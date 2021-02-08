Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию

"Оппозиционная платформа – За життя" вырвалась на первое место в соцопросах, опередив "Слугу народа". Но давние конфликты, различия во взглядах партийного руководства и санкционный удар от Зеленского могут подрезать ОПЗЖ "крылья" на взлете. Из-за этого часть электората может уйти к другим партиям из условного бело-голубого лагеря. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На прошлой неделе очередные соцопросы подтвердили выход "Оппозиционной платформы – За життя" на первую позицию партийных рейтингов. Это первый такой результат не только для ОПЗЖ, но и для всех политпроектов, основанных на руинах Партии регионов после Майдана.

Эту хорошую для партии новость затмила плохая, нагрянувшая с улицы Банковой. СНБО наложил санкции на одного из нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака. Под блокировку попали и его информационные телеканалы – Newsone, 112 и Zik, которые обеспечивали мощную пиар-поддержку "Оппоплатформы".

Крупная потеря целевой аудитории телеканалов наряду с кулуарными прениями среди высшего руководства партии дает пищу для разговоров о расколе ОПЗЖ, а также уходе части ее избирателей в объятия других проектов, нацеленных на юго-восточные регионы.

Оппозиционный квартет

Еще во времена Партии регионов разные группы внутри нее тихо враждовали между собой по самым разным причинам. Кто-то – из-за бизнес-интересов, другие – из-за права "доступа" к президенту. Третьи – из-за затаившихся личных обид.

Чтобы остаться на политическом поле, некоторые из этих ранее недолюбливавших друг друга групп пошли вместе на выборы в Раду в 2014 году под брендом "Оппозиционный блок".

В новый проект вошла так называемая группа "промышленников" – партнеры или люди, приближенные к Ринату Ахметову, Вадиму Новинскому и Борису Колесникову.

Их союзниками по партии стала другая неформальная группа "газовиков" – людей из орбиты Юрия Бойко, Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа. Кроме того, в партии нашлось место для нескольких человек, близких к куму российского президента Виктору Медведчуку.

Сам он после долгих лет, проведенных за кулисами политики, также решил выйти в публичную плоскость и позже присоединился к партии "За життя". Планы "газовиков" объединиться с партией Рабиновича-Медведчука и нежелание "промышленников" идти на этот союз привели к расколу.

Фото: zagittya.com.ua

Вслед за Левочкиным и Бойко к новому проекту – "Оппозиционная платформа – За життя" – примкнула большая часть выходцев из "Оппоблока", в том числе на местном уровне. С этим расчетом "газовики" не прогадали. На парламентских выборах 2019 года ОПЗЖ получила вторую по численности фракцию в парламенте, состоящую из 44 нардепов.

Чтобы уравновесить силы, ее "акционеры" разделили контроль в партии поровну. Как рассказал РБК-Украина народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик, все ключевые решения принимаются стратегическим советом политсилы. В него входят четверо человек: его глава – Медведчук, два сопредседателя партии – Бойко и Рабинович, а также глава исполкома ОПЗЖ – Левочкин.

Еще один центр влияния во фракции представляет киевский застройщик Вадим Столар. Он, по информации издания, попал в проходной список партии по квоте Рабиновича. А заодно с ним – еще от пяти до семи людей, близких к столичному бизнесмену.

Помимо стратегического совета, Медведчук также возглавляет политический совет, но у него гораздо меньший функционал. В нем насчитывается более 50 членов, но контроль установлен также в долях 50 на 50: примерно по половине людей, ориентирующихся на Левочкина и Бойко, и столько же – на Медведчука и Рабиновича.

В такой же пропорции распределен контроль и над региональными ячейками по стране. Причем в некоторых регионах, как, например, в Харькове или Одессе, старались как можно больше сгладить "острые углы": должность главы областной организации отошла одному "крылу", а главы городской – другому.

"У партии есть единая команда единомышленников, объединенная двумя мощными фигурами, которые сегодня определяют настроения и политику нашей партии. Виктор Медведчук – это идеологический стержень нашей партии. Юрий Бойко – очень серьезный государственный управленец, уровня которого сейчас трудно найти в этой стране", – сказал РБК-Украина руководитель киевской областной парторганизации, нардеп от ОПЗЖ Александр Качный.

Источники же в руководстве партии описывают ситуацию следующим образом: "У группы Бойко-Левочкина и у группы Медведчука философские разногласия, в частности, по российскому вопросу. Одни выступают за "многовекторность" страны, другие, наверное, внутренне хотели бы видеть Украину если не в России, то с Россией".

"Но переругаться сейчас, имея первый результат по социологии, и подставить его под удар – это идиотизм. При всех разногласиях в нашем лагере всегда работали на результат. А потом будет видно", – добавил собеседник.

Союз по расчету

Как бы в самой партии пытались не выносить любые конфликты наружу, отношения внутри ОПЗЖ далеки от идеала. Перед местными выборами разногласия среди ее руководства стали выплескиваться порция за порцией.

