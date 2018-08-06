Як "Опозиційний блок" вибирає кандидата у президенти

В "Опозиційному блоці" не визначилися, хто від їхньої партії буде брати участь у президентських виборах в березні 2019 року. В ОБ офіційно називають трьох претендентів, хто може поборотися за головний пост країни – Юрій Бойко, Борис Колесніков та Олександр Вілкул. У неформальних розмовах "опоблоківці" визнають, що альтернативи Бойко немає. Для максимальної консолідації електорату "Оппоблоку" необхідно домовитися про єдиного кандидата з ще однією партією, що орієнтується на виборців південно-східної України - "За життя" Вадима Рабіновича та Євгена Мураєва. Це потрібно не стільки, щоб отримати високий результат на президентських перегонах, скільки для того, щоб виграти парламентські вибори у жовтні 2019 року.

У партії "Опозиційний блок" не визначилися з кандидатом на майбутні президентські вибори. Поки соціологічні служби заміряють рейтинг Юрія Бойка як потенційного учасника президентських перегонів, в "Опоблоці" заявляють: погодженої кандидатури немає.

"Зараз рішення про те, хто конкретно стане кандидатом у президенти від "Опозиційного блоку", ще не прийнято, - повідомив РБК-Україна співголова фракції ОБ в парламенті Олександр Вілкул. - Не можна йти на ці вибори "для тренування". Треба йти і перемагати. Отже, кандидатом має бути людина, яка має максимальну довіру і зможе перемогти, не зрадить і не "прогнеться".

Рішення про те, кого "Опозиційний блок" висуне на президентські вибори, буде прийнято не раніше вересня-жовтня, уточнив виданню народний депутат Вадим Новинський. "Це рішення має прийняти з'їзд, який, швидше за все, пройде у вересні-жовтні", - сказав у розмові з виданням депутат ОБ.

Кандидат, який всіх влаштує

В "Опозиційному блоці", куди в 2014 році увійшли переважно екс-члени "Партії регіонів", існує кілька центрів впливу. У парламентській фракції ОБ одну групу депутатів пов'язують з бізнесменом Рінатом Ахметовим, другу - з екс-главою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним і олігархом Дмитром Фірташем, третю - з Віктором Медведчуком. Останній, до речі, нещодавно вступив в партію "За життя" Вадима Рабіновича і Євгена Мураєва. Ця політична сила, як і "Опозиційний блок", орієнтована на електорат південно-східних областей України.

І у партії, і у фракції "Оппоблоку" є два керівника. Співголови партії - бізнесмен Борис Колесніков, якого вважають близьким до Ріната Ахметова, і Юрій Бойко, близький до Льовочкіна і Фірташа. Бойко також є співголовою фракції в парламенті на пару з Олександром Вілкулом, якого відносять до групи Ахметова.

Останні соціологічні опитування, проведені в травні-липні цього року, демонструють, що Бойко - єдиний представник ОБ серед фаворитів президентської гонки. Разом з ним серед потенційних кандидатів у президенти від "Оппоблоку" називають і Бориса Колеснікова, і Олександра Вілкула, і Вадима Новинського. Всіх трьох, на противагу Бойко, вважають близькими до Рінату Ахметову.

"У нас є багато достойних кандидатів: це і Борис Колесніков, і Олександр Вілкул, і Юрій Бойко, це і ряд наших регіональних лідерів - Ростислав Шурма (генеральний директор "Запоріжсталі", що належить компанії "Метінвест" Ахметова і Новинського, - ред.), Дмитро Шенцев", - міркує Вадим Новинський. При цьому сам він запевняє, що балотуватися в президенти не збирається. "Ні, я не планую", - підтвердив Новинський РБК-Україна.

Похід на праймеріз

Олександр Вілкул вважає, що висуванець від "Опозиційного блоку" на вибори глави держави може визначитися в ході праймеріз. "У світі є добре зарекомендована технологія - праймеріз. І вона у якомусь вигляді, думаю, буде застосована "Опозиційним блоком", щоб забезпечити вибір найбільш гідного і рейтингового кандидата від партії", - прокоментував він виданню.

Вадим Новинський підтвердив РБК-Україна, що праймеріз розглядається як один з можливих варіантів з вибору кандидата в президенти. Але внутрішньопартійні вибори повинні відбутися до з'їзду партії, щоб на ньому офіційно оголосити ім'я кандидата, вважає Новинський.

При цьому нардеп не виключає, що від ОБ на президентські вибори можуть піти кілька кандидатів. "З'їзд ухвалить рішення, кого підтримати - це буде один кандидат чи буде кілька кандидатів. Але це рішення буде у вересні-жовтні, раніше точно не буде", - прогнозує парламентарій.

Вирішальна думка про те, хто представить ОБ на президентських виборах, залежить від Ріната Ахметова і Сергія Льовочкіна, каже політолог Володимир Фесенко. Однак, на думку співрозмовника, у "ахметівського крила" немає кандидата, який претендує на високий результат на виборах. Саме тому кандидатом від ОБ стане Юрій Бойко, вважає Фесенко.

"Юридично і офіційно і "Оппоблок", і "За життя" будуть висувати своїх кандидатів тільки після офіційного старту кампанії. Але де-факто кампанія Бойко вже почалася", - зазначив він.

