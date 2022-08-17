Патроны ЗСУ. Как устроена система всенародной поддержки армии в условиях войны

В отличие от России, которая оплачивает свое вторжение в Украину из проседающего под грузом международных санкций бюджета, в украинской армии всенародная и общемировая поддержка.

С 24 февраля Украина привлекла $12,7 млрд внешней помощи, а до конца года сумма достигнет $27 млрд. Однако, мы не можем использовать гранты и кредиты на войну. Для этого есть специальная военная помощь.

По данным Kiel Institute, ее реально оказывают 26 стран. Больше всех США – уже предоставили о $2,44 млрд из $6,37 млрд. Польша обещала и дала $1,8 млрд. Великобритания – 91% из $1,1 млрд. ЕС как организация выделила 2,5 млрд евро. Остальные страны на 1 июля консолидировано помогли нам $3,24 млрд., что соответствуют расходам на ВСУ за месяц.

Поэтому львиную долю проблем, связанных с обеспечением армии всем необходимым, мы решаем собственными силами.

В 2014 году в Украине родилось мощное волонтерское движение, которое научилось оказывать эффективную адресную помощь войскам. К нему присоединились корпоративные благотворительные фонды, в том числе созданные задолго до войны и перепрофилированные под текущие нужды.

Экстремальная ситуация заставила даже неповоротливый госаппарат действовать оперативно — быстро появились ведомственные БФ и государственные спецсчета для донатов.

Именно благодаря освобожденной от бюрократии инициативе масс Украине удается идти к победе при значительно меньших, чем у врага, расходах – 4,3 млрд грн в день у нас против 14,6 млрд грн. ($400 млн. по курсу Нацбанка) у них.

Многоступенчатую систему национальной благотворительности условно можно разделить на несколько блоков.

Государственный сегмент

Буквально на следующий день после вторжения НБУ открыл два спецсчета: один для ВСУ, второй для помощи пострадавшим (под эгидой Минсоцполитики).

В среднем на спецсчет для армии еженедельно поступает 90 млн грн; на гуманитарный — 20 млн грн. Всего на 8 августа Вооруженным силам через Нацбанк задонатили 20 млрд грн. Минсоцполитики значительно меньше.

27 февраля в приложении "Дія" была запущена услуга "Допомогти армії". Она позволяла в несколько кликов сбросить деньги крупнейшему военному БФ "Повернись живим". Во многом благодаря этому, фонд вышел в лидеры сборов – на 13 августа он получил 4 млрд грн пожертвований.

Сейчас через "Дію" можно задонатить на президентскую фандрейзинговую платформу United24, средства которой распределяются по трем направлениям – оборона и разминирование, медпомощь, восстановление разрушенной инфраструктуры.

Кроме United24, существует обширная сеть ведомственных и муниципальных БФ. Как пример, можно назвать гуманитарный штаб Киева под руководством замглавы КГГА Валентина Мондриевского. Он принимает пожертвования через фонд "Майбутній Київ" potreby.kyivcity.gov.ua

Миниинтеграции Ирины Верещук работает с "Фондом милосердя та здоров’я" (дочерняя структура УГС): например, купили "Скорую" для бойцов 5-го Отдельного штурмового полка сухопутных войск Украины.

Борцы с коррупцией из НАЗК, помимо проверки деклараций чиновников, завозят каски и броники через собственный БФ "ШтабUA".

Волонтерский сегмент

Волонтерские движения появились в момент аннексии Крыма Россией. А с началом АТО люди начали массово перечислять деньги инициативным группам помощи военнослужащим и добровольцам.

Айтишник Виталия Дейнега закупал броники для 80-й десантно-штурмовой бригады, на которых было написано "Повернись живим". Так возник крупнейший благотворительный фонд, который в 2021 году возглавил бывший морской пехотинец Тарас Чмут.

Тарас Чмут (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Николаевский предприниматель Юрия Бирюков помогал 79-й десантной-штурмовой бригаде. Отсюда вырос популярный в 2014-2016 гг. проект "Крылья Феникса". Там же в Николаеве начинался "Народный проект" Давида Арахамия: сегодня это волонтерская платформа, где, среди прочего, собирают средства на боевые дроны для наступления на Херсон.

"АРМИЯ SOS" Юрия Касьянова стартовала со снабжения едой и спальниками 2-го батальона Нацгвардии и "Донбасс". Сейчас она специализируется на системе огневого поражения "Кропива", БПЛА и радиоразветке.

Сергей Притула лично волонтерил с 2014 года, а свой фонд, нашумевший сбором на "народным Байрактар", создал в 2020 году. Координатором стал Роман Синицин из некогда известного "Народного тыла" Георгия Туки.

Сергей Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

18-летняя доброволец УДА Яна Зинкевич столкнулась с проблемой спасения раненных на передовой и создала летом 2014-го отдельный медицинский батальон "Госпитальеры". Первые навыки тактической медицины часть добровольцев-парамедиков получали в ныне забытом Patriot Defence Ульяны Супрун.

