Партия мэров: новый игрок или "джокер"

Простая математика

К фигуре Геннадия Кернеса можно относиться по-разному. Но, люди, хорошо его знающие, могут подтвердить, что харьковский градоначальник никогда не делает пустых заявлений. Уже сам этот факт заставляет задуматься, что за идеей создания "партии мэров" стоит некий трезвый расчет.

Первое, что берем во внимание – согласно данным последних президентских выборов, 1% голосов в Украине сегодня примерно составляет примерно 189 тыс. человек. То есть, любой партии, которая хочет попасть в следующий парламент, нужно набрать около 945 тыс. голосов избирателей. Теперь давайте разберемся, на что рассчитывают мэры во главе с Кернесом и Трухановым.

Согласно данным ЦИК о результатах местных выборов в 2015 году, нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес набрал 65,8% голосов харьковчан. В абсолютном выражении это где-то 310 тыс. Его одесский коллега Геннадий Труханов показал результат 51,9% или около 138 тыс. голосов.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев, который тоже заявил о поддержке создания "партии мэров", набрал, соответственно – 58,5% и 20,7 тыс. Если сложить все три результата, получаем 469 тыс. голосов или почти 50% необходимого проходного барьера.

Конечно, можно возразить, что все эти голоса не собрать снова, но уже под "партию мэров". Политическая ситуация изменилась. Частично это правда, но… Во-первых, все три градоначальника до сих пор сохраняют высокий личный рейтинг в своих городских общинах. Поэтому они вполне вправе рассчитывать на конвертацию большей части показателя голосования за них на местных выборах – в голоса на досрочных парламентских.

Во-вторых, согласно заявлению сопредседателя депутатской группы "Відродження" Виталия Хомутынника, ряды новой партии планируется пополнить силами более 50 депутатов-мажоритарщиков и 15-20 мэров городов с населением более 100 тыс. человек. Это означает, что, возможно, по похожему принципу отцы-основатели "партии мэров" планируют добрать недостающую часть голосов. Эта модель, конечно, не дает 100%-й гарантии положительного результата, но она имеет свою внутреннюю логику. Многое будет зависеть от стратегии и тактики избирательной кампании.

Борьба за Юг и Восток

Большинство экспертов склоняются к мысли, что "партия меров" станет серьезным и неудобным конкурентом для "Оппоблока", "Оппозиционной платформы – За жизнь" или их объединенной структуры. Так, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что "партия мэров" сможет отобрать голоса у бело-голубых, а также через своих мажоритарщиков "не давать "Оппоблоку" захватить одномандатные округа на юге и востоке Украины".

Мнение коллеги разделяет политолог Руслан Бортник. "Если электорат "Оппозиционной платформы – За жизнь" более идеологический, то избиратель "Оппоблока" – более центристский, и именно за него будет вестись особо ожесточенная борьба", - считает эксперт.

Мнения экспертов подтверждаются развитием текущей политической ситуации. Последние действия и заявления президента и его команды, особенно по отношению к России, похоже, несколько озаботили даже ярых сторонников Зе.

Вполне логично ожидать, что в течение ближайших двух месяцев рейтинг Зеленского несколько просядет. Особенно на Юге и Востоке Украины, где находится его электоральное ядро. Быть эффективным президенту вполне может помешать парламент.

Даже если примут отставки генпрокурора, министра иностранных дел, министра обороны и председателя СБУ, новых вряд ли назначат. Ситуация подвиснет до конца выборов и это не позволит президенту реализовать обещания по борьбе с коррупцией.

Это, в свою очередь, приведет к тому, что за освободившиеся голоса на Юге и Востоке развернется борьба объединенного "Оппоблока" и "партии мэров". И очень вероятно, что в этой борьбе новой партии удастся привлечь голоса избирателей центристских взглядов, которые больше привыкли доверять делам, а не громким политическим заявлениям. Скорее всего, это будут граждане 45+.

В пользу этого аргумента говорят итоги голосования за кандидатов от бело-голубых на президентских выборах. Оказалось, что украинские избиратели достаточно хорошо разбираются в оттенках бело-голубого цвета. Они отличают Бойко от Мураева и Вилкула. И этот факт дает неплохие шансы новой "партии мэров" привлечь голоса тех избирателей, кто не согласен с идеей объединения бело-голубых оппозиционеров в одну политическую силу.

Деньги и ТВ будут

Большой резонанс вызвали слова Игоря Коломойского о том, что он помогает и консультирует "партию мэров". Это породило множество комментариев в СМИ и социальных сетях о том, что сам Игорь Валерьевич лично вложился в новый политический проект.

Объективности ради следует отметить, что Виталий Хомутынник публично опроверг слухи о якобы финансировании "партии мэров" упомянутым олигархом. Впрочем, не так важно, причастен Коломойский к финансированию "партии мэров" или нет. Если внимательно ознакомится с декларациями Кернеса, Труханова и того же Хомутынника, становится понятно, что им вполне под силу самостоятельно финансировать новую партию. Поэтому, можно сделать вывод, что с финансами у детища Кернеса-Труханова все в порядке.

Совсем другой вопрос – доступ к первой "ТВ кнопке" страны, каналу "1+1". Эффективность этого инструмента Коломойский уже доказал во время президентской кампании. Из слов олигарха можно сделать вывод, что если не финансовую, то медийную поддержку "партии мэров" он точно окажет. Таким образом, можно смело записать минимум +1% в копилку политической силы градоначальников.

Также следует помнить, что руководители "партии мэров" и их политические союзники контролируют десяток-два местных СМИ (телеканалы, сайты, газеты). И теперь, глядя на этот импровизированный медиа-холдинг, прохождение партией 5%-го барьера не выглядит такой уж невыполнимой задачей.

Конкретные дела и децентрализация

Основатели партии с ходу заявили, что их главной идеологией будут конкретные дела и углубление реформы децентрализации в вверенных им городах. Так, Геннадий Кернес называет новую силу партией "…людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить…".

Руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает "партию меров" политической силой, "…которая бы претендовала на защиту интересов региональных элит…". По мнению эксперта, потребность в партии, состоящей из влиятельных мэров и других местных лидеров, исторически назрела.

"Децентрализация дала новые полномочия, но появились и новые проблемы. Сама реформа не закончена, ее нужно завершить, и в этом как никто заинтересованы мэры городов, региональная элита… Сегодня мэры не хотят ждать милости политиков из Киева, а готовы сами влиять на процесс и переносить тот полезный опыт управленческий, который есть, на масштабы страны".

Заявления лидеров "партии мэров" дают основания сделать вывод, что партия не будет иметь традиционной идеологии. Ни правой, ни левой. Более всего она будет похожа на центристскую с тем лишь отличием, что члены партии будут больше говорить, чем делать. Поэтому вполне логичным выглядит название общей политической силы - "Доверяй делам".

Таким образом, политические перспективы "партии мэров" выглядят вполне реальными. У партии есть ряд весомых оригинальных преимуществ, практически решен вопрос с финансированием и медиа-поддержкой.

Также есть четкие виды на электорат, который может за нее проголосовать. Плюс ко всему, "партия мэров" хорошо вписывается в реформу децентрализации, плоды которой уже почувствовали люди на местах. Все это позволяет предположить, что у партии Кернеса-Труханова есть неплохие шансы преодолеть 5%-й барьер и попасть в новый парламент.