Політолог не виключає, що в разі висунення Бойко від "Опозиційного блоку" хтось з нинішніх представників цієї партії може балотуватися як самовисуванець, наприклад, Олександр Вілкул. "Але шансів у нього немає. І якщо він буде балотуватися, це буде величезним подарунком для всіх інших кандидатів-фаворитів президентської гонки, оскільки висунення Вілкула не дасть йому жодних шансів на перемогу і навіть на проходження у другий тур. Але відібрати голоси у Бойка і трохи у Рабіновича це може", - вважає Фесенко.

З прицілом на вибори в Раду

Висунення кількох представників "Опозиційного блоку" загрожує "розмиттям" їх електорального поля, погоджується політолог Андрій Єрмолаєв. "Є об'єктивна реальність, в якій, як на мене, реальним політичним і практичним лідером з високим показником залишається Юрій Бойко. Якщо ж вони будуть один одному доводити, що потрібно робити якісь праймеріз і так далі, вони однозначно будуть лити воду на млин тих, хто розбиває їх власний електорат", - сказав РБК-Україна Єрмолаєв. Якщо на президентські вибори підуть кілька представників ОБ, то вони підуть "знищувати "Оппозицонный блок", додав політолог.

Незважаючи на періодично виникаючі внутрішні конфлікти груп Ахметова і Льовочкіна, сторонам вдається знаходити точки дотику, щоб не розвалити їх загальний політичний проект, говорить РБК-Україна один із співрозмовників в "Опоблоці". У неформальних розмовах представники ОБ з різних груп відзначають, що, найвірогідніше, єдиним кандидатом все ж буде Бойко. З ним у партії є високі шанси мобілізувати електорат на президентську кампанію і "засвітитися" перед парламентськими виборами, які пройдуть в жовтні 2019 року.

Готуючись до парламентської кампанії, "Оппоблоку" також важливо домовитися з "За життя" Вадима Рабіновича, щоб не "розмити" між двома політичними силами електорат південно-східних областей країни. Про те, що такі переговори ведуться, виданню підтвердили одразу кілька керівників "Опозиційного блоку". "Поки що все на стадії переговорів", - сказав РБК-Україна співголова партії ОБ Борис Колесніков.

Не під запис співрозмовники в ОБ підтверджують, що переговори з "За життя" мають місце, проте ведуться не з Вадимом Рабіновичем, а з Віктором Медведчуком і Нестором Шуфричем, нині народним депутатом від ОБ.

Чим завершаться переговори, складно сказати. Проблема у тому, що Рабінович регулярно публічно критикує Сергія Льовочкіна, розкриваючи подробиці про його майно за кордоном, перельоти на літаках та іншу особисту інформацію. Рабінович також заявляв, що за його позовом суд Ніцци наклав арешт на нерухомість Льовочкіна. Прес-служба Льовочкіна спростовувала цю інформацію, пояснивши заяви Рабіновича спробою "отримати вигоду від влади за відволікання голосів від реальної опозиції та від продажу місць у майбутньому списку партії "За життя". У Льовочкіна також заявили, що Рабінович приховав своє ізраїльське громадянство, тому не має права на депутатський мандат.

Разом з тим, в інтерв'ю РБК-Україна сам Льовочкін, говорячи про "За життя" Рабіновича, пояснював, що ймовірність об'єднання в їх політичному полі дуже висока. "У цьому випадку "Опозиційний блок" з сателітами стане лідером політичних симпатій: сумарна підтримка такого об'єднання буде найвищою в країні", - зазначив нардеп.

Сам Рабінович на початку липня закликав керівників "Оппоблока", "Відродження", Аграрної партії і "інших опозиційних сил" почати переговори про спільну діяльність і єдиного кандидата на президентських виборах. Але пізніше його риторика змінилася: через кілька днів він уточнив, що "За життя" не має наміру створювати політичну силу "під лідерів ОБ Бойка і Льовочкіна". Потім, оголошуючи про входження Віктора Медведчука в партію "За життя", Рабінович заявив, що таким кроком вони "зробили "Оппоблок".

Фактор Медведчука

На думку Андрія Єрмолаєва, офіційна поява Медведчука в партії Рабіновича є спробою "За життя" капіталізувати свої позиції в переговорному процесі з "Опозиційним блоком". "Ні Медведчук, ні нинішні керівники "За життя" не мають особистої можливості стати однозначними лідерами, як опозиційного об'єднання, так і рейтинговими провідниками. Є серйозні обмеження - з різних причин - іміджевих, поведінкових, історичних", - вважає політолог.

Тим не менш, за його оцінкою, ймовірність успіху переговорів між "Оппоблоком" і "За життя" досить висока. "За життя" буде схильна визнати підтримку єдиного кандидата від опозиційних сил, який представляє "Опозиційний блок". Для мене беззастережно їм є Юрій Бойко", - прогнозує Єрмолаєв.

Однак Володимир Фесенко вважає, що ніякого узгодження, швидше за все, не відбудеться. "Той факт, що Вадим Рабінович презентував свою програму, хоч формально це програма партійна, і це зроблено перед початком президентської виборчої кампанії, означає, що Рабінович з великою часткою ймовірності буде брати участь у президентських виборах", - зазначив політолог. І, отже, пояснює Фесенко, єдиного кандидата, націленого на колишній електорат "Партії регіонів", не буде.