Почему аммиачная селитра в порту "Южный" - вершина айсберга

Статистика хранения и перевалки импортной аммиачной селитры в Украине поражает: в украинских портах ежемесячно хранится и переваливается от 100 до 150 тысяч тонн этого вещества, импортируемого из Грузии, Болгарии, Турции и Румынии. Поскольку селитра активно используется в Украине как эффективное удобрение в агропромышленном комплексе, объемы поставок традиционно увеличиваются накануне и во время посевных кампаний.

В эти периоды количество продукции, которая переваливается в украинских портах (преимущественно в Николаеве, Херсоне и портах Одесской области), а потом разъезжается по складам трейдеров по всей стране, увеличивается в разы. Таких складов, по разным оценкам, более 600 в стране.

Существует ли опасность, что трагедия, случившаяся в Бейруте, повторится в Херсоне или Николаеве, куда через морские пути в Украину ежемесячно стекаются десятки тысяч тонн взрывоопасной смеси? Как эта продукция транспортируется по Украине? Кто контролирует производителей и трейдеров, которые торгуют импортной продукцией? Как осуществляется перевалка и перевозка? И нет ли риска взрывов на складах в разных точках Украины, где концентрируется взрывоопасное вещество перед тем, как уйти на поля?

По поручению Владимира Зеленского всеми этими вопросами в самое ближайшее время должен озаботиться Денис Шмыгаль и Кабинет министров Украины. Поскольку аммиачная селитра также очень востребована в ходе осенней посевной, достаточно большие объемы этой продукции в самое ближайшее время хлынут на рынок. Сколько же аммиачной селитры хранится в Украине в данный момент на складах – не поддается точному исчислению.

Импорт и внутреннее производство: как мы защищены?

Аммиачная селитра (или нитрат аммония) – используется и в качестве компонента взрывчатых веществ, и как азотное удобрение. В промышленном виде представляет собой белый порошок, который имеет свойство гранулироваться с течением времени и при определенных условиях (температура, влажность, срок хранения). Гранулированный порошок селитры действительно может взорваться под воздействием детонатора (открытого огня, искры костра или сварки, непогашенного окурка). Взрыв возможен и без источника, например, при нагревании выше 230 градусов в замкнутом пространстве. Взрывоопасность гранулированной селитры повышается при частых перепадах температуры, а также при повышенной влажности.

Действующие в Украине Правила охраны труда при переработке и хранении аммиачной селитры насыпью были утверждены Кабмином в 2009 году и представляют собой внушительный документ объемом в двадцать с лишним страниц. Известно, что реальный контроль за соблюдением этих правил постоянно проводится на предприятиях химической промышленности. Банальная причина – их контролировать легче, чем разрозненные импортные поставки десятков независящих друг от друга трейдеров.

Основных производителей аммиачной селитры в Украине трое – это "Ривнеазот", "Азот" (Черкассы) и "Северодонецкое объединение "Азот". Все предприятия входят в холдинг "Остхем", который на прошлой неделе оперативно заявил о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на своих химпредприятиях, а также о том, что на объектах холдинга постоянно проводятся комплексные плановые и внеплановые проверки такими ведомствами, как СБУ, МЧС, Госэконадзор на соответствие требованиям безопасности. Также в сообщении компании указывалось, что склады заводов сертифицированы международными аудиторами и полностью отвечают стандартам ISO.

Помимо отечественной аммиачной селитры, в Украине из года в год растет объем импорта. По данным Госкомстата, если в 2016 году объем импорта составил менее 100 тысяч тонн, то в 2017 он был уже около 340 тысяч, в 2018 – 440 тысяч и, наконец, в 2019 году его объем составил 716 тысяч тонн.

Кто и как контролирует весь этот объем, равный 250 "Бейрутам", а также его путь, начиная от его попадания в Украину и вплоть до внесения в почву? – вопрос, похоже, риторический.

Интересно, ответят ли на него Кабинет министров Украины, Офис президента Украины, СНБО? Пока что непреодолимой проблемой выглядит даже взрывоопасный импортный груз в порту "Южный". Что уже говорить про остальное...

Импортерами аммиачной селитры в Украину сегодня являются, как минимум, четыре десятка фирм, бенефициаров которых, в отличие от отечественного производителя, не так легко проследить. В вопросе ответственности импортер, как правило, находится в гораздо более выгодном положении, чем внутренний производитель. Также импортер гораздо менее прозрачен и для всех контролирующих органов. Не секрет, что часто импортные удобрения, включая и аммиачную селитру, продаются через фирмы-однодневки. В первую очередь это связано с налоговой оптимизацией.

Все это порождает вопрос – способен ли кто-то в Украине в принципе убедить импортеров не шутить с аммиачной селитрой и нести максимальные издержки на безопасность? И достаточно ли четко и жестко прописаны эти правила безопасности для всех без исключения игроков рынка – от нацпроизводителей до трейдеров?

Отдельный пласт – вопрос контрабанды и незаконного ввоза минеральных удобрений в Украину, о чем время от времени рапортует Служба безопасности Украины, разоблачая очередную преступную схему, через которую на украинский рынок попадает запрещенная российская продукция. О том, что после закрытия украинского рынка для производителей из РФ как грибы после дождя начали возникать фирмы, импортирующие удобрения из стран, химпредприятия которых связаны с российскими бизнес-группами, сказано уже много. Однако адекватной реакции со стороны правительства Украины, а также профильных ведомств, на это по-прежнему нет.

