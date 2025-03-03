Податкові підсумки лютого: перевиконання на 12 млрд гривень

Лютий став ще одним місяцем позитивних тенденцій для державного бюджету: податкові надходження перевищили планові показники на 12 млрд гривень. Що сприяло зростанню – в блозі для РБК-Україна розповідає економіст Борис Кушнірук.
Лютий став ще одним місяцем позитивних тенденцій для державного бюджету: податкові надходження перевищили планові показники на 12 млрд гривень. Що сприяло зростанню – в блозі для РБК-Україна розповідає економіст Борис Кушнірук.
Державна податкова служба звітує про позитивні тенденції: у лютому надходження до бюджету перевищили планові показники на 12,1 млрд грн.
Якщо січень ще можна було вважати вдалим стартом року, то другий місяць поспіль підтверджує стабільність зростання.
ПДФО – 26,2 млрд грн (+13,6%). Це означає, що люди отримують зарплати, з яких йдуть податки.
ПДВ – 21,6 млрд грн (+13,3%). Бізнес працює, купівля-продаж іде активно.
Акцизи – понад 10 млрд грн. Тютюнова галузь дала +62,6%.
Відшкодування ПДВ – 13,1 млрд грн. Це гроші, які повернули компаніям, а значить, вони не зависли в системі.
Зупинили всього 0,39% податкових накладних (це в десятки разів менше, ніж ще рік тому). А 9 тисяч підприємств перестали бути "ризиковими".
Загалом цифри говорять самі за себе: перевиконання вже другий місяць поспіль.
Що ж конкретно означають згадані показники?
І важливе питання – де ці гроші були до цього? Це питання до команди голови податкового комітету ВР Данила Гетьманцева, який однією рукою тиснув на бізнес, а іншою недобирав суми у бюджет.
Податкові надходження лютого 2025 року, вочевидь, стали серйозним "подарунком" для бюджету, в той час, як колишні відповідальні могли тільки мріяти про подібні результати. Може, вони теж планували перевиконання бюджету, але лише на рівні фантазій?
Нарешті ситуація змінилась і якщо ця тенденція збережеться, можемо очікувати стабільний ріст податкових надходжень у 2025 році. Бюджет отримує більше грошей – це добре. Бізнесу стає легше працювати – ще краще.
Цікаво подивитися, що покаже березень.