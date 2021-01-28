Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать

Разговоры о необходимости создания нового силового органа, который взял бы на себя функции по расследованию экономических и финансовых преступлений, начались сразу после Революции достоинства.

Еще в марте 2014 года на тот момент премьер Арсений Яценюк поручал создать Службу финансовых расследований, которая бы забрала у Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины полномочия расследовать экономические преступления. Тогда появилось несколько концепций работы такого органа, но ни один из них парламент в итоге так и не рассмотрел.

Источник РБК-Украина в силовых органах говорит, что каждый раз камнем преткновения становился именно вопрос политического влияния на новое ведомство и его руководителя. Кроме того, ни МВД, ни СБУ не спешили добровольно отдавать "лакомые" экономические дела.

Впервые за много лет вопрос создания финансовой полиции в виде Бюро экономической безопасности приблизился к финальной точке. Осенью прошлого года Рада приняла в первом чтении законопроект, разработанный в финансовом комитете парламента. Уже сегодня, 28 января, депутаты могут утвердить его в целом.

Ключевые правки

Что предусматривает законопроект о создании БЭБ? Новый орган, как следует из документа, будет "принимать участие в обеспечении экономической безопасности государства". Штат Бюро составит около 4 тысяч детективов. В основном они будут расследовать те же преступления, которые раньше вела налоговая милиция. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, подделке финансовых документов, нарушениях при изготовлении подакцизных товаров и т.д.

В некоторых случаях детективы БЭБ смогут расследовать подследственные НАБУ преступления, как, например, незаконное завладение госимуществом и нецелевое использование средств из госбюджета. Кроме того, согласно законопроекту, вводится новая статья Уголовного кодекса – мошенничество с НДС. Эти схемы также смогут распутывать сотрудники Бюро экономической безопасности.

Налоговая милиция останется в прошлом после создания БЭБ (Фото: 15volynnews.com)

Тогда как взятки, мошенничество и растрата имущества с использованием служебного положения в подследственность БЭБ не включаются, а остаются в ведении других правоохранительных органов, в том числе СБУ.

Замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк (фракция "Голос") считает это логичным, учитывая специфику работы Бюро. При этом, как обратил внимание нардеп, важно, что ко второму чтению в текст законопроекта внесли правку, позволяющую передать БЭБ от СБУ полномочия по расследованию экономических преступлений.

"БЭБ не занимается борьбой с коррупцией. Поэтому в части борьбы с коррупцией у СБУ как раз больше дублируются полномочия с НАБУ и ГБР. Тогда как БЭБ будет расследовать экономические преступления. У нас ведь главная проблема даже не в количестве органов, а в том, что многие из них занимаются одним и тем же. Из-за этого между ними идут постоянные конфликты", – объяснил Железняк изданию.

Глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский ("Слуга народа") называет эту правку ключевой для принятия или отклонения закона о БЭБ. По его мнению, именно от нее зависит исход голосования.

"Часть депутатов готовы голосовать за законопроект только с этой правкой. Если ее ставят на подтверждение и проваливают, то другая часть депутатов, которая готова была голосовать за закон, уже не голосует. Насколько я понимаю, ни у одной, ни у другой части депутатов сейчас нет 226 голосов, чтобы принять закон", – сказал он РБК-Украина.

При этом Монастырский уверен, что речь в законе должна идти не только о лишении СБУ "экономических функций", но и вообще права привлекать оперативников Службы безопасности к силовым операциям в уголовных производствах, неподследственных этому ведомству. Учитывая все эти обстоятельства, Монастырский не уверен, что 28 января закон о БЭБ будет принят.

Интересно, что законопроект о реформе Службы безопасности также стоит в повестке дня на четверг. В течение 2020 года парламент даже не смог принять его в первом чтении. Все споры вокруг него также зачастую упираются в вопрос сохранения "экономической составляющей" в деятельности спецслужбы.

Борьба за директора

Что изменилось при подготовке проекта о БЭБ между чтениями? Ключевые правки касаются порядка назначения директора нового силового органа. Если в первом варианте документа эти полномочия находились в руках президента, то в окончательной редакции эту функцию решили передать Кабинету министров.

Не в последнюю очередь на это повлияла принципиальная позиция Конституционного Суда. Дело в том, что судьи КСУ на примере НАБУ и его директора Артема Сытника раскритиковали формат, когда глава государства назначает руководителя правоохранительного органа. Ведь, по мнению конституционалистов, в Основном законе ничего не сказано о полномочиях президента назначать глав каких-либо органов, кроме указанных в четком перечне – министра обороны, генпрокурора и так далее.

