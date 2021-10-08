Новий виток битви за Skymall. Причому тут скандал з нападом на журналістів

На цьому тижні медіа-простір буквально вибухнув навколо безпрецедентного випадку застосування сили журналістам редакції "Схеми" під час інтерв'ю з головою державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, затьмаривши собою за резонансом навіть відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Подібні дії до журналістів ще можна було представити за часів Януковича, проте вони стали абсолютною дикістю після подій 2014 року.

Час незручних питань

За словами співрозмовників в Офісі президента, відразу ж після події Євген Мецгер, зв'язувався з найближчим оточенням президента і повідомляв про те, що "в будівлі Укрексіму сталася провокація, яка є продовженням комплексної атаки на правлячу партію і президента". Мецгер позначив, що "провокація йшла по лінії про естонський бізнес, і це та тема, яку підіймала президент Естонії".

6 жовтня про "тему, яку підіймала президент Естонії" стало відомо всім завдяки повідомленню нардепа від "Слуги народу" Галини Янченко, яка 29 червня 2021 року стала головою ТСК ВРУ з питань захисту прав інвесторів. Вона зазначила, що реальною причиною нападу було питання журналістів щодо обставин видачі державним банком "божевільного кредиту в $60 млн під заставу мегапроблемного активу — ТРЦ SkyMall".

За її інформацією, питання про видачу кредиту банк почав розглядати в грудні минулого року, і служба безпеки банку надавала негативні висновки. У березні вже цього року Sky Mall був заарештований в рамках кримінального провадження, але вже через місяць за незрозумілих обставин арешт "злетів".

"У квітні естонський інвестор, якого у 2010 році кинув його український партнер, подав в Україні претензію перед подачею в міжнародний арбітраж в США. Сума претензії інвестора до держави Україна — $ 750 млн.При цьому в травні "Укрексімбанк" видає кредит в $60 млн двом сумнівним компаніям під заставу ТРЦ SkyMall. А тепер найцікавіше — бенефіціаром обох компаній є громадянин з донецькою пропискою Сергій Брюховецький. Щобільше, він є платником податків на окупованій території. Але ні проблемність активу, ні міжнародний арбітраж, ні особа бенефіціарного власника компаній-позичальників не зупинила керівництво державного "Укрексіму" від видачі проблемного кредиту", — заявила Галина Янченко.

Час незручних активів

Конфліктна історія навколо права власності ТРЦ SkyMall триває в Україні вже близько 10 років. Виник він між Естонським бізнесменом Хілларом Тедером і Dragon Capital — з одного боку, і компанією Андрія Адамовського — з іншого.

Адамовський і Тедер стали бізнес-партнерами при будівництві одного з найбільших в Києві ТРЦ — Sky Mall. Спочатку вони були співінвесторами, а потім — стали співвласниками. Компанія Stockman Андрія Адамовського виділила на будівництво ТРЦ 40 млн доларів. Водночас вона отримала від Arricano Тедера 50%+1 акцію в кіпрській офшорній компанії Assofit Holdings Limited — власника компанії "Призма Бета", якій належав Sky Mall.

У 2010 році бізнесмени уклали договір, згідно з яким у Тедера був опціон на викуп акцій Адамовського. Тедер залучив в партнери інвестиційну компанію Томаш Фіала Dragon Capital (володіє 35% акцій компанії Arricano).

Пізніше Адамовський відмовився визнавати дію опціону законним через те, що умови цієї Угоди були оприлюднені, і взяв ТРЦ під свій контроль. Між сторонами почалися судові тяжби, в тому числі і в міжнародній юрисдикції. Навесні 2016 року лондонський арбітраж прийняв чергове рішення, яким визнав, що збиток від управління цим об'єктом компанією Stockman перевищив ціну опціону, тому Stockman повинна ці акції віддати протягом місяця без будь-якої оплати з боку Arricano.

