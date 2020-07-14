На "пары" или в армию: почему массово рассылают повестки и что делать абитуриентам

Сроки призывной и вступительной кампании не согласованы

Весенняя призывная кампания 2020 года заканчивается в конце июля, а вузы будут рассматривать документы и зачислять абитуриентов только с августа. Как правило, призывники должны иметь на руках справку о зачислении, чтобы подать ее в военкомат и получить отсрочку. Но военные комиссариаты уже массово рассылают повестки.

О проблеме заговорили не только обеспокоенные абитуриенты, но и в правительстве. На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выпускникам школ не нужно срочно вручать повестки, и поручил профильным МОН и Минобороны наладить коммуникацию по этому вопросу. Главное – донести на все уровни особенности нынешних кампаний.

Ситуацию порядком запутал и январский указ президента Владимира Зеленского, которым призывной возраст был фактически снижен до 18 лет. Однако в правительстве подчеркивают, что украинцы в возрасте 18-19 лет могут пойти на службу исключительно по желанию.

Фото: украинцев младше 20 лет могут призвать на срочную службу только по их желанию (РБК-Украина)

Адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида рассказал РБК-Украина, что вручение повесток всем призывникам в этой ситуации законно, так как согласно ст. 17 закона "О воинской обязанности и военной службе" отсрочку получают те, кто на момент призыва являются студентами.

"Поскольку сроки и призыва на срочную военную службу, и проведения внешнего независимого оценивания были отложены Кабинетом министров, можно прийти к выводу о том, что Кабмин, попросту, не учел недопустимость проведения данных мероприятий в одно и то же время", – подчеркнул он.

Новый документ для отсрочки

Министерство образования и науки Украины поспешило выступить с разъяснением и представило совместное с Офисом президента и Генеральным штабом ВСУ решение. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что лица до 20 лет могут быть призваны на службу только по желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

В комментарии РБК-Украина спикер Минобороны Александр Мотузяник напомнил, что призыву на срочную службу подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

"Каждый год определенные вопросы корректируются. Например, в этом году те юноши, которым не исполнилось 20 лет, если только захотят, тогда их берут. Если не хотят, им дается отсрочка до 20 лет. То есть в данном случае по их собственному согласию", – сказал Мотузяник.

И если со вчерашними школьниками все более или менее понятно, то выпускники техникумов и колледжей столкнулись с серьезными проблемами. Некоторым из них для допуска к финальным экзаменам необходимо было оформить обходной лист, в том числе, с печатью от военкомата. На сегодня известно о нескольких случаях, когда выпускников сразу ставили на учет и направляли на медкомиссию.

Им и студентам-бакалаврам, которые намерены продолжить обучение, предоставили следующие разъяснения. Они должны обратиться в приемную комиссию и пройти так называемую предварительную регистрацию в вузе. Это позволит получить справку о намерении поступить, на основании которой дадут отсрочку до 1 октября 2020 года.

Фото: за справкой для военкомата нужно обратиться в приемную комиссию (nmu.org.ua)

В приемной комиссии киевского Национального авиационного университета РБК-Украина сказали, что вуз уже выдает справки о намерениях. Для этого нужно прийти в консультационный центр с паспортом и сертификатом ВНО.

"Будет выдана справка, для этого нужно переписать коды с сертификата ВНО. У нас в университете действует такая схема, только в письменном виде. В электронном виде мы справок не даем", - отметили в НАУ.

В Министерстве образования и науки уточнили, что за такой справкой нужно обращаться лично. Однако подчеркивают, что для абитуриентов до 20 лет она в принципе не обязательна.

"Такие абитуриенты могут быть приглашены в военкоматы. Это право военкомата предложить человеку добровольно идти на службу. Если он такого согласия не дает, то человека, которому еще нет 20 лет, не должны призывать", – рассказал РБК-Украина руководитель директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В армии надеются, что проблем не будет

Подробнее об отсрочке для призывников старше 20 лет рассказали в Генеральном штабе. Там отмечают, что власти уже спустили на места и учебным заведениям распоряжения выдавать нужные справки.

"Это основание для районной призывной комиссии и городской администрации рассматривать просьбу о предоставлении отсрочки и ходатайствовать перед областной призывной комиссией. Эту справку предоставляют вузы", – отметил в комментарии РБК-Украина начальник управления призыва и комплектования - замначальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, полковник Валерий Дендебера.

В Вооруженных силах не видят проблем с этими нововведениями и полагают, что абитуриент может не получить отсрочку, только если нарушит алгоритм. Начальник управления связей с общественностью ВСУ, полковник Богдан Сеник заверил РБК-Украина, что распоряжения поступили и все "субординацию выполняют".

По его словам, в отсрочке могут отказать тем, кто не следовал условиям: лично не предоставил справку и не подал заявление. В таком случае следует обращаться в военный комиссариат за разъяснениями.

"Если есть единичные факты, которые имеют место, – где-то ошибки, то их устраняют в рабочем порядке. И никто не пойдет на нарушение. Есть факты, кто-то не до конца понял, кто-то ошибся. Есть информация на досках объявлений, на официальных ресурсах. Но, к сожалению, не все пользуются этими ресурсами. Горячая линия есть. На все даются компетентные ответы", – добавил Сеник.

В то же время юрист Владимир Пищида отмечает, что у абитуриентов и бакалавров, претендующих на получение степени магистра, в запасе есть несколько месяцев, если будут открыты судебные производства в рамках дела об административных правонарушениях.

"К тому времени, пока дело об административном правонарушении будет рассмотрено, лицо, заинтересованное в получении образования, уже, скорее всего, будет зачислено в учебное заведение. И сможет предоставить как суду, так и военкомату соответствующее документальное подтверждение, чем обеспечит себе отсрочку от призыва и нивелирует возможность привлечения его к административной ответственности", – отметил Пищида

Он также добавил, что уголовные производства в Украине открываются крайне редко и, как правило, только в отношении злостных "косильщиков".

Особенностями призывной и вступительной кампании на этой неделе заинтересовались и в Верховной раде Украины. На заседание парламента в пятницу, 17 июля, пригласили министра обороны Андрея Тарана. Ожидается, что ответы на все вопросы будут получены, как говорится, из первых уст.

Над текстом также работали Анастасия Светлевская и Олег Черныш