Очная ставка. Что происходит в конфликте вокруг "Нефтегаздобычи"

Конфликт вокруг компании "Нефтегаздобыча", в частности, дело об исчезновении в 2012 году ее экс-директора и нынешнего нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского, продолжает удивлять неожиданными поворотами сюжета. О том, как сам "пострадавший" саботирует процесс и как на эту историю могут повлиять недавние санкции СНБО против "воров в законе" – в материале РБК-Украина.

Компания "Нефтегаздобыча" – крупнейшее частное газодобывающее предприятие Украины – чуть ли не с момента своего основания более двадцати лет назад является предметом постоянных конфликтов между различными собственниками, менеджментом и прочими желающими "откусить" долю от ее миллиардных прибылей.

Как уже писало РБК-Украина, эта история может стать, если уже не стала, источником постоянной головной боли для действующей власти. Ведь ключевой фигурант – экс-руководитель "Нефтегаздобычи" Олег Семинский как раз принадлежит к властной команде. И, вполне ожидаемо, пытается использовать этот ресурс в противостоянии с экс-министром транспорта Николаем Рудьковским, семье которого принадлежит четверть компании.

По словам Рудьковского, причина противостояния – попытки Семинского "отжать" эту долю, эквивалентную примерно 150 миллионам долларов. Отсюда и появились обвинения в адрес экс-министра – тот якобы является заказчиком похищения Семинского, которое состоялось еще в 2012 году.

"Семинский говорит: если ты перепишешь (долю в "Нефтегаздобыче", – ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону. Экс-министр даже обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, где подробно изложил все обстоятельства этой истории – но письмо осталось без ответа.

Напомним, Рудьковский в начале этой весны добровольно вернулся в Украину, узнав о том, что правоохранители подозревают его в похищении Семинского и получил формальное подозрение по этому делу. Вскоре в СМИ начали появляться различные "пленки", характеризующие как обстоятельства вокруг "Нефтегаздобычи" в целом, так и ключевого "пострадавшего" фигуранта в частности.

К примеру, Семинскому пришлось признать, что он в свое время действительно рассказывал о готовности потратить семь миллионов долларов для получения депутатского мандата. А на обнародованных изданием "Цензор.Нет" записях, сделанных СБУ в рамках расследования дела об исчезновении Семинского, тот доверительно общается с Андреем Мельником, известным в специфических кругах человеком, и обсуждает, каким образом можно отнять принадлежащую семье Рудьковского долю в "Нефтегаздобыче" и как ее потом поделить. При этом того же Мельника Семинский ранее прямо называл чуть ли не главным организатором своего похищения.

При этом какой-то реакции со стороны высшего руководства страны на ситуацию вокруг "Нефтегаздобычи" до сих пор так и не последовало. Несмотря на очевидные имиджевые потери и будущие репутационные риски – ведь дело в обозримой перспективе может добраться уже до европейских судов, в частности, Высокого суда Лондона.

Очевидно, во власти надеются, что эта история каким-то образом "рассосется" сама. Но последние события показывают, что ситуация пока развивается в противоположном направлении.

Не по сценарию

В пятницу 21 мая основное внимание украинских СМИ было привлечено к Апелляционному суду Киева. Там рассматривалось ходатайство адвокатов одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука об отмене круглосуточного домашнего ареста для их клиента, подозреваемого в государственной измене.

Тем временем, в Офисе генеральной прокуратуре происходили не менее интересные события. По информации издания, там была организована очная ставка между Семинским и Рудьковским.

Примечательно, что на следственное мероприятие Семинский явился не сам, а в компании депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который, по имеющейся информации, временами даже пытался перехватывать инициативу у следователя.

Появление Шуфрича на очной ставке по делу Семинского вполне можно объяснить: нардеп в свое время сам был совладельцем "Нефтегаздобычи", и во время внутреннего конфликта в компании стал на сторону Семинского. О том, что Шуфрич и Семинский совместно пытаются "отжать" долю Рудьковского в "Нефтегазодобыче", рассказывал и сам экс-министр транспорта.

Примечательно, что во время очной ставки Шуфрич якобы де-факто подтвердил, что в период, когда Семинский якобы был "похищен" (2012-2015 годы), он на самом деле находился за границей.

