На "пари" або до армії: чому масово розсилають повістки і що робити абітурієнтам

Терміни призовної та вступної кампанії не узгоджено

Весняна призовна кампанія 2020 року закінчується наприкінці липня, а ВНЗ будуть розглядати документи і зараховувати абітурієнтів лише з серпня. Як правило, призовники повинні мати на руках довідку про зарахування, щоб подати її до військкомату та отримати відстрочку. Але військові комісаріати вже масово розсилають повістки.

Про проблему заговорили не тільки стурбовані абітурієнти, але і в уряді. Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що випускникам шкіл не треба терміново вручати повістки, і доручив профільним МОН та Міноборони налагодити комунікацію з цього питання. Головне – донести на усі рівні особливості нинішніх кампаній.

Ситуацію заплутав і січневий указ президента Володимира Зеленського, яким призовний вік було фактично знижено до 18 років. Однак в уряді підкреслюють, що українці у віці 18-19 років можуть йти на службу виключно за бажанням.

Фото: українців молодше 20 років можуть призвати на строкову службу тільки за їх бажанням (РБК-Україна)

Адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида розповів РБК-Україна, що вручення повісток усім призовникам у цій ситуації законно, тому що згідно ст. 17 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" відстрочку отримують ті, хто на момент призову є студентами.

"Оскільки терміни і призову на строкову військову службу, і проведення зовнішнього незалежного оцінювання були відкладені Кабінетом міністрів, можна прийти до висновку про те, що Кабмін, просто, не врахував неприпустимість проведення даних заходів в один і той же час", – підкреслив він.

Новий документ для відстрочки

Міністерство освіти і науки України поспішило виступити з роз'ясненням і представило спільне з Офісом президента і Генеральним штабом ЗСУ рішення. У відомстві вкотре підкреслили, що особи до 20 років можуть бути призвані на службу тільки за бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

В коментарі РБК-Україна речник Міноборони Олександр Мотузяник нагадав, що призову на строкову службу підлягають молоді люди у віці від 18 до 27 років.

"Щороку певні питання коригуються. Наприклад, цього року ті юнаки, яким не виповнилося 20 років, якщо тільки захочуть, тоді їх беруть. Якщо не хочуть, їм дається відстрочка до 20 років. Тобто в даному випадку за їх власною згодою", – сказав Мотузяник.

І якщо з вчорашніми школярами все більш чи менш зрозуміло, то випускники технікумів і коледжів зіткнулися з серйозними проблемами. Деяким з них для допуску до фінальних іспитів необхідно було оформити обхідний лист, в тому числі, з печаткою від військкомату. На сьогодні відомо про кілька випадків, коли випускників одразу ставили на облік і направляли на медкомісію.

Щодо них та студентів-бакалаврів, які мають намір продовжити навчання, надали наступні роз'яснення. Вони мають звернутися до приймальної комісії і пройти так звану попередню реєстрацію у ВНЗ. Це дозволить отримати довідку про намір вступити, на підставі якої дадуть відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

Фото: за довідкою для військкомату треба звернутися до приймальної комісії (nmu.org.ua)

У приймальній комісії київського Національного авіаційного університету РБК-Україна сказали, що ВНЗ вже видає довідки про наміри. Для цього треба прийти до консультаційного центру з паспортом і сертифікатом ЗНО.

"Буде видано довідку, для цього потрібно переписати коди з сертифіката ЗНО. У нас в університеті діє така схема, тільки в письмовому вигляді. В електронному вигляді ми довідок не даємо", - зазначили в НАУ.

У Міністерстві освіти і науки уточнили, що за такою довідкою треба звертатися особисто. Однак підкреслюють, що для абітурієнтів до 20 років вона в принципі не обов'язкова.

"Такі абітурієнти можуть бути запрошені до військкоматів. Це право військкомату запропонувати особі добровільно йти на службу. Якщо вона такої згоди не дає, то особу, якій ще немає 20 років, не мають призвати", – розповів РБК-Україна керівник директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

В армії сподіваються, що проблем не буде

Детальніше про відстрочку для призовників старше 20 років розповіли в Генеральному штабі. Там зазначають, що влада вже спустила на місця та навчальним закладам розпорядження видавати потрібні довідки.

"Це підстава для районної призовної комісіїта міської адміністрації розглядати прохання про надання відстрочки і клопотати перед обласною призовною комісією. Цю довідку надають виші", – зазначив у коментарі РБК-Україна начальник управління призову та комплектування - заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, полковник Валерій Дендебера.

У Збройних силах не бачать проблем з цими нововведеннями і вважають, що абітурієнт може не отримати відстрочку, тільки якщо порушить алгоритм. Начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник запевнив РБК-Україна, що розпорядження надійшли і всі "субординацію виконують".

За його словами, у відстроченні можуть відмовити тим, хто не дотримувався умов: особисто не надав довідку і не подав заяву. У такому разі слід звертатися до військового комісаріату за роз'ясненнями.

"Якщо є поодинокі факти, які мають місце, – десь помилки, то їх усувають в робочому порядку. І ніхто не піде на порушення. Є факти, хтось не до кінця зрозумів, хтось помилився. Є інформація на дошках оголошень, на офіційних ресурсах. Але, на жаль, не всі користуються цими ресурсами. Гаряча лінія є. На всі дають компетентні відповіді", – додав Сеник.

У той же час юрист Володимир Пищида зазначає, що у абітурієнтів та бакалаврів, які претендують на отримання ступеня магістра, в запасі є кілька місяців, якщо будуть відкриті судові провадження у рамках справи про адміністративні правопорушення.

"До того часу, поки справа про адміністративне правопорушення буде розглянуто, особу, зацікавлену в одержанні освіти, вже, швидше за все, буде зараховано до навчального закладу. І зможе надати як суду, так і військкомату відповідне документальне підтвердження, що забезпечить собі відстрочку від призову і нівелює можливість притягнення її до адміністративної відповідальності", – зазначив Пищида

Він також додав, що кримінальні провадження в Україні відкриваються вкрай рідко і, як правило, тільки відносно злісних "косарів".

Особливостями призовної та вступної кампанії цього тижня зацікавилися і в Верховній раді України. На засідання парламенту в п'ятницю, 17 липня, запросили міністра оборони Андрія Тарана. Очікується, що відповіді на всі питання будуть отримані, як мовиться, з перших вуст.

Над текстом також працювали Анастасія Світлевська та Олег Черниш