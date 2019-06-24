У пошуках істини: що відбувається навколо клініки Into-Sana

Родичам пояснили ситуацію, і, здавалося, що на той час у нас було розуміння. Вони написали заяву про відсутність претензій з приводу лікування і відмовилися від розтину, за результатами якого можна було б точно визначити причину смерті.

Через три місяці, в листопаді 2017 року, начмеду клініки Into-Sana зателефонував батько Олега і, звинувативши лікарів у вбивстві сина, почав погрожувати йому та його сім'ї фізичною розправою.

Керівництво клініки негайно підняло історію хвороби і зв'язалося з родичами для роз'яснення ситуації. На зустрічі з родичами клініці були озвучені наступні умови: чотири конкретних лікаря повинні зізнатися у вбивстві Олега, клініка повинна їх звільнити, а далі вони з ними "розберуться" самі.

Спроби ще раз роз'яснити суть проведеного лікування не призвели до конструктивних результатів. Навіть пропозиції клініки залучити зовнішніх експертів або задати лікарям будь-які питання через поліграф були відкинуті.

Погрози розправи стали надходити всім лікарям і їх сім'ям безпосередньо від родичів Олега: їм надсилали додому вінки з фото лікарів і датою смерті, обливали автомобілі кислотою і навіть били. Всі заяви лікарів з приводу погроз, побоїв і псування майна поліцією не розслідуються.

Розуміючи, що погрози розправи є реальними, що підтверджували дії і згадки про "досягнення" сім'ї в Одесі, власником компанії було прийнято рішення вивезти лікарів і їх сім'ї з міста і забезпечити охорону.

У грудні 2017 року родичі подали заяву в поліцію, і ситуація перейшла у правове поле. Здавалося, що в правовому полі слідству буде нескладно розібратися в ситуації і довести її очевидність. ЛІкарі повернулися на роботу, а клініка Into-Sana відразу ж за запитами слідства надавала всі документи, пов'язані з лікуванням, сподіваючись на якнайшвидше встановлення істини.

У той же час, родичі почали активну кампанію з дискредитації лікарів клініки. Відбувалися численні обшуки, мінування під час проведення корпоративного заходу, вилучення документації і допити, розміщувалися замовні статті, був створений псевдосайт компанії із звинуваченнями у вбивстві. Лікарів продовжували ображати і погрожувати їм у соціальних мережах, чинили тиск на допитах, у зв'язку з чим були залучені адвокати.

Ми до останнього були переконані, що відбувається непорозуміння і залучення до справи незалежних судових експертів з боку слідства дозволить встановити істину та вирішити ситуацію.

Проте 7 червня 2019 року одночасно і раптово чотирьом лікарям було вручено підозру, і в цей же день через кілька годин суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням браслета строком на два місяці.

На жаль, клініці відмовляють у доступі до матеріалів кримінального провадження, і ми не маємо можливість давати юридичну оцінку тому, що відбувається. Але, враховуючи вищевикладене, є всі підстави засумніватися в об'єктивності слідства та незаангажованості суду, про що заявляють адвокати лікарів.

Слідство приховує вміст експертиз, на підставі яких пред'явлені підозри. З наданих висновків експертиз не вбачається причинно-наслідковий зв'язок, не встановлено, що саме порушили лікарі. Експертиза проводилася не судовими експертами, а звичайними лікарями, у тому числі приватних медустанов, що прямо заборонено законом.

Стає зрозуміло, що встановити істину навіть немає намірів, а слідство і суд перебуває під тиском і використовуються родичами як знаряддя помсти лікарям. Надмірно жорстка міра запобіжного заходу лікарям, які доклали всіх зусиль, щоб врятувати пацієнта, і весь час надавали матеріали і свідчення слідству, є підтвердженням цих припущень.

Ми очікуємо і наполягаємо на об'єктивному, неупередженому розгляді справи без фальсифікацій і спотворення подій. І очікуємо отримати від правоохоронних і судових органів Одеси коментарі з приводу того, що відбувається.