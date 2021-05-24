Очна ставка. Що відбувається в конфлікті навколо "Нафтогазвидобування"

Конфлікт навколо компанії "Нафтогазвидобування", зокрема, справа про зникнення у 2012 році її екс-директора і нинішнього нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського, продовжує дивувати несподіваними поворотами сюжету. Про те, як сам "потерпілий" саботує процес і як на цю історію можуть вплинути нещодавні санкції РНБО проти "злодіїв у законі" – у матеріалі РБК-Україна.

Компанія "Нафтогазвидобування" – найбільше приватне газовидобувне підприємство України – мало не з моменту свого заснування більш як двадцять років тому є предметом постійних конфліктів між різними власниками, менеджментом та іншими бажаючими "відкусити" частку від її мільярдних прибутків.

Як вже писало РБК-Україна, ця історія може стати, якщо вже не стала, джерелом постійного головного болю для чинної влади. Адже ключовий фігурант – екс-керівник "Нафтогазвидобування" Олег Семінський якраз належить до владної команди. І, цілком очікувано, намагається використовувати цей ресурс у протистоянні з екс-міністром транспорту Миколою Рудьковським, родині якого належить чверть компанії.

За словами Рудьковського, причина протистояння – спроби Семінського "віджати" цю частку, еквівалентну приблизно 150 мільйонам доларів. Звідси й з'явилися звинувачення на адресу екс-міністра – той нібито є замовником викрадення Семінського, яке відбулося ще у 2012 році.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш (частку в ""Нафтогазвидобуванні", – ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не крав. Справа закриється і все. А якщо ні – у нас в прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. До тих пір, поки не перепишеш те, що ми хочемо", – розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону. Екс-міністр навіть звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, де детально виклав усі обставини цієї історії – але лист залишився без відповіді.

Нагадаємо, Рудьковський на початку цієї весни добровільно повернувся в Україну, дізнавшись про те, що правоохоронці підозрюють його у викраденні Семінського і отримав формальну підозру у цій справі. Незабаром в ЗМІ почали з'являтися різні "плівки", що характеризують як обставини навколо "Нафтогазвидобування" в цілому, так і ключового "постраждалого" фігуранта зокрема.

Наприклад, Семінському довелося визнати, що він свого часу дійсно розповідав про готовність витратити сім мільйонів доларів для отримання депутатського мандату. А на опублікованих виданням "Цензор.Нет" записах, зроблених СБУ в рамках розслідування справи про зникнення Семінського, той довірливо спілкується з Андрієм Мельником, відомою в специфічних колах людиною, і обговорює, яким чином можна відняти частку в "Нафтогазвидобуванні", що належить родині Рудьковського, і як її потім поділити. При цьому того ж Мельника Семінський раніше прямо називав чи не головним організатором свого викрадення.

При цьому якоїсь реакції з боку вищого керівництва країни на ситуацію навколо "Нафтогазвидобування" досі так і не надійшло. Попри очевидні іміджеві втрати й майбутні репутаційні ризики – адже справа в осяжній перспективі може дійти вже до європейських судів, зокрема, Високого суду Лондона.

Очевидно, у владі сподіваються, що ця історія якимось чином "розсмокчеться" сама. Але останні події показують, що ситуація поки розвивається в протилежному напрямку.

Не за сценарієм

У п'ятницю 21 травня основну увагу українських ЗМІ було прикуто до Апеляційного суду Києва. Там розглядалося клопотання адвокатів одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука про скасування цілодобового домашнього арешту для їх клієнта, підозрюваного в державній зраді.

Тим часом в Офісі генерального прокурора відбувалися не менш цікаві події. За інформацією видання, там була організована очна ставка між Семінським і Рудьковським.

Примітно, що на слідчий захід Семінський з'явився не сам, а в компанії депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який, за наявною інформацією, часом навіть намагався перехоплювати ініціативу у слідчого.

Появу Шуфрича на очній ставці у справі Семінського цілком можна пояснити: нардеп свого часу сам був співвласником "Нафтогазвидобування", і під час внутрішнього конфлікту в компанії став на бік Семінського. Про те, що Шуфрич і Семінський спільно намагаються "віджати" частку Рудьковського в "Нафтогазовидобуванні", розповідав і сам екс-міністр транспорту.

Примітно, що під час очної ставки Шуфрич нібито де-факто підтвердив, що в період, коли Семінський нібито був "викрадений" (2012-2015 роки), він насправді перебував за кордоном.

