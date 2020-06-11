Новая реальность: как коронакризис изменил украинский бизнес

Непростые времена

Украинский бизнес, однозначно, переживает непростые времена: многие фиксируют сокращение спроса и очевидное падение продаж. Опыт предыдущих эпидемий, вроде птичьего или свиного гриппа, пригодился лишь частично. Тогдашние масштабы были гораздо более скромными, сейчас же речь идет о беспрецедентных мерах изоляции, к которым отрытый мир был не готов, ведь многим компаниям пришлось столкнуться с закрытием границ в одночасье.

Отдельной проблемой стало управление персоналом в удаленном режиме и предоставление услуг клиентам посредством digital-платформ и новых бесконтактных форм доставки. Еще в начале текущего года было невозможно представить, что более 50% сотрудников разных компаний по всему миру перейдут "на удаленку", а сегодня некоторые транснациональные корпорации, такие как Twitter или Google, и вовсе решили частично отказаться от привычной работы сотрудников в офисе.

В то же время, перманентный кризис для Украины является естественным состоянием, не всегда провоцирующий только негативные последствия, но и открывающий новое окно возможностей, отмечают предприниматели. К примеру, исследование Digital Transformation Readiness, показало, что в нынешнее время именно цифровая трансформация, или как модно говорить - диджитализация - является главным фактором экономического роста для компаний новой формации по всему миру. Коронавирус же лишь стал для них катализатором ускоренного внедрения этих процессов.

Фото: из-за кризиса многие потеряли работу (РБК-Украина)

Согласно данным мировой статистике, 37% компаний уже приступили к активному развертыванию диджитализации, 45% - начинают делать первые шаги, а 7% уже относят себя к цифровым компаниям. В украинских реалиях статистика, к сожалению, выглядит существенно хуже, однако и у нас есть успешные кейсы цифровой трансформации, которые уже показали свой эффект и определенный рост экономических показателей.

Чем же так важна сегодня цифровая трансформация бизнеса?

Исследователи PricewaterhouseCoopers отмечают, что увеличение уровня диджитализации страны на 10% приводит к росту ВВП на душу населения до 0,75% и заметному снижению уровня безработицы. В свою очередь, авторы исследования Digital Business Transformation отмечают, что более 50% глобального ВВП в течение ближайших 3-х лет будет поступать именно от цифровых услуг, с усиленными с помощью "цифры" рыночным предложением, производством и кооперативными взаимоотношениями. Ожидается, что этот подход обеспечит рост в каждой отрасли, независимо от того, предполагала она раньше наличие цифровых инструментов или нет.

Говоря о главных препятствиях на пути трансформации, 39% опрошенных называют нехватку бюджетов, 36% - недостаток и низкую квалификации кадров, 34% - законодательные преграды, еще 33% - неготовность к переменам.

Наиболее остро эти препятствия ощущают менее развитые экономики, к которым все еще относится Украина. У нас диджитализацию более, чем половины всех рабочих процессов и продуктов фиксируют менее, чем у 3% компаний.

Адепты "цифры"

Как бы там ни было, карантин заметно помог ускорить развитие диджитал-индустрии в Украине, поскольку все без исключения компании начали переводить свою деятельность в онлайн. Наиболее активным "адептом" в этой сфере, безусловно, является крупный бизнес, который быстрее всего переходит на сторону "цифры".

К примеру, крупнейшая украинская фармкомпания "Дарница" еще задолго до кризиса сделала ставку на диджитализацию – и не ошиблась. К началу распространения пандемии компания подошла с новой устойчивой бизнес-моделью, которая помогла адаптироваться к новым условиям.

В компании отмечают, что современные технологические решения помогают качественно автоматизировать рабочие процессы, увеличив эффективность, в том числе и производства. Сформировался тренд уменьшения ручной работы и перемещения рутинных операций на сторону цифровых платформ путем исключения лишних операций, интеграции данных из различных бизнес-процессов и использования аналитических инструментов. В то же время, по словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, не стоит опасаться, что со временем тотальная автоматизация и роботизация полностью заменят людей.

