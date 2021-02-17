Партии без лидера и лидеры без партии

Введение санкций против телеканалов "112", ZIK и NewsOne – безусловно, самое громкое событие нового политического сезона. Юридическую составляющую и последствия этих санкций, еще предстоит оценить, но, вне сомнений, медиа-империи ОПЗЖ был нанесен серьезный удар.

Кроме того, эти события могут существенно изменить расстановку сил внутри партии, где уже давно идет холодная война между крылом Юрия Бойко и Виктора Медведчука, о чем ранее писало РБК-Украина.

Впрочем, чем именно она закончится – расколом или поиском компромиссов перед лицом общего, теперь уже персонифицированного, врага в лице президента, пока спрогнозировать сложно.

Для остальных же парламентских партий год начался без особых потрясений, зато с целым ворохом хронических проблем, которые им придется решать, чтобы в перспективе гарантировать себе будущее в украинской политике. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

Украинская политическая система уже многие годы держится на партиях лидерского типа. Идеологические политические проекты один за другим канули в лету.

Можно обвинять очередных создателей украинских политпроектов, в том, что они даже не думают об идеологическом sustainability, а значит и строительстве крепкой электоральной базы "на века", но таким украинский политический ландшафт стал не сегодня и не вчера.

Блок Юлии Тимошенко, "Фронт змін" Арсения Яценюка, Радикальная партия Олега Ляшко, Блок Петра Порошенка – с самого начала существования эти политсилы были заняты в первую очередь тем, чтобы капитализировать личные бренды лидеров.

Последние пару лет лидерский тренд стал и вовсе преобладающим. Особенно после того, как партия "Слуга народа" зашла в парламент на рекордно высоком личном рейтинге Владимира Зеленского.

Разумеется, партии лидерского толка – далеко не украинская особенность. Во многих странах Европы все чаще появляются партии, делающие ставку на харизматичного лидера и его личный бренд, который тащит всю партийную машину к власти.

Трудно представить, что в обозримом будущем украинская политическая арена серьезно изменится и внезапно озаботится строительством идеологических проектов, нацеленных на долгосрочную устойчивость и защиту интересов конкретно своего электората. Поэтому можно быть вполне уверенным, что парламентские партии еще долго будут зависеть от "качества" лидерства, доверия избирателей к первым номерам, и от того, насколько лидеры способны повести за собой политическую силу.

Разобраться в том, чего и кому ждать и на что надеяться, помогут свежие социологические исследования, в которых отображены актуальные результаты поддержки парламентских партий и уровень доверия и узнаваемости лидеров этих политических сил.

Партия монобольшинства

Согласно данным последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную раду прошли в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей среди парламентских партий получили бы партии "Европейская солидарность" (18,1%) и ОПЗЖ (16,8%). На третьем и четвертом месте расположились бы "Слуга народа" (15,5%) и "Батькивщина" (13,2%). Поддержка "Голоса" (3,7%) и "За майбутнє" (1,6%) пока находится ниже проходного парламентского барьера.

Партия "Слуга народа" представляет собой нетрадиционный тип лидерской партии, поскольку неразделимо связана в сознании избирателей с президентом. Обратная сторона этой медали в том, что все претензии к Зеленскому ложатся грузом и на рейтинги его партии. И наоборот.

По данным еще одного опроса, проведенного недавно компанией Info Sapiens, уровень доверия к лидеру партии Александру Корниенко составляет 7%, недоверия – 31%. Показатель недоверия довольно низкий, хотя стоит учитывать тот факт, что 55% респондентов не знают, кто именно во главе президентской партии.

Таким образом, в нынешней политической реальности трудно представить партию "Слугу народа" без президента. И за время, которое прошло от победы на парламентских выборах, во фракции так и не удалось выдвинуть на первый план человека, который бы разрушил эту связь.

Единственный выходец из "Слуг", которому удалось набрать не только политический вес, но и выйти на более-менее приемлемый уровень узнаваемости и доверия избирателей – спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, который довольно продолжительное время пытается выстраивать свою повестку, независимую от ОП. И это, как пишут медиа, вызывает ревность на Банковой, вплоть до желания сменить председателя парламента на более управляемую фигуру. Дополнительным раздражителем становятся и социологические опросы, где Разумков, по разным данным, как минимум, конкурирует с Зеленским за самый высокий рейтинг доверия среди украинских политиков.

Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

В целом же будущее партии будет зависеть от последующих шагов президента. Если Зеленский сможет предложить повестку, которая выведет его рейтинг из пике, то и у его политической силы будут шансы продержаться на плаву. В противном случае давно начавшиеся внутри фракции центробежные силы, постоянные распри и скандалы (при деятельном участии олигархов, застолбивших свои группы влияния) рано или поздно вылезут наружу.

Примером таких успешных решений могут стать санкции против телеканалов из орбиты Медведчука. Согласно данным опроса группы "Рейтинг", 49% украинцев поддерживают решение президента о санкциях и остановке вещания телеканалов 112 Украина, Newsone и ZIK.

Серый путь "Голоса"

В национал-демократической части политического спектра интересная ситуация складывается с партией "Голос". Как и "Слуга народа", попасть в парламент "Голос" смог благодаря личной харизме, доверию и узнаваемости своего на то время лидера – Святослава Вакарчука, который, как и Владимир Зеленский, являлся воплощением образа "новые лица в политике".

Однако после того, как в марте 2020 года Вакарчук передал бразды правления партией в прошлом IT-предпринимательнице Кире Рудик, а затем и вовсе сложил депутатский мандат, дела у партии идут не лучшим образом – рейтинги колеблются в пределах статистической погрешности (от 1% до 4% по данным разных исследований).

Концепция новых и незапятнанных политическим прошлым лиц, которую изначально продвигал Вакарчук, получила на выборах в целом достаточный кредит доверия и ожиданий у прогрессивной части украинского общества. Возможности и потенциал для роста у "Голоса" были и пока еще есть – депутаты одноименной фракции, пожалуй, единственные из всех сумели ни разу не вляпаться в серьезные скандалы, в коррупции замечены не были, несмотря на политические и иные соблазны.

Фото: фракция "Голос" (РБК-Украина)

Однако это тот случай, когда "чего-то не хватает". Как минимум, опыта. Ведь на фоне откровенных управленческих провалов власти запрос общества на новые лица постепенно сменяется спросом на людей, имеющих за плечами успешные кейсы не только в бизнесе или общественной деятельности, но и в сфере государственного управления.

Также не хватает лидера – яркого и понятного избирателю. И это, наверное, в первую очередь. Ведь, как мы говорили выше, в украинской политике доминировали и, вероятнее всего, будут доминировать партии именно лидерского типа. Пока что с этой точки зрения ситуация у "Голоса" не внушает оптимизма.

По данным упомянутого исследования Info Sapiens, уровень доверия избирателей к лидеру "Голоса" Кире Рудик, которая уже почти год возглавляет партию, составляет 9%, недоверия – 15%. При этом 73% избирателей до сих пор не знают, кто такая Кира Рудик.

Для лидера партии такие данные узнаваемости – сродни приговору, а для партии – серый путь забвения.

И, судя по последним новостям, сегодня в "Голосе" предпочитают именно "серый путь". Вопреки недовольству целого ряда членов фракции, накануне был переизбран политсовет партии, из которого, в том числе, "ушли" единственного медийного, узнаваемого и харизматичного однопартийца – Сергея Притулу, получившего на выборах мэра Киева довольно высокий уровень поддержки.

Как рассказал в комментарии BBC Украина один из уже бывших заместителей главы партии Ярослав Юрчишин, решение по Притуле приняла сама Кира Рудык.

"Только она может объяснить логику, зачем одного из наиболее рейтинговых и узнаваемых членов партии Сергея Притулу вывели из руководства", - заявил он.

Еще раньше, в конце 2020 года, должность председателя фракции в парламенте покинул известный журналист Сергей Рахманин.