"Противоречия между двумя группами внутри партии есть. Они, в частности, проявились во время местных выборов. Острые конфликты были в Одессе, Николаеве, Запорожье", – отметил в разговоре с изданием политолог Владимир Фесенко.

В Николаеве соперничество дошло до того, что в какой-то момент у ОПЗЖ оказалось сразу два кандидата в мэры. Один от городской организации, подконтрольной "газовикам" – экс-нардеп Артем Ильюк. А другой от областной, находящейся под влиянием "крыла" "За життя" – Владислав Чайка. Выбор стратегического совета пал на второго, но в итоге он проиграл действующему мэру Александру Сенкевичу.

Виктор Медведчук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Похожим образом разворачивалась внутрипартийная борьба в Одессе, где группа Рабиновича до последнего тянула с одобрением кандидатуры Николая Скорика. По информации РБК-Украина, сперва сопредседатель политсилы метил на эту роль другого претендента. Сам Скорик заверил, что никаких конфликтов во время кампании внутри ОПЗЖ не было – только "некоторые активные дискуссии".

И эти дискуссии периодически становятся достоянием общественности. Например, в одном из интервью Рабинович сказал, что во время кампании Левочкин занимался в основном "коммерческими вопросами". Тогда как сам он больше предпочитает "работать с людьми". Затем больше половины успеха ОПЗЖ на местных выборах он зачислил в заслуги Медведчука. А итоги голосования в день выборов в штабе комментировал только Левочкин, хотя официально он руководил кампанией в паре с Рабиновичем.

Вплоть до создания "Оппоплатформы" их отношения были на грани политической войны. Рабинович и Левочкин то и дело обменивались публичными колкостями и весьма серьезными обвинениями. Но даже после заключения союза несколько информированных собеседников в депутатском корпусе, включая представителей ОПЗЖ, признавали достаточно холодные отношения между лидерами "платформы".

Маслом в огонь к слухам о конфликтах в ОПЗЖ стали последние опросы, где социологи замеряли на президентский пост одновременно и Бойко, и Медведчука. В самой партии объяснения по этому поводу расходятся.

Одни воспринимают это как происки оппонентов, чтобы распорошить проценты их кандидата. Другие же называют стартом внутрипартийных праймериз к президентским выборам. Но все в один голос утверждают, что кандидат от ОПЗЖ наверняка будет один.

Один из собеседников РБК-Украина в партии охарактеризовал отдельные замеры президентского рейтинга Медведчука следующим образом: "Ни для кого не секрет, что Виктор Владимирович – субъект политической и экономической жизни в России. И там надо показывать свою влиятельность и результаты деятельности. Скорее всего, эти замеры для этого".

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич уверяет, что партия сохраняет единство с тех пор, как несколько политических проектов объединились перед президентскими выборами. "Не по всем вопросам сразу есть единое видение, идет дискуссия, но в результате принимается решение консенсусом и все его выполняют. Я не вижу оснований, почему так нагнетается ситуация по какому-то противостоянию внутри партии", – отметил РБК-Украина Шуфрич.

Мы также обратились за комментарием к Юрию Бойко и к Виктору Медведчуку. Но на момент выхода публикации ответы на вопросы не получили.

Еще одним аспектом, подогревающим разговоры о возможном расколе ОПЗЖ, стала блокировка телеканалов группы Медведчука. Ведь теперь у партии среди медиа-активов остался только телеканал "Интер", подконтрольный Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину.

С другой стороны, "Интер" и так был единственным по-настоящему рейтинговым медиа-активом ОПЗЖ, правда, без ставки на информационную составляющую. Что, конечно же, можно достаточно легко изменить, но уже под контролем группы Левочкина.

Блокировка телеканалов группы Медведчука и лидерство ОПЗЖ в соцопросах заставили многих влиятельных людей в действующей власти заговорить о тектонических сдвигах во внутренней политике. Одним из обращающих на себя внимание аспектов стала таинственность при наложении санкций.

"Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события", – рассказал РБК-Украина информированный источник во власти.

Эта информация особенно интересна на фоне общения с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, которые видят вероятность досрочных парламентских выборов. "У власти сейчас все очень "на тоненького". Кризис может возникнуть в любой момент и закончиться выборами. По их результатам, скорее всего, мы будем участвовать в государственном управлении", – сказал один из собеседников.

Он добавил, что в таком случае ОПЗЖ может пойти практически на любой формат парламентской коалиции под лозунгами объединения страны, возвращения Донбасса, мира и так далее. На этом фоне можно предположить, что власть может начать играть в свою игру, усиливая более выгодное ей крыло лидеров электоральных симпатий.

Бракоразводные процессы

Владимир Фесенко называет ОПЗЖ "браком по политическому расчету", который не огражден от рисков "развода". Но оснований для раскола сейчас нет, уверен политолог. Потому что, во-первых, пока им выгодно быть вместе, консолидируя пророссийский электорат. Во-вторых, история с санкциями может, наоборот, на время сплотить их вместе.