На момент вторжения ситуация в сегменте негосударственных военных фондов радикально изменилась, по сравнению с 2014-2015 гг. Многие БФ исчезли. Безусловным лидером стал "Повернись живим" – это уже многопрофильная корпорация, с лицензией на закупку любого вооружения.

Сохранили свои позиции "Госпитальеры". Активизировались авторские проекты Романа Доника, Натальи Юсуповой, Дианы Макаровой, Маши Ефросининой. "Корпорация монстров" Екатерины Кожевниковой переориентировалась с помощи больницам на закупку пикапов и броников. В волонтерство подались многие политики и селебритис. Все они ориентированы в основном на адресную помощь и гуманитарку.

Корпоративные БФ

По данным Европейской бизнес ассоциации, через 100 дней войны продолжали системно помогать армии 57% компаний, из них 19% – продукцией, 15% оказывают услуги, 6% – средствами защиты/обороны, 4% – медикаментами. Еще 12% поддерживают своих сотрудников, присоединившихся к рядам защитников страны.

Традиционно благотворителями являются все крупнейшие финансово-промышленные группы и завсегдатаи списка Forbes. Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Александр и Галина Гереги, Юрий Косюк, Константин Жеваго и другие наперебой рапортуют о том, сколько и чего полезного их БФ закупили для армии. Закупками техники для ЗСУ через персональный фонд Петр Порошенко и БФ "Справа громад" занимается Юрий Бирюков из "Феникса".

За пределами "высшей лиги" бизнеса немногие корпоративные БФ заполнили нишу целевой помощи ВСУ. Понимая, что доставкой на передовую, нужно заниматься предметно. А дело это хлопотное и затратное. Возможно, поэтому новых корпоративных фондов родилось намного меньше, чем прогнозировали эксперты.

Из более-менее заметных можно назвать созданную партнерами холдинга TECHIIA одноименную "Фундацию Течия", а также запущенный в апреле собственный БФ инвесткомпании BGV, связанной с АТБ и Геннадием Буткевичем.

Еще одна характерная деталь – в отличие от волонтерских проектов, корпоративные БФ стараются сосредоточиться на узком перечне позиций. Скажем, гуманитарный штаб "Интерпайпа" (отдельный от других фондов Пинчука) передает ЗСУ технику и запчасти. Как напрямую, так и через местный БФ "Возрождение региона". БФ имени Алексея Ставницера (TIS) занимается специфической темой экипировки женщин-военнослужащих. Правда, броники и каски они тоже закупают.

Благотворительный стартап KOLO – инициатива СEO "Киевстара", "Планеты кино", Bolt и др. тоже работает сегментарно – он специализируется на доставке средних партий шлемов, бронежилетов, спутниковых телефонов, квадрокоптеров и тепловизоров в горячие точки (Николаев, Харьков, ранее – в Мариуполь).

Еще один интересный кейс – Favbet Foundation. Этот фонд создан по инициативе основателя компании Favbet Андрея Матюхи в 2020 году для поддержки инициатив в сфере образования, спорта и перепрофилированного, как и остальные, для помощи армии и пострадавшему населению. Из "невоенных проектов" у них – эвакуация с оккупированных территории нескольких сотен человек и центр для беженцев в Загребе.

Передача автомобиля военным от Favbet Foundation (фото: facebook.com)

Favbet Foundation построил свою работу в концепции своего рода "супермаркета помощи", поставляя в разные подразделения и регионы широкий спектр номенклатуры "под запрос" – внедорожники, дроны, цифровые мобильные радиостанции, портативные зарядные устройства.

Такой подход позволяет оперативно и точечно заполнять "пробелы" в снаряжении наших защитников, что не делают крупные фонды, не говоря уже о госсегменте. Просто потому, что они давно не работают "в розницу", а выполняют заявки на поставку необходимого большими партиями.

"Подогнать автомобиль" обычно является задачей для небольших волонтерских групп. Но все они зависят от сбора пожертвований. Отчего сроки доставки на передовую затягиваются. И может получиться, что к моменту, когда средства собраны и груз готов к отправке, оперативная ситуация изменилась и доехать до адресата из-за ожесточенных боевых действий уже невозможно.

Характерно, что большинство компаний предпочли не тащить груз благотворительности в одиночку, а объединиться в пулы, в основном отраслевые. Это касается как среднего и небольшого бизнеса, вроде львовских айтишников Crunch и Staffing Partner фонд, создавших Donate.in.ua, так и крупных компаний.

Самое большое объединение бизнеса с начала войны – Help Ukraine: совместное детище Андрея Ставницера, Владислава Чечеткина из "Розетки", совладельцев "Новой почты" Володимира Поперешнюка и Fozzi Володимира Костельмана и др. По сути, это большой складской центр для аккумуляции грузов, адресованных ЗСУ, Минздраву и Мининтеграции: эти ведомства и занимаются их распределением.