульгенцію на продовження своєї протизаконної діяльності", - йдеться у розслідуванні.

Прокурорська геполитика

Насправді навколо цього рішення, яке по суті є досить незначним у загальнонаціональних масштабах, криються вельми показові тенденції та розклади владних повноважень, маючи на увазі протистояння НАБУ і Демпартії США, ситуативний союз Коломойського з республіканцями. На тлі можливого звільнення Артема Ситника (нагадаємо, 3 березня нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що фракція подасть законопроект про звільнення директора НАБУ Артема Ситника), є ймовірність, що найближчі події будуть відбуватися на користь інтересів Коломойського. І тут, як не можна до речі, буде в допомогу "прокурор з особливих доручень".

Примітно, що спочатку справа про його незаконному збагаченні реєструвалося нардепом Віталієм Купріяєм, якого також зараховують до оточення олігарха. Проте вже перед виборами 2019 року з'явилася інформація про візит Костянтина Кулика в Ізраїль, де в той час перебував Ігор Коломойський. Після цього Костянтин Кулик на телеканалі "1+1" виступав із звинуваченнями проти Петра Порошенка і його оточення.

Пізніше авторитетне американське видання The New York Times опублікувало статтю, згідно з якою, Кулик разом з Юрієм Луценком був безпосередньо причетний до підготовки досьє на Хантера Байдена і його діяльність в Україні, яке потім було передано в США. Перемога Джо Байдена на праймеріз в Південній Кароліні і почалося зняття з перегонів демократичних кандидатів тільки підвищує ставки в битві "Байден-Трамп" зі всіма її учасниками з обох сторін. І в цей момент маленький, здавалося б, у світовому дискурсі Київський апеляційний суд стає об'єктом світової політики, від рішень якого можуть залежати глобальні процеси в світі.