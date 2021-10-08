Новый виток битвы за Skymall. Причем тут скандал с нападением на журналистов

На этой неделе медиа-пространство буквально взорвалось вокруг беспрецедентного случая применения силы журналистам редакции "Схемы" во время интервью с главой государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, затмив собой по резонансу даже отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Подобные действия к журналистам еще можно было представить во времена Януковича, однако они стали абсолютной дикостью после событий 2014 года.

Время неудобных вопросов

По словам собеседников в Офисе президента, сразу же после произошедшего Евгений Мецгер, связывался с ближайшим окружением президента и сообщал о том, что "в здании Укрэксима произошла провокация, которая является продолжением комплексной атаки на правящую партию и президента". Мецгер обозначил, что "провокация шла по линии про эстонский бизнес, и это та тема, которую поднимала президент Эстонии".

6 октября о "теме, которую поднимала президент Эстонии" стало известно всем благодаря сообщению нардепа от "Слуги народа" Галины Янченко, которая 29 июня 2021 года стала главой ТСК ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов. Она отметила, что реальной причиной нападения был вопрос журналистов относительно обстоятельств выдачи государственным банком "безумного кредита в $60 млн под залог мегапроблемного актива — ТРЦ SkyMall".

По ее информации, вопрос о выдаче кредита банк начал рассматривать в декабре прошлого года, и служба безопасности банка предоставляла негативные выводы. В марте уже этого года Sky Mall был арестован в рамках уголовного производства, но уже через месяц при непонятных обстоятельствах арест "слетел".

"В апреле эстонский инвестор, которого в 2010 году кинул его украинский партнер, подал в Украине претензию перед подачей в международный арбитраж в США. Сумма претензии инвестора к государству Украина — $750 млн. При этом в мае "Укрэксимбанк" выдает кредит в $60 млн двум сомнительным компаниям под залог ТРЦ SkyMall. А теперь самое интересное — бенефециаром обеих компаний является гражданин с донецкой пропиской Сергей Брюховецкий. Более того, он является плательщиком налогов на оккупированной территории. Но ни проблемность актива, ни международный арбитраж, ни лицо бенефециарного владельца компаний-заемщиков не остановила руководство державного "Укрэксима" от выдачи проблемного кредита", — заявила Галина Янченко.

Время неудобных активов

Конфликтная история вокруг права собственности ТРЦ SkyMall длится в Украине уже около 10 лет. Возник он между эстонским бизнесменом Хилларом Тедером и Dragon Capital — с одной стороны, и компанией Андрея Адамовского — с другой.

Адамовский и Тедер стали бизнес-партнерами при строительстве одного из крупнейших в Киеве ТРЦ — Sky Mall. Сначала они были соинвесторами, а затем — стали совладельцами. Компания Stockman Андрея Адамовского выделила на строительство ТРЦ 40 млн долларов. В то же время она получила от Arricano Тедера 50%+1 акцию в кипрской оффшорной компании Assofit Holdings Limited — владельца компании "Призма Бета", которой принадлежал Sky Mall.

В 2010 году бизнесмены заключили договор, согласно которому у Тедера был опцион на выкуп акций Адамовского. Тедер привлек в партнеры инвестиционную компанию Томаш Фиала Dragon Capital (владеет 35% акций компании Arricano).

Позже Адамовский отказался признавать действие опциона законным из-за того, что условия этого соглашения были обнародованы, и взял ТРЦ под свой контроль. Между сторонами начались судебные тяжбы, в том числе и в международной юрисдикции. Весной 2016 года Лондонский арбитраж принял очередное решение, которым признал, что ущерб от управления этим объектом компанией Stockman превысил цену опциона, поэтому Stockman должна эти акции отдать в течение месяца без какой-либо оплаты со стороны Arricano.

В это же время в СМИ прошла информация, что в конфликте вокруг ТРЦ появилась фамилия Александра Грановского на стороне Андрея Адамовского. Соинвестор Хиллара Тедера Томаш Фиала, активы которого находятся в основном в Украине, активно критиковал Александра Грановского за причастность к коррупции, а также нарушение прав инвесторов. Однако конфликт вокруг ТРЦ имел новое развитие уже после прихода к власти Владимира Зеленского и его команды.

ТРЦ несколько раз сменил собственников, что существенно осложняло возможность его возврата первоначальному инвестору. Со стороны государства Украина содействия эстонскому инвестору тоже не последовало, что привело к его решимости идти в международный арбитраж с огромной суммой исковых претензий в $750 млн уже к государству. Так, 5 мая 2021 эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда ТРЦ в Украине, направили президенту Украины и Минюсту сообщение об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве. Но уже 23 июня 2021 — владелец ТРЦ SkyMall сменился и новым собственником компании "Оптовая сеть 2011", владеющей имуществом торгово-развлекательного комплекса, стало ООО "Славиан", конечным бенефициарным владельцем которого является Сергей Брюховецкий.

Смене собственника "Оптовая сеть 2011" предшествовало снятие ареста с имущества ТРЦ Sky Mall. После этого конфликт вышел на международный дипломатический уровень после ряда критических заявлений президента Эстонии – как по отношению к инвестклимату в Украине, так и касательно её оценки отсутствия успехов новой команды в борьбе с коррупцией, что делает вступление Украины в ЕС невозможным.

25 августа 2021 в интервью президента Эстонии для ЕП — она заявила, что советует своим гражданам торговать с Украиной, но не инвестировать в нее, потому что можно потерять инвестиции.

"У нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да. Продавать Украине систему "Трембита" — да", — отметила она.

Время собирать камни

Таким образом, по состоянию на конец лета 2021 года эстонскому инвестору и его партнеру Томашу Фиале не удалось восстановить свои права собственности на ТРЦ SkyMall, несмотря на то, что ранее все проблемы вокруг актива Фиала связывал исключительно с коррупционностью команды предыдущего президента. Безусловно, что очередная смена владельца в конце июня 2021 года, которая произошла крайне непрозрачно в следствие снятия ареста на имущество, а также имела место уже после подачи арбитражного иска, не могла не вызвать очередных попыток противодействия со стороны Хиллара Тедере и Томаша Фиалы.

За неделю до инцидента в "Укрэксиме" Томаш Фиала заявил, что негативное мнение иностранных компаний об инвестировании в Украину подтверждается не только оценкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд, но и статистикой: за 30 лет Украина привлекла около $50 млрд иностранных инвестиций, что в 4-5 раз меньше показателей Польши, имеющей соизмеримую численность населения.

"В качестве негативного примера несоблюдения вышеизложенных правил Фиала привел пример кейса ТРЦ SkyMall, который, как считает глава спецкомисии ВР по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, и послужил причиной высказывания президента Эстонии о том, что она не советуют своим гражданам инвестировать в Украину", — отмечает издание.

И то, что произошло в кабинете Евгения Мецгера случайным или не случайным образом сыграло в пользу эстонских инвесторов и непосредственно Томаша Фиалы, потому что о внимании к этому конфликту на таком уровне и с такой концентрацией негатива к оппонентам не было даже после заявлений президента Эстонии.

Фиала существенно укрепил и нарастил собственные возможности влияния в Украине за последние годы. Сегодня он является одним из крупнейших медиа-владельцев в Украине, поддерживает совокупность общественных и благотворительных инициатив, является главой EBA, а также осуществляет поддержку ряда политических проектов и персон. Но даже это не помогло ему отстоять свои интересы в конфликте за ТРЦ SkyMall. Но, судя по всему, поможет непрофессионализм и "эмоциональный всплеск" одного из топ-менеджеров государственного банка.