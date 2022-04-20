Скасування максимальних цін на сигарети: рятувальний желет для бюджету чи нові корупційні ризики

Верховна рада прийняла за основу законопроект, згідно з яким на час військового та надзвичайного стану можуть бути скасовані максимальні роздрібні ціни (МРЦ) на тютюнові вироби.

Автори проекту переконані, що їхня законодавча ініціатива сприятиме відновленню економіки держави та дозволить підвищити необхідний розвиток виробництва підакцизної продукції.

Втім, подібні наміри парламенту не підтримує ані бізнес, ані профільні асоціації, прогнозуючи окрім неконтрольованого зростання цін на тютюнові вироби, нові спроби ухилення від сплати роздрібного акцизного податку та мінімізації сплати ПДВ.

До чого врешті може призвести скасування МРЦ та чи є своєчасною ця ініціатива депутатів – в матеріалі РБК-Україна.

Суть ініціативи

Проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо запровадження єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення" (№ 7233) було зареєстровано у Верховній раді 30 березня. Вже 1 квітня народні обранці прийняли документ за основу.

Серед іншого, законопроектом пропонується доповнити статтю 18 положенням, що стосується здійснення контролю за максимальними роздрібними цінами на тютюнові вироби при їх роздрібній реалізації.

Зокрема, у парламенті пропонують скасувати на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Україні відповідальність за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від мінімально-роздрібних, встановлених виробниками або імпортерами, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу.

Таким чином, прийняття цієї норми дозволить неконтрольованопідвищити ціни на тютюнові вироби.

Бізнес проти

У Європейській бізнес асоціації переконані, що безконтрольне підвищення ціни на тютюнові вироби дасть змогу несумлінному бізнесу отримувати додаткові прибутки під час війни.

Більш того, неконтрольоване зростання цін може призвести до подальшого зростання обсягів нелегальної торгівлі ними і, як наслідок, до бюджетних втрат через недоотримання акцизного та інших податків. Як відомо, до початку війни нелегальний тютюновий ринок в Україні збільшувався стрімкими темпами та перевалив позначку 20%.

”Європейська бізнес асоціація виступає проти таких законодавчих змін і звертається до депутатів із проханням виключити із проекту закону №7233 відповідну пропозицію до статті 18. Адже такі ініціативи є недопустимими – як для прозорого бізнесу країни, так і для населення", – наголошується на сайті асоціації.

В асоціації "Укртютюн" також переконані, що скасування відповідальності за торгівлю сигаретами за цінами, вищими максимальних, очікувано призведе до неконтрольованого подорожчання тютюнових виробів – вони й так важкодоступні споживачам через війну і скорочення виробництва та імпорту, а стануть ще менш доступними.

Крім того, у разі ухвалення цього законопроекту недобросовісні виробники та імпортери цілком можуть встановити МРЦ у розмірі, скажімо, 1 гривні, щоб платити ПДВ саме з цієї суми. У такому випадку в перерахунку на одну пачку сигарет вартістю 60 гривень втрати державного бюджету від ПДВ складуть 9,83 грн з кожної пачки сигарет.

Також в "Укртютюні" вважають, що скасування МРЦ суттєво вплине на зростання нелегального ринку – контрабанди та виробництва підробок. Вони теж будуть дорожчати в умовах дефіциту легальних сигарет. Тіньовий ринок фактично доб'ється найсуттєвішої конкурентної переваги над легальним за всі останні роки.

"Тому ми закликаємо народних депутатів України не допустити зловживання складним становищем у державі та просування корпоративних інтересів, і не підтримувати законодавчі ініціативи щодо звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін", – йдеться у спільній заяві виробників.

Що говорять в парламенті

Як пояснює в коментарі РБК-Україна народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, тютюнові вироби реалізуються в Україні в роздрібній мережі за цінами, які не можуть перевищувати максимальної роздрібної ціни, встановленої їх виробниками. Розмір МРЦ наноситься на кожну пачку тютюнового виробу.

За її словами, це зроблено для того, щоб до бюджету була сплачена повна сума акцизного податку з тютюнових виробів, який в тому числі обчислюється від вартості реалізованих тютюнових виробів.

У разі ж ухвалення подібних змін до законодавства нардеп прогнозує збільшення цін на сигарети, оскільки мета цієї поправки – можливість підвищення ціни у роздрібномупродажі, а не зменшення її.

"На фоні значних обсягів контрафактних тютюнових виробів, замість дій, спрямованих на усунення цих проблем – навпаки ще додаються нові. На сьогодні за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками чи імпортерами, на продавців накладається досить жорсткий штраф – у розмірі 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта господарювання тютюнових виробів”, – говорить Южаніна.

Для прикладу, за її словами, у 2022 році мінімальний розмір акцизного податку з однієї пачки сигарет із фільтром (20 штук) складає 34,95 гривень. З урахуванням двокомпонентної складової ставки акцизного податку (специфічної та адвалорної) максимальна роздрібна ціна 1 пачки сигарет із фільтром, за якої ставки акцизного податку забезпечать мінімальний розмір податку, має складати 73,5 гривень.

"Отже, якщо скасувати вимогу прив’язки роздрібних цін до максимальної роздрібної ціни, з якої виробник чи імпортер сплачує акцизний податок, існує ризик втрат бюджету при реалізації сигарет преміум класу – податок сплачуватиметься з ціни 73,5 гривень за пачку, а фактична реалізація може здійснюватися за ціною 100 гривень і більше. Втрати бюджету сягатимуть понад 10% від суми акцизного податку", – наголошує Южаніна.

Водночас нардеп Андрій Холодов, який не голосував за цей проект закону у першому читанні, але пропонує лімітувати дозволене перевищення МРЦ порогом у 15%, вважає, що скасування максимальної роздрібної ціни є, навпаки, додатковим засобом контролю за цінами.

На думку нардепа, дозвіл перевищувати МРЦ, але не більш ніж на 15%, дозволить повернути сигарети до магазинів, які продавали їх раніше, в тому числі до віддалених та невеликих населених пунктів. "У великих містах ціни не зростуть – продавці будуть як і раніше конкурувати між собою за покупця. У віддалених районах ціни в такому разі можуть зрости максимум на 15%, що є краще, аніж їх відсутність взагалі", – додає в коментарі РБК-Україна Холодов.

Він також пропонує законом встановити, що МРЦ не може бути нижчою, аніж була станом на 1 квітня 2022 року, аби ніхто не будував схеми ухилення від сплати податків під час війни.

Чи підтримає парламент цю поправку, та у якій врешті редакції – поки не відомо. Але в коментарі РБК-Україна голова податкового комітету, один з ініціаторів законопроекту Данило Гетманцев зазначив, що комітет готовий розглянути усі зауваження до законопроекту.

Також не відома позиція Міністерства фінансів й Офісу президенту, на момент виходу публікації редакція не отримала від заступника міністра фінансів Світлани Воробей та радника голови ОП з економічних питань Ростислава Шурми відповіді на запити з проханням прокоментувати плюси та мінуси для бюджету від можливого скасування МРЦ на тютюнові вироби.