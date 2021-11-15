Новые проверки и налоги. Что происходит с IT-индустрией Украины

Одна из первых задач для власти, которую президент Владимир Зеленский озвучил в начале своей каденции, касалась защиты иностранных инвестиций.

Действительно, эта проблема для Украины не нова и касается она, в том числе, одной из наиболее растущих и развивающихся сфер – IT-индустрии.

Но, как показал опыт последних двух лет, ситуация не только не улучшилась, а, скорее, наоборот, еще более усугубилась. Недавняя новость о том, что миллиардная IT-компания Playtika закрывает офис в Днепре, лишь подтверждает эти опасения. По данным РБК-Украина, части сотрудников компании было предложено либо переехать в Румынию, либо искать себе другое место работы.

Обыски и уход компаний из Украины

Несмотря на громкие заявления власти, чрезмерный интерес правоохранителей к IT-компаниям лишь растет. Так, в феврале 2020 Киберполиция провела ряд обысков в офисах рекламных агентств по подозрению в работе с пиратскими онлайн-кинотеатрами. По данным AIN.UA, правоохранители вели следственные действия в офисе компании MGID, а также в офисе компании Adwise (крупная рекламная сеть в СНГ-регионе).

В июне 2021 года Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила об обысках в офисе коммунального предприятия "Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ)". Это компания обеспечивает работу единого электронного билета Kyiv Smart Card, городского сервиса онлайн-оплаты коммунальных услуг, оплаты парковки и штрафов, и т.д.

В сентябре 2021 ГФС пришла с обысками уже в киевский офис компании Gamingtec. Это разработчик платформ для построения казино или беттинга, также компания предоставляет платежные решения, маркетинговые инструменты и техническую поддержку. Сейчас на платформе Gamingtec построено более 3000 игр. Компания зарегистрирована в Лондоне, но имеет большой центр разработки в Киеве

Достается и компаниям, которые занимаются онлайн-торговлей. В марте 2019 года после обысков и изъятия товаров налоговиками был закрыт крупный интернет-магазина Repka.ua. Владельцы доказали неправомерность обвинений, весь товар им вернули, однако компанию это уже не спасло. Эта ситуация как раз и подтверждает тезис о том, что вести "белый" бизнес в Украине не только не рентабельно, но и порой чревато необоснованным уголовным преследованием.

Наряду с этим, появляются сообщения, что крупные западные компании избегают Украину. Так, американский разработчик умных дверных звонков Ring (принадлежит Amazon) сменил название своего украинского офиса на Squad и начал удалять упоминания о связях украинского офиса с американским интернет-гигантом.

По данным СМИ, Amazon решил отстраниться от Украины после скандала с утечкой персональных данных. Впрочем, есть и другая версия – Amazon изначально еще при покупке Ring не был уверен в Украине.

IT-шники под прицелом

Буквально на днях, компания DAXX в своем отчете о привлекательности разных стран с точки зрения IT-аутсорсинга за 2021 год назвала Украину №1 IT-офшором в Восточной Европе и лучшим в мире для найма программистов. Главная причина – большое количество высококвалифицированных специалистов и низкий уровень оплаты.

Однако очень скоро такое положение вещей может измениться.

Зачастую IT-специалисты на аутсорсе для ведения деятельности регистрируют ФЛП (физлицо предприниматель). Согласно открытым данным, в Украине по итогам 2020 насчитывалось более 212 тысяч IT -специалистов-ФЛП. Это на 16% больше, чем годом ранее. IT-услуги входят в топ-3 статьи украинского экспорта в США, а в целом экспорт компьютерных услуг из Украины в 2020 году составил более 5 млрд. долл.

Неудивительно, что украинские власти задумались над тем, как получить дополнительные налоги с этой сферы – с этой целью уже разработан специальный налоговой режим для IT-индустрии "Дия City". Одна из ключевых новел этого режима – введение ограничений для работы ФЛП.

!Международные компании часто недовольны распространенной в Украине практикой привлечения ФЛП на работу. Для украинцев такая система трудоустройства – приемлемая, но для некоторых международных компаний – нет, потому что они считают систему ФЛП – серой", — аргументирует такую позицию экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Впрочем, такие объяснения выглядят несколько слабо на фоне растущих объемов экспорта IT-услуг и количества IT -специалистов-ФЛП в стране.

Тем не менее, несмотря на критику со стороны IT-индустрии народные депутаты сохранили в законопроекте №5376, который описывает налоговый режим для "Дія Сity", существенные ограничения для ФЛП:

компании-плательщики налога на прибыль в размере 18%, у которых годовой доход не превышает 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений все время работы режима "Дія Сity";

для всех остальных резидентов выплаты на ФОП не должны превышать 20% от общих затрат.

Ограничения в полной мере заработают с 2025 года.

Документ еще не принят, но его вторая редакция уже опубликована на сайте Верховной рады. К слову, документ был обнародован на следующий день, после того, как DAXX опубликовала свой рейтинг.

При этом на фоне введения ограничений для ФЛП наше государство, в отличие от развитых стран, не делает ничего, чтобы помогать IT-отрасли развиваться.

К примеру, в некоторых странах Европы и Азии – Германия, Швейцария, Эстония, Гонконг, Сингапур, Южная Корея — для развития технологий создали прозрачное юридическое и бизнес-поле и внедрили систему налоговых льгот. В Индии, Ирландии, на Кипре ввели налоговое стимулирование — правительственную поддержку компаний, делающих значимый вклад в развитие индустрии. В результате в этих странах появились Парки высоких технологий. У нас пока о таком подходе речи не идет.

Да и сам процесс цифровизации Украины продвигается крайне медленными темпами. В первую очередь, потому, что у самих ТОП-чиновников нет понимания необходимости этого процесса. А низкий уровень зарплат в госсекторе не способствует привлечению в государственные структуры высококвалифицированных IT-специалистов.

Кроме того, со стороны государства отсутствует системная поддержка ВУЗов, которые готовят технических специалистов, а также дальнейшая координация выпускников.

Сегодня государственные ВУЗы не успевают полноценно адаптировать учебные программы под стремительно развивающиеся технологии. Как результат, выпускники с базовым образованием оказываются не готовы полноценно начинать свою карьеру. В результате IT-компаниям зачастую приходится брать стажеров и уже на месте доучивать их.

Первые потери

Как видим, ситуация для IT-индустрии в Украине в последнее время складывается не лучшим образом: к давлению со стороны правоохранительных и контролирующих органов добавляются налоговые ограничения, что создает почву для новых "серых" схем и откатов. В итоге изначально озвученная властью идея об улучшении инвестклимата разбивается о реалии украинского формата ведения бизнеса.

Как следствие, многие IT-компании сегодня всерьез задумываются о том, чтобы выйти из Украины. Но в то время, как большая часть участников IT-рынка пытается донести свою позицию до властей, ведет диалог на всех уровнях, чтобы сохранить за Украиной высокие позиции в мировой IT-индустрии, некоторые, как, к примеру, Playtika, которые уже решили начать сокращать свое присутствие в Украине. И если ситуация не изменится, вслед за Playtika релокацией своих офисов займутся и другие компании.