Учитывая это и, чтобы избежать давления на работу БЭБ в будущем, решили передать новый орган в вертикаль правительства. Именно Кабмин по представлению премьера будет назначать руководителя Бюро, отобранного на открытом конкурсе.

Денис Монастырский допускает, что голосов за новый закон о БЭБ может не хватить (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В законопроектах, которые готовили в парламенте предыдущего созыва, также предлагалось подчинить президенту службу, созданную вместо налоговой милиции. Например, законопроект экс-главы налогового комитета Нины Южаниной ("Блок Петра Порошенко") в 2018 году предлагал создать Нацбюро финбезопасности и наделить его силовыми функциями. Этот момент не понравился министру внутренних дел Арсену Авакову, и проект в итоге не был принят.

"Моя философия заключается в том, что Служба финансовых расследований должна быть аналитической службой, в которой главным оружием должны стать карандаш, бумага и компьютер, которая анализирует происходящее, существующую отчетность и принимает решение", - заявил тогда глава МВД.

В нынешней ситуации, даже в случае принятия закона о БЭБ, его работа может быть заблокирована еще на стадии конкурсного отбора руководителя бюро. В окончательной редакции проекта указано, что в комиссию будут входить по три человека от СНБО и Кабинета министров, два от налогового комитета Рады и один – от правоохранительного.

Ярослав Железняк допускает, что такой порядок формирования конкурсной комиссии может заблокировать ее работу. Тем более что подобные примеры в Украине не редкость. К примеру, комиссии по отбору директора ГБР и главы САП не могут похвастаться скоростью и эффективностью работы.

Глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), наоборот, не видит проблемы в формировании конкурсной комиссии. "У нас абсолютно конструктивная работа и в парламенте, и в комитете. Почему мы должны что-то блокировать? К тому же у нас есть большинство. Да и большинство оппозиционных сил не занимает какой-то деструктивной позиции, особенно – среди представителей нашего комитета", – подчеркнул Гетманцев в разговоре с изданием.

Смена вывески

Бизнес с осторожностью смотрит на попытки власти создать БЭБ. В Европейской Бизнес Ассоциации выступают категорически против принятия законопроекта Гетманцева и призывают его отозвать. "Создание этого органа в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов в правоохранительные органы", – заявили в ЕБА.

Среди прочего, в ассоциации указывают на чрезмерно раздутый штат детективов БЭБ и несовершенный механизм конкурсного отбора руководителя Бюро. Тогда как основная претензия и опасение у бизнеса в том, что налоговая милиция просто "сменит вывеску" и станет Бюро экономической безопасности, но не обновится по сути.

К слову, высокопоставленный источник РБК-Украина в МВД почти уверен, что основной костяк БЭБ составят именно экс-сотрудники налоговой милиции. "У них есть специфические знания, опыт и, что основное – связи. Я думаю, что на 80% БЭБ будет состоять из бывших налоговиков", – считает собеседник.

Кроме того, есть риск, что сложности возникнут и при передаче дел от налоговой милиции в новый орган. Ведь законом предусмотрено полгода для набора штата и начала функционирования БЭБ.

"Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию", – сказал РБК-Украина Гетманцев. Он отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.

Даниил Гетманцев считает, что полгода хватит, что БЭБ набрал штат и начал работу (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Но юрист "Ильяшев и партнеры" Денис Ненов указывает на несколько нестыковок, которые могут привести к серьезным последствиям. Среди прочего, как объяснил эксперт, порядок вступления в силу этого документа не учитывает переходные положения закона об улучшении инвестиционного климата, согласно которому исключение из Налогового кодекса раздела "Налоговая милиция" произойдет со дня вступления в силу закона о БЭБ. Иными словами, налоговая милиция потеряет свои функции в день вступления в силу закона о новом органе.

По мнению адвоката, это может создать ситуацию, когда определенный промежуток времени ни один правоохранительный орган не будет иметь полномочий расследовать финансовые преступления.

Тогда как позитив в законопроекте о создании БЭБ юрист видит в предусмотренном "фильтре" для открытия уголовных производств по уклонению от уплаты налогов. Как уточнил Ненов, после принятия закона это будет возможно только в случае, когда налоговое правонарушение определено актом документальной проверки и другими дополнительными фактическими данными.

Денис Монастырский также видит реальной угрозу "правового вакуума" в сфере финансовых расследований. "Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований", – уверен глава правоохранительного комитета.

Среди "тормозящих факторов" он называет и формирование конкурсной комиссии, переоформление имущества налоговой милиции, кадровый отбор и подготовку новых сотрудников. По мнению Монастырского, все это займет не менее одного года и то, если БЭБ возглавит "правильный руководитель, который будет четко расставлять приоритеты".