Тем более, как показывает политический опыт, любые объединения и расколы происходят ближе к выборам, добавил Фесенко. Но ситуация может обернуться иначе.

"Например, если группа Бойко - Левочкина найдет дополнительное финансирование и если им предложат: Медведчука мы прикрываем, своего медиа-ресурса у него нет, а вы останетесь, и пускай его электорат, может, не полностью, но перейдет к вам. Тогда возможен и раскол. Другое дело – согласятся ли они на такой сценарий", – рассуждает Фесенко.

Сергей Левочкин (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Закрытие медиа, связанных с Медведчуком, в любом случае скажется на рейтинге ОПЗЖ и особенно – на личном рейтинге политика, полагает политолог. Их зритель переключиться на другие телеканалы, а какая-то их часть – и на другие политические проекты, добавил Фесенко. Здесь, по его мнению, как раз многое зависит от того, куда отойдет эта целевая аудитория. И от того, кто и насколько умело воспользуется этой ситуацией в свою пользу.

"Это открывает поле возможностей для Ахметова, который может начать раскрутку собственного политического проекта или реанимировать тот же "Оппоблок". В том, чтобы оживить эту политсилу, для Ахметова может быть определенный смысл. Чтобы, воспользовавшись удобным моментом, через свои две "кнопки" (телеканалы, – ред.) перетянуть на себя хотя бы часть электората ОПЗЖ", – допустил Фесенко.

Сейчас на телеканалах, принадлежащих Ахметову, с наглядной частотой появляются лидер Радикальной партии Олег Ляшко и Арсений Яценюк. Один из источников издания, хорошо знакомый как с олигархом, так и с экс-премьером, раньше описывал их отношения как старшего и младшего брата: как только младшего обижают, старший вступался.

Каналы олигарха не обделяют вниманием и представителей нынешней власти, часто освещая их в достаточно комплементарном свете. Медиа-активы всегда помогали Ахметову находить подход к любой команде, осевшей на Банковой. Даже не имея подконтрольной фракции в парламенте, как, например, сейчас.

По словам собеседников в президентской команде, самые важные вопросы для олигарха решаются "на самом высоком уровне". Но при необходимости – для продвижения отдельных законопроектов или точечных поправок – в его интересах может мобилизоваться несколько десятков нардепов из разных фракций. По данным Бигус.инфо, речь идет о почти ста парламентариях.

В их числе шестеро внефракционных мажоритарщиков, прошедших в Раду от "Оппоблока". Плюс несколько десятков представителей неформальной группы Ильи Павлюка внутри "Слуги народа".

Массовые "колебания" депутатов в сторону богатейшего человека страны не устраивали Банковую. По информации РБК-Украина, последней каплей стало появление представителей этой группы в зале заседаний с планшетами от холдинга Ахметова. Тогда после "разбора полетов" в Офисе президента ряды так называемой группы Павлюка сократились до двух десятков человек.

Один из главных проектов Ахметова, "Оппозиционный блок", остался за бортом большой политики после досрочных парламентских выборов. Буквально в начале избирательной кампании "промышленники" сели за стол переговоров с ОПЗЖ. Но тогда это не привело к их объединению.

"С тех пор всегда кто-то об этом вспоминает, но пока говорить о реальном процессе переговоров и реальном объединении я бы не стал. Хотя в украинской политике ни на чем крест ставить невозможно", – сказал изданию Нестор Шуфрич, оценивая возможность объединения двух партий в будущем.

Вадим Рабинович (справа) и Нестор Шуфрич (по центру) (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Неформально же в руководстве ОПЗЖ говорят о готовности взять к себе отдельных людей из лагеря Рината Ахметова, но не о разделении квот в совместном проекте. "Если раньше мы были готовы, условно, говорить о разделе проекта на 30/30/30, то сейчас уже можем говорить только об отдельных людях. У "Оппоблока" на пике формы было 3%, и будет 3%. И зачем это нам надо?" – говорит собеседник.

Попытка "оппоблоковцев" перегруппировать силы, собрав в своем списке рейтинговых мэров, на выборах в Раду потерпела провал. Но затем эти градоначальники успешно двинулись разными колоннами, проведя в местные советы именные проекты. Включая те города, где расположены стратегические предприятия Ахметова.

Несколько бывших лидеров "Оппоблока" на вопросы издания о каких-либо перспективах партии отвечали неохотно либо совсем уклонились от ответа. Но из их слов и реакции можно сделать вывод, что политсила фактически заморожена. И что о каком-то грядущем переформатировании или ребрендинге речь пока не идет.

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У бывших представителей бело-голубого лагеря всегда была одна отличительная черта. До какого накала не доходила бы их вражда, им всегда удавалось договариваться, объединяться и демонстрировать всем командное единстве. Если и до тех пор пока этот мир был в их интересах. Но как только эта выгода исчерпывала себя, то и ненужный балласт в виде неудобных или токсичных партнеров сбрасывался.