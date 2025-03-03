Налоговые итоги февраля: перевыполнение на 12 млрд гривен

Государственная налоговая служба отчитывается о положительных тенденциях: в феврале поступления в бюджет превысили плановые показатели на 12,1 млрд грн.

Если январь еще можно было считать удачным стартом года, то второй месяц подряд подтверждает стабильность роста.

Где наибольший рост?

НДФЛ – 26,2 млрд грн (+13,6%). Это означает, что люди получают зарплаты, с которых идут налоги.

НДС – 21,6 млрд грн (+13,3%). Бизнес работает, купля-продажа идет активно.

Акцизы – более 10 млрд грн. Табачная отрасль дала +62,6%.

Что важного?

Возмещение НДС – 13,1 млрд грн. Это деньги, которые вернули компаниям, а значит, они не зависли в системе.

Остановили всего 0,39% налоговых накладных (это в десятки раз меньше, чем еще год назад). А 9 тысяч предприятий перестали быть "рисковыми".

В целом цифры говорят сами за себя: перевыполнение уже второй месяц подряд.

Что же конкретно означают упомянутые показатели?

Если январское перевыполнение можно было списать на определенные одноразовые факторы, то февраль подтверждает тенденцию. Эффективность администрирования налогов, снижение схем уклонения и улучшение платежной дисциплины дали ощутимый эффект. Роль руководства и команды. Председатель ГНС Руслан Кравченко и его команда внедряют меры по улучшению администрирования и детенизации. В то же время уменьшение случаев блокировки налоговых накладных (до 0,39%) и исключение более 9 тыс. предприятий из перечня рисковых свидетельствует о балансе между контролем и поддержкой бизнеса. Увеличение поступлений от акцизов – следствие борьбы с "серым" рынком. Рост сборов по акцизу на табак и топливо может указывать на сокращение контрабанды и теневых схем, что является важным шагом в обеспечении прозрачного рынка.

И важный вопрос – где эти деньги были до этого? Это вопрос к команде главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, который одной рукой давил на бизнес, а другой недобирал суммы в бюджет.

Налоговые поступления февраля 2025 года, очевидно, стали серьезным "подарком" для бюджета, в то время как прежние ответственные могли только мечтать о подобных результатах. Может, они тоже планировали перевыполнение бюджета, но только на уровне фантазий?

Наконец ситуация изменилась и если эта тенденция сохранится, можем ожидать стабильный рост налоговых поступлений в 2025 году. Бюджет получает больше денег – это хорошо. Бизнесу становится легче работать – еще лучше.

Интересно посмотреть, что покажет март.