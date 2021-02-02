Новый "старый" антитабачный закон: какие изменения подготовили депутаты

В парламенте в очередной раз пытаются принять проект антитабачного закона №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака". Этот проект уже пережил несколько редакций, которые заключались чаще в смене номера, тогда как суть оставалась почти неизменной.

На этот раз проект выносится на первое чтение, однако по-прежнему противоречит директивам ЕС и даже украинскому законодательству. О том, что не так с этим документом и почему пора провести прямую имплементацию директивы ЕС – детальнее РБК-Украина.

В предыдущих версиях

Проект закона №4358, который существенно меняет правила игры на табачном рынке, в предыдущих версиях имел другие регистрационные номера и целый ряд ограничений для табачной промышленности, торговли и потребителей.

Автором документа является народный депутат Лада Булах. Выступали с поддержкой проекта и в общественной организации "Життя". Но законопроекты так и не доходили до голосования в сессионном зале.

Главная причина провалов состоит в том, что предлагаемые ограничения не соответствовали директивам Евросоюза и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Проще говоря, они выходили за пределы мировой практики, что влечет за собой катастрофические последствия для экономики и не приводит к улучшению состоянию здоровья нации.

В прошлом году проект закона №2813, запрещающий выкладку сигарет на витринах, производство и продажу пачек со скошенными краями и прочего, сама Булах отозвала, чтобы разработать новый – с учетом замечаний Комитета по вопросам здоровья нации, бизнес-ассоциаций и других общественных организаций. Вместо этого документа появился практически тот же самый проект, но уже с другим номером – 4358.

Как это ни странно, в конце 2020 года профильный комитет при поддержке Минздрава принял решение рекомендовать новый проект к первому чтению. Но, как было сказано в заявлении ЕВА, созданная для разработки этой версии документа рабочая группа не только не проводила консультаций и дискуссий с профессиональным сообществом, но и не потрудилась исправить недостатки предыдущих версий.

Булах же напротив заявляла, что ее проект полностью соответствует Директиве 2014/40/ЕС, то есть она утверждала, что предлагаемые ею нормы согласуются с требованиями европейского законодательства. Но, например, в директиве нет предписаний относительно стандартизации упаковок (чтобы они были одинаковыми для всех брендов).

И нет запрета на продажу и производство пачек с закругленными краями – такие пачки Украина как раз экспортирует в страны ЕС.

И, разумеется, нормы ЕС и ВОЗ не требуют скрывать пачки сигарет на витринах в точках продажи – тем не менее, Булах давно продвигает запрет на видимую выкладку сигарет.

Более того, законопроект №4358 не согласуется и с украинским законодательством, например, в части запрета на продажу сигарет лицам, не достигшим 21 года – в Украине, как известно, совершеннолетие и получение всех гражданский прав и свобод наступает в 18 лет.

Однако в начале этого года профильный комитет по инициативе самой же Булах сделал разворот на 180 градусов – в очередной раз он решил отправить и этот проект на доработку.

Примечательно, что к этому времени парламент принял закон (и он уже вступил в силу), который урегулировал некоторые нормы, которые были в проекте №4358. Например, наконец-то был введен запрет на продажу электронных сигарет и ТИЭНов несовершеннолетним. Соответственно, Булах просила (и комитет ее поддержал) время на переработку проекта с учетом принятого ранее закона.

А после последовал еще один разворот на 180 градусов – теперь даже без всякой доработки проект закона попал на рассмотрение в сессионном зале в ближайшую пятницу, 5 февраля.

Продолжение следует

Как известно, смена номера регистрации влечет за собой прохождение всех процедур по регламенту ВР с самого начала – написание, публичное обсуждение, подача, регистрация, рассмотрение в комитете и так далее. На это все может уйти еще полгода как минимум. Однако, какие изменения вступят в силу, если депутаты все же примут этот документ?

Начнем с того, что в проекте Булах есть запрет на производство табачных изделий с добавками. Причем со всеми. Тогда как директива ЕС запрещает только ароматические и вкусовые добавки, но, кроме них, существуют и добавки, которые необходимы для производства сигарет – например, добавка сахара, который выводится из табака в процессе сушки. И директива прямо указывает на то, что нельзя запрещать добавки, которые не влияют на аромат и вкус. В проекте 4358 разнице между добавками вообще не уделено ни сточки.

Так, что если потребитель примет решение искать сигареты со вкусами и ароматами, то он найдет их на нелегальном рынке. А если он купит контрафакт, то, снова, нет гарантий, что именно неизвестный производитель добавил в сигареты. Кто понесет ответственность за ущерб здоровью?

Также примечательно, что директива ЕС не запрещает вкусо-ароматические добавки в электронных сигаретах – в проекте Булах запрет распространяется и на них тоже.

Запрет на производство и продажу пачек сигарет с закругленными краями также по-своему истолкован в законопроекте. Так, в директиве речь идет о пачках кубовидной формы, в проекте Булах – о строго прямоугольной. Для того чтобы украинским производителям перенастроить производство под требования "нового" закона, понадобится много времени и много финансовых ресурсов. Но парадокс в том, что при условии, что медицинское предупреждение на пачке с закругленными краями равно по площади такому же предупреждению на строго прямоугольной пачке, директива дает право производить пачки сигарет кубовидной формы – с закругленными краями, в том числе.

И, наконец, запрет на выкладку сигарет на витринах приведет к очевидному – росту нелегального рынка и стремительному сокращению официальных точек продаж, особенно мелких – киосков, например.

Украина пережила два длительных карантина из-за коронавируса, и ритейлеры понесли от этого существенные потери. Если на все это еще наложить новые правила торговли табачными изделиями, это приведет к расходам на переоборудования точек продаж и падению спроса на легальные сигареты.

А теперь еще раз о возрасте курильщиков. Потребитель, которому исполнилось 18 лет, по нынешнему законодательству имеет право покупать и потреблять табачные изделия, он курит, предположим уже год или два, но, когда ему исполнилось 20 лет, вдруг появляется закон о том, что он не имеет права купить сигареты еще год, пока ему не исполнится 21.

Но это вовсе не означает, что 20-летний курильщик сделает перерыв на год – почти гарантированно, что он найдет способ купить сигареты, и с большой долей вероятности это будут контрабандные или поддельные сигареты.

С учетом того, что, по данным компании Kantar, нелегальный рынок табачных изделий в Украине в октябре 2020 года достиг 10%, проблем с покупкой сигарет не будет. Просто потребитель будет курить сигареты, с которых либо не уплачены налоги, либо происхождение и состав которых неизвестен. То есть и без того опасный табак он будет потреблять без всякой ответственности со стороны подпольного производителя. И вот вопрос: где же тут забота о здоровье?

Еще один побочный эффект этой нормы состоит в том, что совершеннолетние граждане, не достигшие пока 21 лет, не смогут работать в торговле, например, кассирами в супермаркетах. Ясное дело, эта норма отразится на росте индекса безработицы – он вырастет.

Несмотря на то, что Булах предусмотрела введение своего закона в силу через год после его принятия, никакого достаточного переходного периода она не дает. Тогда как директива ЕС предполагает введение антитабачного законодательства в действие не раньше, чем через два года после его принятия, а то и позже.

Однако, в сложившейся ситуации следовало бы просто имплементировать директиву 2014/40/ЕС. Под это, без всякого сомнения, найдется достаточное количество голосов народных депутатов. В противном случае придется ожидать очередную версию антитабачного проекта закона, который снова будет отправлен на доработку.