Ливан и Украина: что общего?

Взглянем на "бейрутскую схему", которая до боли напоминает царящие в Украине "правила игры". В основе всей истории – фирма-однодневка, связанная с российским бизнесменом Игорем Гречушкиным (именно ей, как сообщается, принадлежал конфискованный за долги груз из порта Батуми).

Гречушкин допрошен властями Кипра (где он проживает, и где на нем зарегистрировано несколько фирм, в разное время занимавшихся импортом минудобрений в ряд стран), но уже сегодня от злополучного груза открещиваются все. Открещивается производитель – грузинский "РуставиАзот", замдиректора которого Леван Бурдиладзе заявил: "Наша ответственность — селитру погрузить на судно и все, там уже наша ответственность заканчивается". Открещивается перевозчик (судно, перевозившее селитру плыло под флагом Молдовы, но там сообщили, что оно было исключено из госреестра судов страны в феврале 2014 года. Найти ответственных за взрыв, унесший сотни жизней и повлекший разрушения на миллиарды долларов, будет непросто.

Украинская ситуация с импортом тех же веществ, как показывает пример "Южного", немногим отличается в лучшую сторону.

Кстати, львиная доля импорта нитрата аммония (он же – аммиачная селитра) поставляется в Украину именно с "РуставиАзота", принадлежащего российской корпорации АФК "Система" олигарха Владимира Евтушенкова. Грузинская аммиачная селитра от российского производителя активно переваливается через николаевский порт "Ольвия". Кстати, где там эмбарго Кабинета министров Украины в отношении российских производителей минеральных удобрений?

Отдельно нужно отметить, что процент импорта, доставляемого в Украину именно морем, растет по экспоненте. Если в 2017 году лишь каждая пятая тонна нитрата аммония попадала в Украину через порт, то в прошлом году украинские порты приняли почти 70% всего импорта, что соответствует объему в полмиллиона тонн.

Это при том, что до 2017 года украинские порты практически не имели дела с перевалкой и хранением аммиачной селитры: весь импорт шел из РФ, Узбекистана и Казахстана по суше. Многие украинские порты, как и бейрутский, не имеют ни специального оборудования, ни специализированных складов для хранения аммиачной селитры.

В этом месте можно даже сделать осторожный, но неутешительный прогноз – при росте цены на природный газ, который является основным сырьем для химических предприятий в процессе производства удобрений, внутреннее производство будет сокращаться, так как будет падать его рентабельность. В то же время импорт азотных удобрений, включая аммиачную селитру, в Украину будет только расти.

В Украине эти объемы будет "встречать" непредназначенная для этого инфраструктура, трейдеры, соблазн которых сокращать издержки при слабом контроле будет только возрастать, а также беспомощное государство.

Судна перевозят единовременно по 20 тыс. тонн селитры, которая в течение месяца вагонами и машинами развозится из порта. С учетом сезонности товара в портах единовременно может храниться до 40 тыс. тонн селитры (в Бейруте взорвались 2,7 тыс. тонн). Для сравнения: на отечественных заводах-производителях даже нет складов для хранения таких объемов – это слишком опасно.

Конец либерализма под вопросом

Как ни цинично это прозвучит, но Украине крупно повезло, что сегодня в сводках новостей мы читаем о последствиях взрыва в порту Бейрута, а не Херсона, Николаева или Южного. Повезло и с тем, что трагедия в Ливане дала толчок к повсеместному обсуждению этой проблемы. Однако вместе с обсуждением наблюдаются и попытки попросту "заболтать" вопрос. Поэтому то, что сегодня делает десяток активистов в порту "Южный" - это серьезный подвиг и попытка не дать чиновникам убрать вопрос из повестки дня на фоне отпусков, коронавируса и местных выборов.

Кстати, выборы – еще один фактор, который вселяет надежду, что тема не будет похоронена, а будет подхвачена местными кандидатами и активистами. Пускай лучше так. Ведь только Херсонский морской порт перевалил в минувшем году более 150 тысяч тонн нитрата аммония (еще 33 тысячи тонн приходятся на речной порт Херсона). Три николаевских порта совместно перевалили еще около 120 тысяч тонн за год. Более 200 тысяч тонн перевалено в портах Одесской области (Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и др.). Это прекрасная возможность для кандидатов в этих городах и областях не только сделать себе хороший пиар, но и обратить внимание на проблему, реально угрожающую тысячам людей.

Если отойти от политики, и говорить о реальных мерах, которые может предпринять украинская власть, то первое, что необходимо сделать – это признать, что либерализм в вопросе поставок, хранения, перевалки и транспортировки аммиачной селитры в Украине должен закончиться. Признать, что есть риск для жизни людей. Внутреннее производство должно находиться под постоянным мониторингом, если существующих мер недостаточно, а импорт опасной продукции больше не может происходить с теми мерами предосторожности и контроля, с которыми происходил ранее.

Контроль за соблюдением стандартов хранения, перевозки, перевалки таких опасных грузов как нитрат аммония – это, без преувеличения, вопрос национальной безопасности. Вряд ли Украина может позволить себе и дальше не замечать проблему.

Хотя вряд ли кто-то удивится, если даже жуткая картинка взрыва в Бейруте и его последствий ничему не научит отечественных чиновников, и Украина продолжит сидеть на "пороховой бочке" в ожидании неосторожно брошенного окурка или случайных сварочных работ.