Новий "старий" антитютюновий закон: які зміни підготували депутати

В парламенті у черговий раз намагаються прийняти проект антитютюнового закону №4358 "Про внесення змін у деякі закони України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну". Цей проект вже пережив кілька редакцій, які полягали частіше в зміні номера, тоді як суть залишалася майже незмінною.

На цей раз проект виноситься на перше читання, однак досі суперечить директивам ЄС і навіть українському законодавству. Про те, що не так з цим документом і чому треба провести пряму імплементацію директиви ЄС – детальніше РБК-Україна.

В попередніх версіях

Проект закону №4358, який суттєво змінює правила гри на тютюновому ринку, в попередніх версіях мав інші реєстраційні номери й цілий ряд обмежень для тютюнової промисловості, торгівлі та споживачів.

Автором документа є народний депутат Лада Булах. Виступали з підтримкою проекту й у громадській організації "Життя". Але законопроекти так і не доходили до голосування в сесійній залі.

Головна причина провалів полягає в тому, що пропоновані обмеження не відповідали директивам Євросоюзу та Рамковій конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном. Простіше кажучи, вони виходили за межі світової практики, що тягне за собою катастрофічні наслідки для економіки і не приводить до покращення стану здоров'я нації.

Торік проект закону №2813, що забороняє викладку сигарет на вітринах, виробництво і продаж пачок зі скошеними краями та інше, сама Булах відкликала, щоб розробити новий, з урахуванням зауважень Комітету з питань здоров'я нації, бізнес-асоціацій та інших громадських організацій. Замість цього документу з'явився практично той же самий проект, але вже з іншим номером – 4358.

Як це не дивно, в кінці 2020 року профільний комітет за підтримки МОЗ прийняв рішення рекомендувати новий проект до першого читання. Але, як було сказано в заяві ЕВА, створена для розробки цієї версії документа робоча група не лише не проводила консультацій і дискусій з професійним співтовариством, але і не знайшла час виправити недоліки попередніх версій.

Булах же навпаки заявляла, що її проект повністю відповідає Директиві 2014/40/ЄС, тобто вона стверджувала, що пропоновані норми узгоджуються з вимогами європейського законодавства. Але, наприклад, у директиві немає приписів щодо стандартизації упаковок (щоб вони були однаковими для всіх брендів).

І немає заборони на продаж і виробництво пачок з закругленими краями – такі пачки Україна якраз експортує в країни ЄС.

І, зрозуміло, норми ЄС і ВООЗ не вимагають приховувати пачки сигарет на вітринах у точках продажу – проте, Булах давно просуває заборону на видиму викладку сигарет.

Більш того, законопроект №4358 не узгоджується і з українським законодавством, наприклад, в частині заборони на продаж сигарет особам, які не досягли 21 року – в Україні, як відомо, повноліття і отримання всіх громадянських прав і свобод настає в 18 років.

Однак на початку цього року профільний комітет за ініціативи самої ж Булах зробив розворот на 180 градусів – в черговий раз він вирішив відправити і цей проект на доопрацювання.

Примітно, що до цього часу парламент прийняв закон (і він вже набрав чинності), який врегулював деякі норми, які були в проекті №4358. Наприклад, нарешті було введено заборону на продаж електронних сигарет і ТВЕНів неповнолітнім. Відповідно, Булах просила (і комітет її підтримав) час на перероблювання проекту з урахуванням прийнятого раніше закону.

А після послідував ще один розворот на 180 градусів – тепер навіть без всякого доопрацювання проект закону потрапив на розгляд у сесійній залі в найближчу п'ятницю, 5 лютого.

Продовження слідує

Як відомо, зміна номера реєстрації тягне за собою проходження всіх процедур за регламентом ВР з самого початку – написання, публічне обговорення, подача, реєстрація, розгляд у комітеті і так далі. На це все може піти ще як мінімум півроку. Однак, які зміни набудуть чинності, якщо депутати таки ухвалять цей документ?