Но само следственное мероприятие при этом закончилось ничем. Шуфрич уехал на суд по делу Медведчука, чтобы попытаться взять коллегу по фракции на поруки. Вслед за ним уехал и Семинский.

Заседание Киевского апелляционного суда, где рассматривалась жалоба на избранную меру пресечения Виктору Медведчуку (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В итоге следователи прокуратуры не смогли даже составить протокол очной ставки, не говоря уже о том, чтобы его подписали все участники встречи, как того требует законодательство. Очевидно, что-то пошло не по сценарию.

Частично эту информацию подтвердил и Николай Катеринчук, сооснователь юридической фирмы "Катеринчук, Моор и партнеры", которая представляет интересы Рудьковского. По словам Катеринчука, Рудьковский действительно приходил в ОГУ в пятницу для участия в следственных действиях.

Без "крыши"

Неожиданный контекст в дело "Нефтегаздобычи" внес Совет национальной безопасности и обороны, который недавно ввел санкции против нескольких сотен "воров в законе". В том же направлении активизировалась и полиция.

А на вышеупомянутой записи переговоров Семинского и Мельника, как раз и обсуждается активное привлечение соответствующего контингента к конфликту вокруг "Нефтегаздобычи".

"Нестор обратился к Нодару, Суто, они объединились с Умкой, с Нариком…" – рассказывает Семинскому Мельник в записанном СБУ разговоре.

"Умку" (Сергея Олейника) в СМИ называют одним из наиболее влиятельных людей в криминальном мире Украины, чьи интересы простираются от топливного рынка до криптовалют. На днях он был задержан полицией вместе с еще одним "авторитетным" человеком – "Лашей Сваном".

"Эти лица из "верхушки" уголовного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", – заявили в МВД.

Правоохранители также изъяли более 3,2 млн долларов "общака", а "Умка" был помещен под двухмесячный арест без права выхода под залог.

Упомянутый в разговоре Семинского и Мельника "Нодар" (Нодар Асоян) – еще один представитель этих же кругов. Он попал в санкционный список СНБО вместе с сотнями "коллег". По решению Совбеза, теперь ему грозит блокировка активов, запрет на въезд или принудительное выдворение из Украины и т.д.

Под удар украинских правоохранителей попали и представители политических кругов, которые выступали на стороне Семинского в конфликте вокруг "Нефтегаздобычи". Так, по делу о госизмене проходят Виктор Медведчук вместе со своим давним партнером и коллегой по фракции ОПЗЖ Тарасом Козаком, имя которого также упоминается на обнародованных "Цензор.Нет" записях. Первый остается под домашним арестом, второго – объявили в розыск, по информации украинских силовиков, Козак сейчас находится на территории РФ, по словам Медведчука – в Беларуси, "на лечении".

В любом случае в обозримой перспективе всем этим фигурантам уголовных дел и санкционных списков, судя по всему, будет не до разборок вокруг "Нефтегаздобычи".

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Тем не менее, хотя дело о похищении Семинского и обвинения в адрес Рудьковского рассыпаются на глазах, прокуратура по-прежнему пытается поместить экс-министра под стражу. При том, что больше всего усилий к тому, чтобы эта история была прозрачно расследована, прилагает как раз сам Рудьковский.

Так единственный за десять лет допрос Рудьковского инициировал он же сам. Он же и пришел на очную ставку с Семинским, которая была фактически сорвана.

"Рудьковский, услышав об обвинениях, вернулся из заграницы и сам инициировал сотрудничество со следствием. Помимо того, что обвинения абсолютно беспочвенны, в документах дела нет ни одного доказательства мотива и вины Рудьковского. А отсылка к экзотическим аргументам, как-то позиция экстрасенсов с тв-шоу по фотографии заявителя, вообще является юридическим ноу-хау", – заявил Николай Катеринчук. Стремление прокуратуры все-таки взять Рудьковского под стражу адвокат считает исключительно попыткой давления на экс-министра.

Пока что все это дело не принесло украинским правоохранителям и власти в целом ничего, кроме имиджевых потерь. Но они продолжают наступать на грабли с упорством, достойным лучшего применения. Хотя опыт предшественников, по идее, должен был бы научить тому, что использование административного и властного ресурса в конфликтах вокруг "Нефтегаздобычи" не приносит ничего, кроме вреда.