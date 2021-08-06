Пограничная зона. Зачем Павлюк лоббирует в губернаторы Харьковской области экс-чиновника СБУ

На должность главы Харьковской ОГА может претендовать люстрированный экс-глава Днепропетровской СБУ Владимир Верхогляд. По данным РБК-Украина, лоббирует назначение скандального сотрудника спецслужб – бизнесмен Илья Павлюк, которого самого часто связывают с контрабандными потоками.

Люстрированный Верхогляд через Окружной административный суд отменил свою люстрацию, при этом взыскав с государства целых 2,5 миллиона гривен, и теперь готов снова встроиться в вертикаль власти.

О деятельности Верхогляда на различных постах в Службе безопасности и при Ющенко, и при Януковиче написаны десятки статей-расследований. Для чего сейчас одну из самых скандальных персон за всю историю Службы безопасности снова пытаются усадить в руководящее кресло – подробнее в материале.

По словам журналиста Сергея Гришина, жители Днепропетровской области, должны хорошо помнить Владимира Верхогляда, который возглавлял там СБУ в 2008-2012 годах.

"Человек с очень неоднозначной биографией. До назначения в Днепр, руководил контрразведкой в ​​департаменте защиты экономики. Бизнесмены чудесно понимают, что за перцы работали в этом департаменте. О Верхогляде говорил, его бизнес: крышевание наркотрафика из РФ, рейдерство, рэкет. Нормальный такой набор. После Майдана был люстрирован. Вроде бы победа. Но через суд отменил люстрацию и еще получил компенсацию от государства 2,5 млн грн", — отметил Гришин.

Как известно, в 2014 году Верхогляд был люстрирован, как один из пособников режима Януковича. На момент люстрации он занимал должность офицера по особым поручениям при главе СБУ. Но потом ему пришлось надолго залечь на дно, дожидаясь своего часа.

По информации РБК-Украина, на новую должность Верхогляда может лоббировать небезызвестный бизнесмен Илья Павлюк, которого в медиа неоднократно называли "королем контрабанды" времен Виктора Януковича. Впрочем, еще большее опасение вызывают тесные связи Верхогляда с российскими спецслужбами. Именно поэтому его назначение может иметь катастрофические последствия и для Харьковского ргиона, и для всей страны.

Наркотики и СБУ

Для того, чтобы понять масштаб личности Верхогляда, стоит пройтись по основным вехам его трудовой биографии.

Владимир Вeрxoгляд рoдилcя 28 дeкaбря 1963 гoдa в c. Зaчeпилoвкa Хaрькoвcкoй oблacти. Трудoвую дeятeльнocть нaчaл нaлaдчикoм рeвoльвeрныx cтaнкoв нa зaчeпилoвcкoм зaвoдe "Рaдиoэлeмeнт".

Пocлe армии пocтупил в Хaрькoвcкий юридичecкий инcтитут. С 1988 гoдa пo 1990-й рaбoтaл cлeдoвaтeлeм в oргaнax прoкурaтуры Хaрькoвcкoй oблacти, а в 1990 был зaчиcлeн нa cлужбу в oргaны гocбeзoпacнocти.

В 2005-2006 годах работал зaмecтитeлем нaчaльникa Дeпaртaмeнтa кoнтррaзвeдывaтeльнoй бeзoпacнocти СБУ. С янвaря 2006 г. пo фeврaль 2008 г. — пeрвым зaмecтитeлем нaчaльникa Дeпaртaмeнтa кoнтррaзвeдывaтeльнoй зaщиты экoнoмики гocудaрcтвa СБУ. В фeврaлe 2008 г. нaзнaчeн нa дoлжнocть нaчaльникa Упрaвлeния СБУ в Кирoвoгрaдcкoй oблacти, а в сентябре того же года — нaчaльником Упрaвлeния СБУ Днeпрoпeтрoвcкoй oблacти.

Во время работы в СБУ Кировоградской области, Верхогляд был знаком с экс-нардепом Виктором Лозинским, с которым, по данным местных СМИ, часто ездил на охоту. По одной из версий, именно с подачи Верхогляда и тогдашнего заместителя руководителя фракции БЮТ Андрея Кожемякина состоялось включение Лозинского в парламентские списки БЮТ. Чем закончилась история Лозинского, все прекрасно помнят. В 2011 году Лозинский был приговорен судом к 15 годам лишения свободы за убийство селянина Валерия Олейника, которого застрелил во время охоты.

В Днепропетровской области Верхогляд запомнился вечеринками для сотрудников СБУ. Например, по информации медиа, одна из вечеринок ко дню СБУ стоила около 50 тысяч долларов. Средства на такие мероприятия могли "выбиваться" с местных предпринимателей.

Кроме того, Владимира Верхогляда "сватали" на должность начальника Управления СБУ в Одесской области. Одной из причин называли необходимость полного контроля за схемами контрабандными потоками через Одесский порт.

Однако, самым прибыльным финансовым потоком в его биографии стал наркотрафик. С самого начала работы в СБУ, в далеких 90-х, Влaдимир Вeрxoгляд курирoвaл именно это направление контрабанды. Основным его активном стало харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье". Сообщалось, что помимо изготовления легальных препаратов, фирма могла также быть причастна к изготовлению и незаконных в продаже наркотиков.

На связь Верхогляда с наркобизнесом указывает и тесное знакомство с неким Андреем Козарем, бывшим сотрудником харьковского ОБНОНа. В свое время этот милиционер попался на нелегальной торговле трамадолом. В дальнейшем Козарь стал близким соратником одного из основателей сепаратистского батальона "Оплот" Жилина, убитого в Москве в 2016 году. Во время убийства руководителя "Оплота" в ресторане под Москвой Козарь тоже был рядом, но сумел выжить.