Почнемо з того, що в проекті Булах є заборона на виробництво тютюнових виробів з добавками. Причому з усіма. Тоді як директива ЄС забороняє тільки ароматичні і смакові добавки, але, крім них, існують і добавки, які необхідні для виробництва сигарет – наприклад, добавка цукру, який виводиться з тютюну в процесі сушіння. І директива прямо вказує на те, що не можна забороняти добавки, які не впливають на аромат і смак. У проекті 4358 різниці між добавками взагалі не приділено жодної точки.

Так, що якщо споживач прийме рішення шукати сигарети зі смаками і ароматами, то він знайде їх на нелегальному ринку. А якщо він купить контрафакт, то, знову, немає гарантій, що саме невідомий виробник додав в сигарети. Хто понесе відповідальність за шкоду здоров'ю?

Також примітно, що директива ЄС не забороняє смако-ароматичні добавки в електронних сигаретах – у проекті Булах заборона поширюється і на них теж.

Заборона на виробництво і продаж пачок сигарет з закругленими краями також по-своєму тлумачив в законопроекті. Так, у директиві мова йде про пачки кубовидної форми, в проекті Булах – строго прямокутної. Для того, щоб українським виробникам налагодити виробництво під вимоги "нового" закону, знадобиться багато часу і багато фінансових ресурсів. Але парадокс в тому, що за умови, що медичне попередження на пачці з закругленими краями одно по площі такого ж попередження на строго прямокутної пачці, директива дає право виробляти пачки сигарет кубовидної форми з закругленими краями, в тому числі.

І, нарешті, заборона на викладку сигарет на вітринах призведе до очевидного – зростання нелегального ринку і стрімкого скорочення офіційних точок продажу, особливо дрібних – кіосків, наприклад.

Україна пережила два тривалих карантину через коронавірус, і рітейлери понесли від цього суттєві втрати. Якщо на все це ще накласти нові правила торгівлі тютюновими виробами, це призведе до витрат на переобладнання точок продажів і падіння попиту на легальні сигарети.

А тепер ще раз про вік курців. Споживач, якому виповнилося 18 років, за нинішнім законодавством має право купувати і споживати тютюнові вироби, що він курить, припустимо вже рік або два, але, коли йому виповнилося 20 років, раптом з'являється закон про те, що він не має права купити сигарети ще рік, поки йому не виповниться 21.

Але це зовсім не означає, що 20-річний курець зробить перерву на рік – майже гарантовано, що він знайде спосіб купити сигарети, і з великою часткою ймовірності це буде контрабандні або підроблені сигарети.

З урахуванням того, що, за даними компанії Kantar, нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні в жовтні 2020 року досяг 10%, проблем з купівлею сигарет не буде. Просто споживач буде палити цигарки, з яких не сплачені податки, або походження і склад яких невідомий. Тобто і без того небезпечний тютюн він буде споживати без всякої відповідальності зі сторони підпільного виробника. І ось питання: де ж тут турбота про здоров'я?

Ще один побічний ефект цієї норми полягає в тому, що повнолітні громадяни, які не досягли поки 21 років, не зможуть працювати в торгівлі, наприклад, касирами у супермаркетах. Ясна річ, ця норма позначиться на зростанні індексу безробіття – він виросте.

Попри те, що Булах передбачила введення свого закону через рік після його прийняття, ніякого достатнього перехідного періоду вона не дає. Тоді як директива ЄС передбачає запровадження антитютюнового законодавства в дію не раніше, ніж через два роки після його прийняття, а то й пізніше.

Проте, у сформованої ситуації треба було б просто імплементувати директиву 2014/40/ЄС. Під це, без всякого сумніву, знайдеться достатня кількість голосів народних депутатів. В іншому випадку доведеться чекати чергову версію антитютюнового проекту закону, який знову буде відправлений на доопрацювання.