Але сам слідчий захід при цьому закінчився нічим. Шуфрич поїхав на суд у справі Медведчука, щоб спробувати взяти колегу по фракції на поруки. Слідом за ним поїхав і Семінський.

Засідання Київського апеляційного суду, де розглядалася скарга на обрану міру запобіжного заходу Віктору Медведчуку (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У підсумку слідчі прокуратури не змогли навіть скласти протокол очної ставки, не кажучи вже про те, щоб його підписали всі учасники зустрічі, як того вимагає законодавство. Очевидно, щось пішло не за сценарієм.

Частково цю інформацію підтвердив і Микола Катеринчук, співзасновник юридичної фірми "Катеринчук, Моор і партнери", яка представляє інтереси Рудьковського. За словами Катеринчука, Рудьковський дійсно приходив в ОГП в п'ятницю для участі в слідчих діях.

Без "даху"

Несподіваний контекст у справу "Нафтогазвидобування" внесла Рада національної безпеки й оборони, яка нещодавно ввела санкції проти кількох сотень "злодіїв у законі". У тому ж напрямку активізувалася і поліція.

А на вищезгаданому записі переговорів Семінського і Мельника, якраз і обговорюється активне залучення відповідного контингенту до конфлікту навколо "Нафтогазвидобування".

"Нестор звернувся до Нодара, Суто, вони об'єдналися з Умкою, з Наріком..." - розповідає Семінському Мельник у записаній СБУ розмові.

"Умку" (Сергія Олейника) в ЗМІ називають одним з найбільш впливових людей у кримінальному світі України, чиї інтереси простягаються від паливного ринку до криптовалют. Днями він був затриманий поліцією разом з іще однією "авторитетною" людиною - "Лашею Сваном".

"Ці особи з "верхівки" кримінального світу утворювали злочинні угруповання і контролювали через своїх представників криміналітет в державі, підбурювали до скоєння нових злочинів і приводили до появи додаткових загроз для безпеки громадян", – заявили в МВС.

Правоохоронці також вилучили понад 3,2 млн доларів "общака", а "Умка" був поміщений під двомісячний арешт без права виходу під заставу.

Згаданий у розмові Семінського і Мельника "Нодар" – (Нодар Асоян) - ще один представник цих же кіл. Він потрапив до списку санкцій РНБО разом з сотнями "колег". За рішенням Радбезу, тепер йому загрожує блокування активів, заборона на в'їзд або примусове видворення з України тощо.

Під удар українських правоохоронців потрапили і представники політичних кіл, які виступали на боці Семінського в конфлікті навколо "Нафтогазвидобування". Так, у справі про держзраду проходять Віктор Медведчук разом зі своїм давнім партнером і колегою по фракції ОПЗЖ Тарасом Козаком, ім'я якого також згадується на оприлюднених "Цензор.Нет" записах. Перший залишається під домашнім арештом, другого – оголосили в розшук, за інформацією українських силовиків, Козак зараз знаходиться на території РФ, за словами Медведчука – в Білорусі, "на лікуванні".

У будь-якому випадку в осяжній перспективі всім цим фігурантам кримінальних справ і санкційних списків, судячи з усього, буде не до розборок навколо "Нафтогазвидобування".

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Проте, хоча справа про викрадення Семінського і звинувачення на адресу Рудьковського розсипаються на очах, прокуратура як і раніше намагається помістити екс-міністра під варту. При тому, що найбільше зусиль до того, щоб ця історія була прозоро розслідувана, докладає якраз сам Рудьковський.

Так єдиний за десять років допит Рудьковського ініціював він же сам. Він же і прийшов на очну ставку з Семінським, яка була фактично зірвана.

"Рудьковський, почувши про звинувачення, повернувся з-за кордону і сам ініціював співпрацю зі слідством. Крім того, що звинувачення абсолютно безпідставні, в документах справи немає жодного доказу мотиву і провини Рудьковського. А відсилання до екзотичних аргументів, як-то позиція екстрасенсів з тв-шоу по фотографії заявника, взагалі є юридичним ноу-хау", – заявив Микола Катеринчук. Прагнення прокуратури все-таки взяти Рудьковського під варту адвокат вважає виключно спробою тиску на екс-міністра.

Поки що вся ця справа не принесла українським правоохоронцям і владі в цілому нічого, крім іміджевих втрат. Але вони продовжують наступати на граблі із завзятістю, гідною кращого застосування. Хоча досвід попередників, по ідеї, мав би навчити тому, що використання адміністративного і владного ресурсу в конфліктах навколо "Нафтогазвидобування" не приносить нічого, крім шкоди.