По данным собседеников РБК-Украина, именно Козарь мог помагать Верхогляду контролировать теневой бизнес по обналичиванию денег. Однaкo, в 2010 гoду нa кoнвeртцeнтр нaпaли нeизвecтныe грaбитeли, зaвлaдeв 15 миллиoнaми гривeн нaличными. А зa дeнь дo нaлeтa Кoзaря видeли имeннo пeрeд этим oфиcoм.

Имя Андрея Козаря всплывало и в ходе расследования исчезновения харьковского журналиста Василия Климентьева 11 августа 2010 года. По данным некоторых источников, Василий Климентьев обратился к Козару с просьбой показать, где находится загородный особняк главного налоговика Харьковской области Станислава Денисюка, чтобы сфотографировать с воды его поместье. Есть версия, что на самом деле Климентьева интересовал особняк Владимира Верхогляда. Понимая связь Козаря с Верхоглядом, Климентьев сделал вид, что интересуется именно Денисюком. Эта версия не подтверждена, однако после исчезновения Климентьева пропал и Козар.

В 2012 году правоохранители объявили, что убийство Василия Климентьева раскрыто. Главным подозреваемым в преступлении назвали сотрудника Харьковского УБОПа Андрея Козаря.

Отдельно стоит упомянуть о связи Верхогляда с тем самым Денисюком. По версии жцрналистов, они оба были задействованы в схеме крышевания кокаинового наркотрафика по маршруту Ильичевск – Одесса – Днепропетровск – Харьков – Москва.

Верхогляда также считают причастным к покушению на сотрудника СБУ Геннадия Голобокова в 2008 году. У подъезда собственного дома под ноги Голобокову бросили гранату, он получил ранение ног. По некоторым данным, рассматривалась версия и о причастности к организации этого покушения Владимира Верхогляда.

Связывали Верхогляда и с так называемыми "черными" дилерами, в частности, с Бушой Шаркози, который поставлял в Харьковскую область опиатные наркотики.

Когда Шаркози задержали уже в Днепропетровске, Верхогляд якобы вступился за него через Ивана Ступака, который в то время был начальником главного отдела "К" УСБУ в Днепропетровской области. Ступак коллеге отказал, но вскоре наркоделец все же был выпущен под подписку о невыезде.

Верхогляд и ФСБ

Дурная слава информатора ФСБ закрепилась за Владимиром Верхоглядом еще в начале 2010-х. На тот момент в его послужном списке числились должности глав областных Управлений СБУ в Кировоградской и Днепропетровской областях. Поговаривают, что начало работы в КГБ СССР не прошло бесследно. Верхогляд впоследствии якобы был завербован спецслужбами РФ.

Один из серьёзных таких "сливов", о которых узнала общественность, случился еще в 2011 году. На одном из украинских сайтов, специализирующемся на журналистских расследованиях, появилась целая серия секретных документов СБУ. В публикациях были указаны фамилии сотрудников спецслужб, их должности, номера ОРД, направления оперативной работы, объекты, которыми те занимались, и много другой информации, которая явно не должна была "выйти в свет". Были среди материалов даже документы таможенно-контрабандистского характера.

"Жертвой" разбирательств, которые начались после утечки, стал тогдашний начальник УСБУ в Харьковской области Александр Полковниченко, поскольку "слив" произошел именно через это подразделение. В ноябре 2011 года Половинченко занимаемую должность покинул.

По информации источников из спецслужб, вброс секретной информации мог организовать именно тогдашний начальник УСБУ в Днепропетровской области Владимир Верхогляд. Цель достаточно проста – свергнуть конкурента и занять должность главы СБУ Харьковской области. Как бы там ни было, по итогу генерал-лейтенанта Полковниченко на посту руководителя Харьковского облуправления сменил Владимир Вишневский.

Отдельная графа в биографии Верхогляда – связи с бывшим сотрудником УБОПа, позже главой ОПГ "Оплот", Евгением Жилиным. Жилин с помощью своих боевиков курировал и местный наркотрафик в РФ, занимался вымогательством с бизнеса, "держал" конвертационные центры.

Декларация с множеством вопросов

Первую официальную декларацию Верхогляд подал в 2019 году. Журналисты заметили в ней много интересных деталей. И эта декларация действительно достойна изучения.

Во-первых, почти все имущество чиновника записано на жену Светлану. Она владеет квартирами в Киеве (129 кв.м) и Харькове (213 кв.м), двумя гаражами в Харькове, два дома (60,3 и 380,8 кв.м соответственно) и три больших земельных участка. Большая часть имущества Верхогляда оказалась в его распоряжении уже после 2010 года.

Владимир Верхогляд, который по документам не имеет ни одного квадратного метра собственной недвижимости, записал на себя автомобиль БМВ 525-й модели, выпущенный в 1991 году. В то же время на жену записана Тойота Хайлакс 2014 года.

Денежными средствами супруги разделили в декларации между собой. На себя Верхогляд оформил 118 тысяч долларов, 27 тысяч евро и 280 тысяч гривен. На счету жены находились 183 тысяч долларов, 48 тысяч евро и 750 тысяч гривен. Во владение чиновнику также приписывают автомобили БМВ 7-й серии 2018 года, Порш Панамера Турбо 2016 года и два новых внедорожника Мерседес. А в Крыму, по имеющейся информации, Верхогляд имеет яхту за не менее чем 2 миллиона долларов.

Может ли подобный чиновник претендовать на то, чтобы возглавить приграничную с Россией область, со всеми своими связями с российскими спецслужбами, интересами в контрабанде и прочими темными делами – вопрос, скорее, риторический. Другое дело, на что готовы пойти силы влияния у власти, чтобы таки протянуть своего ставленника на эту должность.