Водночас в ЗМІ пройшла інформація, що в конфлікті навколо ТРЦ з'явилося прізвище Олександра Грановського на стороні Андрія Адамовського. Співінвестор Хіллара Тедера Томаш Фіала, активи якого знаходяться в основному в Україні, активно критикував Олександра Грановського за причетність до корупції, а також порушення прав інвесторів. Однак конфлікт навколо ТРЦ мав новий розвиток вже після приходу до влади Володимира Зеленського та його команди.

ТРЦ кілька разів змінив власників, що істотно ускладнювало можливість його повернення первісному інвестору. З боку держави Україна сприяння естонському інвестору теж не послідувало, що призвело до його рішучості йти в міжнародний арбітраж з величезною сумою позовних претензій в $750 млн вже до держави. Так, 5 травня 2021 року естонські акціонери Arricano Real Estate Plc (Кіпр), керуючої компанії та девелопера низки ТРЦ в Україні, направили президенту України та Мін'юсту повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою відшкодування $750 млн через втрату ТРЦ Sky Mall у Києві. Але вже 23 червня 2021 — власник ТРЦ SkyMall змінився і новим власником компанії "Оптова мережа 2011", що володіє майном торгово-розважального комплексу, стало ТОВ "Славіан", кінцевим бенефіціарним власником якого є Сергій Брюховецький.

Зміні власника "Оптова мережа 2011" передувало зняття арешту з майна ТРЦ Sky Mall. Після цього конфлікт вийшов на міжнародний дипломатичний рівень після низки критичних заяв президента Естонії – як щодо інвестклімату в Україні, так і щодо її оцінки відсутності успіхів нової команди в боротьбі з корупцією, що робить вступ України до ЄС неможливим.

25 серпня 2021 в інтерв'ю президента Естонії для ЄП — вона заявила, що радить своїм громадянам торгувати з Україною, але не інвестувати в неї, тому що можна втратити інвестиції.

"У нас вже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, так і не змогли повернути своє майно. Так що я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну. Торгувати — так. Продавати Україні систему "трембіта" — так", — зазначила вона.

Час збирати каміння

Таким чином, станом на кінець літа 2021 року естонському інвестору і його партнеру Томашу Фіале не вдалося відновити свої права власності на ТРЦ SkyMall, попри те, що раніше всі проблеми навколо активу Фіала пов'язував виключно з корупційністю команди попереднього президента. Безумовно, що чергова зміна власника в кінці червня 2021 року, яка сталася вкрай непрозоро в наслідок зняття арешту на майно, а також мала місце вже після подачі арбітражного позову, не могла не викликати чергових спроб протидії з боку Хіллара Тедере і Томаша Фіали.

За тиждень до інциденту в "Укрексімі" Томаш Фіала заявив, що негативна думка іноземних компаній про інвестування в Україну підтверджується не тільки оцінкою президента Естонії Керсті Кальюлайд, а й статистикою: за 30 років Україна залучила близько $50 млрд іноземних інвестицій, що в 4-5 разів менше показників Польщі, що має сумірну чисельність населення.

"В якості негативного прикладу недотримання вищевикладених правил Фіала навів приклад кейса ТРЦ SkyMall, який, як вважав голова спецкомісії ВР з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко, і послужив причиною висловлювання президента Естонії про те, що вона не радить своїм громадянам інвестувати в Україну", — зазначає видання.

І те, що сталося в кабінеті Євгена Мецгера випадковим або не випадковим чином зіграло на користь естонських інвесторів і безпосередньо Томаша Фіали, тому що про увагу до цього конфлікту на такому рівні й з такою концентрацією негативу до опонентів не було навіть після заяв президента Естонії.

Фіала істотно зміцнив і наростив власні можливості впливу в Україні за останні роки. Сьогодні він є одним з найбільших медіа-власників в Україні, підтримує сукупність громадських та благодійних ініціатив, є головою EBA, а також здійснює підтримку низки політичних проектів та персон. Але навіть це не допомогло йому відстояти свої інтереси в конфлікті за ТРЦ SkyMall. Але, судячи з усього, допоможе непрофесіоналізм і "емоційний сплеск" одного з топ-менеджерів державного банку.