В добавок ко всем бедам, в последнее время у "Голоса" наметились проблемы с государственным финансированием. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) подготовило вывод по итогам анализа отчета "Голоса" об имуществе, доходах и расходах о том, что во втором квартале 2020 года, то есть в аккурат после того, как "Голос" возглавила Рудик, партия начала осуществлять сомнительного рода операции по выведению средств со своего счета через физлиц-предпринимателей. Итогом такого вывода НАПК стало замораживание финансирования партии из государственного бюджета.

Партии сильных лидеров

Что касается "Европейской солидарности" и "Батькивщины", то в некоторым смысле они похожи. Обе политические силы возглавляют харизматичные и опытные лидеры, имеющие практически стопроцентную узнаваемость среди избирателей и свой ядерный электорат.

"ЕС", вне всяких сомнений, целиком и полностью ассоциируется с Петром Порошенко, и стоит отметить, что как лидер, он делал все возможное для того, чтобы построить именно такой тип политической силы. В то же время, у Порошенко внушительный рейтинг недоверия среди избирателей, который остается таковым уже несколько лет.

По данным социологов Info Sapiens уровень доверия – 19%, что похоже, и есть та самая отметка, вокруг которой колеблется рейтинг "ЕС". Это позволяет партии занимать свою нишу, зацементировав патриотический и национал-демократический электорат.

У "Батькивщины" показатели поддержки избирателей относительно стабильны. Однако ответ на вопрос, какими способами вдохнуть энергию в самую старую политическую силу нынешнего созыва Рады для роста ее поддержки, остается открытым.

У Юлии Тимошенко, согласно социологии Info Sapiens, уровень доверия составляет 24%. Но даже такие относительно высокие цифры уже давно не конвертируются в партийные рейтинги. Тем не менее Тимошенко уже много раз доказывала, что в состоянии мобилизировать своего избирателя в нужный момент и благодаря личной харизме и лидерским качествам таки сохранить свою политическую силу в парламенте на очередной избирательный цикл.

Бойко против Медведчука

По-своему интересные процессы происходят в стане ОПЗЖ, лидером которой является Юрий Бойко. Вполне очевидно, что растущее в последнее время влияние и медийность Виктора Медведчука не могли не расколоть эту политическую силу на группы интересов.

Например, по сведениям из многих источников, группа Бойко-Левочкина довольно болезненно восприняла появление в замерах президентских рейтингов самого Медведчука. О том, как быстро "прокачался" Медведчук в среде электората ОПЗЖ, свидетельствуют и цифры социологов – если у лидера партии Бойко уровень доверия/недоверия составляет 23%/63%, то у Медведчука уже 15%/71%. А президентский рейтинг, согласно данным КМИС, за последнее время действительно мог перераспределиться в пользу Медведчука. У Бойко по данным социологов 9,3% среди всех респондентов, у Медведчука – 5,5%.

Фото: Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович в Верховной раде (РБК-Украина)

После блокировки каналов Медведчука главным медиа-рупором ОПЗЖ может стать телеканал "Интер", связанный с Левочкиным. И внутрипартийное влияние может кардинально изменится в пользу так называемых "газовиков".

Группа Коломойского

Еще один интересный кейс в украинском парламенте – партия "За майбутнє", именуемая в кулуарах "Майбахом". Одноименная фракция в парламенте состоит из мажоритарщиков, но как партийный проект уже успела принять участие в местных выборах, с переменным успехом.

Впрочем, в базовых регионах политическая сила свое взяла. Но партии мешает одна крайне уязвимая на сегодняшний день деталь – устойчивая связь с Игорем Коломойским.

Глава партии Игорь Палица регулярно пользуется медийным ресурсом (группа "1+1 медиа") своего партнера и основного бенефициара, хотя тот и переживает непростые времена.

Согласно исследованию Info Sapiens, доверяют Палице всего 8%, не доверяют 36%. Однако, Палица обладает крайне неубедительным уровнем узнаваемости. О нем пока ничего не знают 48% опрошенных.

Таким образом, партия, на которую ставит Коломойский и его бизнес-партнеры, пока что пребывает в "незаметной зоне" украинского политикума. Но, при успешном позиционировании и эффективной медиараскрутке своего лидера еще имеет шансы остаться в парламенте и после того, как следующие выборы в Раду пройдут по пропорциональной системе.