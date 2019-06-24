В поисках истины: что происходит вокруг клиники Into-Sana

Родственникам объяснили ситуацию, и, казалось, что на то время у нас было понимание. Они написали заявление об отсутствии претензий по поводу лечения и отказались от вскрытия, по результатам которого можно было бы точно определить причину смерти.

Спустя три месяца, в ноябре 2017 года, начмеду клиники Into-Sana позвонил отец Олега и, обвинив врачей в убийстве сына, начал угрожать ему и его семье физической расправой.

Руководство клиники немедленно подняло историю болезни и связалось с родственниками для разъяснения ситуации. На встрече с родственниками клинике были озвучены следующие условия: четыре конкретных врача должны сознаться в убийстве Олега, клиника должна их уволить, а дальше они с ними "разберутся" сами.

Попытки еще раз разъяснить суть оказываемого лечения не привели к конструктивным результатам. Даже предложения клиники привлечь внешних экспертов или задать врачам любые вопросы через полиграф были отвергнуты.

Угрозы расправы стали поступать всем врачам и их семьям непосредственно от родственников Олега: им присылали домой венки с фото врачей и датой смерти, обливали автомобили кислотой и даже избивали. Все заявления врачей по поводу угроз, побоев и порчи имущества полицией не расследуются.

Понимая, что угрозы расправы являются реальными, что подтверждали действия и упоминания о "достижениях" семьи в Одессе, собственником компании было принято решение вывезти врачей и их семьи из города и обеспечить охрану.

В декабре 2017 года родственники подали заявление в полицию, и ситуация перешла в правовое поле. Казалось, что в правовом поле следствию будет не сложно разобраться в ситуации и доказать ее очевидность. Доктора вернулись на работу, а клиника Into-Sana сразу же по запросам следствия предоставляла все документы, связанные с лечением, надеясь на скорейшее установление истины.

В то же время, родственники начали активную кампанию по дискредитации врачей и клиники. Происходили многочисленные обыски, минирование во время проведения корпоративного мероприятия, изъятие документации и допросы, размещались заказные статьи, был создан псевдосайт компании с обвинениями в убийстве. Врачей продолжали оскорблять и угрожать им в социальных сетях, оказывали давление на допросах, в связи с чем были привлечены адвокаты.

Мы до последнего были убеждены, что происходит недоразумение и привлечение к делу независимых судебных экспертов со стороны следствия позволит установить истину и разрешить ситуацию.

Однако 7 июня 2019 года одновременно и внезапно четырем врачам было вручено подозрение, и в этот же день через несколько часов суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета сроком на два месяца.

К сожалению, клинике отказывают в доступе к материалам уголовного производства, и мы не имеем возможность давать юридическую оценку происходящему. Но, учитывая вышеизложенное, есть все основания усомниться в объективности следствия и незаангажированности суда, о чем заявляют и адвокаты врачей.

Следствие скрывает содержимое экспертиз, на основании которых предъявлены подозрения. Из предоставленных выводов экспертиз не усматривается причинно-следственная связь, не установлено что именно нарушили врачи. Экспертиза проводилась не судебными экспертами, а обычными врачами, в том числе частных медучреждений, что прямо запрещено законом.

Становится понятно, что установить истину даже нет намерений, а следствие и суд находятся под давлением и используются родственниками в качестве орудия мести врачам. Чрезмерно жесткая мера пресечения врачам, которые приложили все усилия, чтобы спасти пациента, и все время предоставляли материалы и показания следствию, является подтверждением этих предположений.

Мы ожидаем и настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. И ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу происходящего.