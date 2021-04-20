Обыски и изъятие техники. Как власть терроризирует украинский ІТ-бизнес

Несмотря на смену власти, методы давления силовиков и незаконные схемы выжимания денег из цифровой индустрии не меняются.

Даже с появлением еще в декабре 2014 года совета бизнес-омбудсмена, а также ряда других антикоррупционных органов, представители бизнеса по-прежнему заявляют, что системных улучшений во взаимодействии с фискальными, контролирующими и правоохранительными структурами не ощущается. И все это на фоне риторики о дерегуляции, улучшениях инвестиционного климата и верховенство права, а также – принятия прогрессивных законов и обещаний власти освободить бизнес от постоянных проверок.

О том, как эта ситуация влияет на ІТ-компании и что может помочь бизнесу защитить себя – в материале РБК-Украина.

Еще в 2012 в структуре Служба безопасности Украины учредили Департамент по кибербезопасности, который тут же накрыл обысками Zfort Group, GlobalLogic, ВОЛЯ Кабель, Ланет, Divan TV, Скайнет, Nic UA, Steep Host, Luxoft, Intego, разработчика игр Lucky Labs, KM Core и другие.

В период с 2012 по 2016 гг. под давлением оказались как минимум 79 компаний в сфере IT.

За это время силовые структуры нанесли немалый материальный ущерб компаниям. В частности, представители международной группы IT-компаний LuckyLabs заявляли о 40 млн долларов потерь IT-отрасли от проверок силовых структур.

Поводы обысков разные — от подозрений в подделке документов, до фискальных махинаций. В 2017 году, после обещаний разрешить вопрос с неправомерными обысками и вымогательством, в СБУ начали проводить обыски под новым знаменем — в рамках "противодействия киберагрессии РФ".

Софт с российским кодом дал безусловное право блокировать работу любой компании. Под этим предлогом с 2017-го еще около 30 крупных игроков отрасли оказались под давлением: YouControl, SоftMap, провайдер Wnet, крупнейшая инвестиционная компания Dragon Capital, и др. И это только те дела, которые приобрели резонанс.

Почему стало возможным

По действующему законодательству следователь во время обыска может изымать все, что посчитает нужным. Большинство дел даже не доходит до суда. Доказательства также часто гипотетические, либо надуманные. Служба безопасности потом могла запросто опровергать свои же обвинения, как было в случае с ПО "Стаханивець".

Как известно, в январе 2019 года представители Службы безопасности Украины признали в ходе судебного разбирательства беспочвенность публичных обвинений начальником Аппарата председателя СБУ Александром Ткачуком днепропетровского разработчика компьютерной программы "Стаханивець" Михаила Яхимовича в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Примечательно, что в рамках этого дела СБУ проводила обыски в офисе инвестиционной компании Dragon Capital, которая якобы позволяла контролировать компьютеры из Российской Федерации. Инвестиционный фонд использовал данную программу на своих компьютерах, из-за чего попал в поле зрения силовиков.

В целом же проблема для айтишников состоит в том, что следственная процедура растянута во времени. Пока серверное оборудование находится у правоохранителей, компании терпят огромные убытки.

Даже после закрытия криминального производства приходится судиться за возврат имущества. К примеру, во время обысков у менеджмента YouControl были изъяты как офисные, так и собственные ноутбуки, планшеты, документы, телефоны, более 100 единиц оргтехники. Правоохранители забрали всю наличность сотрудников, их родителей и родственников. "Несмотря на судебное постановление, ничего возвращено так и не было", — сообщили в компании.

По итогу компания достаточно быстро возобновила работу, но был нанесен ущерб, по оценкам YouControl, в размере 3 млн грн. Кроме того, были сорваны важные соглашения, нанесены репутационные убытки из-за распространения ложной информации о компании.

Похожая ситуация была и с компаниями, обслуживающие iBox, которым приходится судиться за возврат имущества. Этим впоследствии заинтересовались в Управлении по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия Центрального аппарата Государственного бюро расследований. Результатом стало производство № 62019000000001226 от 05.08.2019 согласно ч. 1 ст. 365 КК Украины.

Как работает департамент

По словам экс-сотрудника СБУ, специалиста по кибербезопасности Никиты Кныша, начиная с 2014-го года СБУ использовала существенное давление на бизнес, в частности на операторов мобильной связи, IT-компании, которые разрабатывали продукты для россиян. Но если тогда это можно было обосновать антитеррористической деятельностью, потом этим стали нередко прикрываться для оказания давления на бизнес.

"Много обысков делали в IT-компаниях. Большинство из них в СМИ не попадали. Например, у нас была ситуация — взрыв в пабе. Человек принес взрывчатку, и она рванула. А он — сотрудник IT-компании с белой зарплатой под 140 000 грн. Мы берем санкцию суда, заходим в IT-компанию", — рассказывает Кныш.

Впрочем, после смены власти в 2019-м, сменились не только знамена, но и вся вертикаль СБУ.

Начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ стал полковник Николай Кулешов. Менее, чем через год его сменил Алексей Корнийчук. Одну из ключевых ролей в департаменте также играют заместители начальника. Долгое время эту должность занимает Артем Шило.

Примечательно, что за период службы в департаменте, мать Шило заметно улучшила материальное состояние на несколько земельных участков и дом, а жена и отец — на несколько иномарок. Основные покупки пришлись как раз на 2016-2019 годы. Декларация самого Артема Шило, как и других сотрудников департамента, в открытом доступе отсутствуют, поскольку сотрудники СБУ вправе не разглашать личные данные.

Немного об IT в Украине

В конце 2020-го в Комитете ВРУ по вопросам цифровой трансформации заявили, что в 2021 году Украина создаст новые правила для IT бизнеса. Главная цель — нарастить влияние IT на ВВП страны до 10%, создать восточноевропейский IT-хаб и повысить инвестиционную привлекательность для иностранного капитала.

За прошлый год объем украинского IT-экспорта превысил 5 млрд долл — 8,3% от всей внешнеэкономической активности. Это вдвое больше, чем Украина заработала на "газовой трубе" — 2,43 млрд долл. С ежегодным приростом в 20% экспорт IT-услуг уже в следующем году обгонит металлургическую промышленность.

Но для того, чтобы сохранить тенденцию роста власти, нужно в срочном порядке решить вопрос безопасности капитала. В рейтинге благоприятности для бизнеса от Всемирного Банка Украина заняла 64-е место по итогам 2019-го.

Для сравнения — Россия со своей агрессивной политикой занимает 28-е место. Индекс инвестиционной привлекательности Украины составляет 2,4 пункта из пяти возможных. Очевидно, что коррупционная нагрузка и схемы сказываются на инвестициях.

Как защитить IT бизнес?

Как минимум, принять законопроект № 2740, который Верховная рада зарегистрировала еще в январе прошлого года, но так и не вынесла на рассмотрение. Он вносит изменения в Криминальный кодекс, и фактически делает нерабочей схему давления на IT.

Во-первых, закон вводит уголовную ответственность для правоохранителей в случае превышения полномочий или порчи имущества.

Во-вторых, более четко описывает, что является доказательством в цифровой индустрии, что можно изымать, а что есть персональная собственность. Кроме этого, если следователю нужна информация с сервера или носителя, ее просто будут копировать, не изымая оборудование. На данный момент правоохранители могут забрать даже личные вещи, без всякой ответственности.

Для окончательного разрешения проблемы нужна политическая воля и кадровые изменения в связке с системным сдвигом. А вопросы коррупции пора бы решать уголовными делами. Без этого украинский IT может перейти в режим миграции. И страна потеряет огромные перспективы, о которых так много говорят власти.