Отмена максимальных цен на сигареты: спасательный круг для бюджета или новые коррупционные риски

Верховная рада приняла за основу законопроект, согласно которому на время военного и чрезвычайного положения могут быть отменены максимальные розничные цены (МРЦ) на табачные изделия.

Авторы проекта убеждены, что их законодательная инициатива будет способствовать восстановлению экономики государства и позволит повысить необходимое развитие производства подакцизной продукции.

Впрочем, подобные намерения парламента не поддерживает ни бизнес, ни профильные ассоциации, прогнозируя кроме неконтролируемого роста цен на табачные изделия, новые попытки уклонения от уплаты розничного акцизного налога и минимизации уплаты НДС.

К чему в конечном итоге может привести отмена МРЦ и является ли своевременной эта инициатива депутатов – в материале РБК-Украина.

Суть инициативы

Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно введения единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения" (№ 7233) был зарегистрирован в Верховной раде 30 марта. Уже 1 апреля народные избранники приняли документ за основу.

Среди прочего, законопроектом предлагается дополнить статью 18 положениям, которое касается осуществления контроля за максимальными розничными ценами на табачные изделия при их розничной реализации.

В частности, в парламенте предлагают отменить на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного состояния в Украине ответственность за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше минимально-розничных, установленных производителями или импортерами, увеличенными на суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть.

Таким образом, принятие этой нормы позволит неконтролируемо повысить цены на табачные изделия.

Бизнес против

В Европейской бизнес ассоциации убеждены, что бесконтрольное повышение цены на табачные изделия позволит недобросовестному бизнесу получать дополнительные доходы во время войны.

Более того, неконтролируемый рост цен может привести к дальнейшему росту объемов нелегальной торговли ими и, как следствие, к бюджетным потерям из-за недополучения акцизного и других налогов. Как известно, к началу войны нелегальный табачный рынок в Украине увеличивался стремительными темпами и перевалил отметку в 20%.

”Европейская бизнес ассоциация выступает против таких законодательных изменений и обращается к депутатам с просьбой исключить из проекта закона №7233 соответствующее предложение к статье 18. Ведь такие инициативы являются недопустимыми – как для прозрачного бизнеса страны, так и для населения", – отмечается на сайте ассоциации.

В ассоциации "Укртютюн" также убеждены, что отмена ответственности за торговлю сигаретами по ценам выше максимальных, ожидаемо приведет к неконтролируемому удорожанию табачных изделий – они и так труднодоступны потребителям через войну и сокращение производства и импорта, а станут еще менее доступными.

Кроме того, в случае принятия этого законопроекта недобросовестные производители и импортеры вполне могут установить МРЦ в размере, скажем, 1 гривна, чтобы платить НДС именно с этой суммы. В таком случае в пересчете на одну пачку сигарет стоимостью 60 гривен потери государственного бюджета от НДС составят 9,83 грн с каждой пачки сигарет.

Также в "Укртютюне" считают, что отмена МРЦ существенно повлияет на рост нелегального рынка – контрабанды и производства подделок. Они тоже будут дорожать в условиях дефицита легальных сигарет. Теневой рынок фактически добьется существенного конкурентного преимущества над легальным за все последние годы.

"Поэтому мы призываем народных депутатов Украины не допустить злоупотребления сложным положением в государстве и продвижения корпоративных интересов, и не поддерживать законодательные инициативы по освобождению субъектов хозяйствования от ответственности за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше максимальных розничных цен", – говорится в совместном заявлении производителей.

Что говорят в парламенте

Как поясняет в комментарии РБК-Украина народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина табачные изделия реализуются в Украине в розничной сети по ценам, которые не могут превышать максимальной розничной цены, установленной их производителями. Размер МРЦ наносится на каждую пачку табачного изделия.

По ее словам, это сделано для того, чтобы в бюджет была уплачена полная сумма акцизного налога с табачных изделий, который в том числе исчисляется от стоимости реализованных табачных изделий.

В случае же принятия подобных изменений в законодательство нардеп прогнозирует увеличение цен на сигареты, поскольку цель этой поправки – возможность повышения цены в розничной продаже, а не уменьшение ее.

"На фоне значительных объемов контрафактных табачных изделий, вместо действий, направленных на устранение этих проблем – наоборот еще добавляются новые. На сегодня за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше максимальных розничных цен на табачные изделия, установленных производителями или импортерами, на продавцов налагается достаточно жесткий штраф – в размере 100 процентов стоимости имеющихся у субъекта хозяйствования табачных изделий”, – говорит Южанина.

Для примера, по ее словам, в 2022 году минимальный размер акцизного налога с одной пачки сигарет с фильтром (20 штук) составляет 34,95 гривен. С учетом двухкомпонентной составляющей ставки акцизного налога (специфической и адвалорной) максимальная розничная цена 1 пачки сигарет с фильтром, по которому ставки акцизного налога обеспечат минимальный размер налога должен составлять 73,5 гривен.

"Итак, если отменить требование привязки розничных цен к максимальной розничной цены, по которой производитель или импортер уплачивает акцизный налог, существует риск потерь бюджета при реализации сигарет премиум класса – налог будет уплачиваться с цены 73,5 гривен за пачку, а фактическая реализация может осуществляться по цене 100 гривен и больше. Потери бюджета будут достигать более 10% от суммы акцизного налога", – отмечает Южанина.

В то же время нардеп Андрей Холодов, который не голосовал за этот проект закона в первом чтении, но предлагает лимитировать разрешенное превышение МРЦ порогом в 15%, считает, что отмена максимальной розничной цены, наоборот, послужит дополнительным средством контроля за ценами.

Также, по мнению нардепа, разрешение превышать МРЦ, но не более чем на 15%, позволит вернуть сигареты в магазины, которые продавали их раньше, в том числе в отдаленных и небольших населенных пунктов. "В крупных городах цены не вырастут – продавцы будут по-прежнему конкурировать между собой за покупателя. В отдаленных районах цены в таком случае могут вырасти максимум на 15%, что лучше, чем их отсутствие вообще", – добавляет в комментарии РБК-Украина Холодов.

Он также предлагает законом установить, что МРЦ не может быть ниже, чем на 1 апреля 2022 года, чтобы никто не строил схемы уклонения от уплаты налогов во время войны.

Поддержит ли парламент эту поправку, и в какой редакции-пока не известно. Но в комментарии РБК-Украина председатель налогового комитета, один из инициаторов законопроекта Даниил Гетманцев отметил, что комитет готов рассмотреть все замечания к законопроекту.

Также не известна позиция Министерства финансов и Офиса президента, на момент выхода публикации редакция не получила от заместителя министра финансов Светланы Воробей и советника главы ОП по экономическим вопросам Ростислава Шурмы ответы на запросы с просьбой прокомментировать плюсы и минусы для бюджета от возможной отмены МРЦ на табачные изделия.