"Фармацевтика – это не просто покупка лекарств в аптеке. В действительности за этим стоит сложный информационно-технологический процесс от железа до двоичной системы, который создают и контролируют люди. Поэтому современные технологии лишь освобождают человека от рутинной работы, но заменить его полностью не могут. Благодаря таким технологиям большинство процессов в компании могут эффективно управляться дистанционно, что особенно ценно во время карантина", - считает Шимкив.

Фото: процесс производства лекарств на заводе "Дарницы" (РБК-Украина)

К примеру, для того чтобы наладить выпуск нужных лекарств в условиях кризиса, "Дарнице" необходимо было за короткое время полностью изменить производственные планы, а также всю цепочку поставок от сырья до покупателя.

"Параллельно изменился формат работы. Мы усилили противоэпидемические меры и ограничили доступ посторонних на территорию. Обеспечили всех медицинскими страховками. Треть сотрудников, в основном офисные работники и специалисты сервисных служб, перешли на дистанционный режим. Кроме того, мы разработали приложение, которое позволяет сотрудникам с автомобилями найти коллег, которые живут по близости, забрать их по дороге на работу в зависимости от необходимого времени прибытия, а также возвращения домой. Такое приложение позволило эффективно использовать служебный транспорт для безопасности наших коллег", - отмечают в компании.

Для подобного "безболезненного" и эффективного внедрения инноваций, прежде всего, необходима правильная и своевременная коммуникация. К примеру, на "Дарнице" с этой целью почти ежедневно в онлайн-режиме рассказывают коллективу обо всех изменениях и предстоящих шагах компании.

"Благодаря этому все знают, какие вызовы стоят перед компанией и как на них реагировать. Независимо от того, как работают сотрудники – в офисе или дистанционно - все они узнают важные новости одновременно. В зависимости от темы мы используем различные инструменты - интернет, внутреннее ТВ и закрытый YouTube-канал, внутреннюю группу в Фейсбук, смс", - делится кейсом антикризисной коммуникации в "Дарнице" директор по корпоративным коммуникациям Анастасия Зражевская.

Быстро перестроиться на работу в новых условиях компании также помогли проекты и технологии, которые были уже внедрены в рамках глобальной трансформации. Так, одна из стратегических целей компании - стать полностью цифровым бизнесом и по этому пути "Дарница" идет больше года, инвестировав в создание цифровой экосистемы суммарно около 2,5 млн евро. "Мы сотрудничаем с мировыми лидерами – Microsoft, SAP, Open Text. За это время мы внедрили электронный документооборот и перевели часть наших сервисов в облачную инфраструктуру. Благодаря этому треть сотрудников сейчас максимально эффективно работают на "удаленке". Мы одними из первых в Украине перешли на электронное регистрационное досье препарата, которое является нормальной практикой во всем мире, но, к сожалению, пока не принимается украинским регулятором", - рассказывает Шимкив.

Переход на электронный документооборот автоматизировал процесс создания лекарств, благодаря чему несколько сотен сотрудников смогли удаленно совместно работать над разработкой, исследованиями и регистрацией новых препаратов, при этом бескомпромиссно соблюдая все требования стандартов качества GMP, в том числе, в сфере целостности и достоверности данных. Работа над новыми препаратами идет по плану и во время эпидемии коронавируса.

Столь эффективная модель внедрения современных инструментов уже показала свой результат - в этом году "Дарница" выпустила шесть новых лекарственных брендов.

На один шаг впереди

Как видим, цифровая трансформация и внедрение инноваций как стратегия развития, быстрое принятие решений и действия на опережение – это то, что позволяет компаниям во всем мире эффективно работать даже в условиях кризиса и обеспечивать потребителей товарами или услугами, а сотрудников – стабильным местом работы и зарплатами.

В целом же коронавирус заставил бизнес быстрее выходить за привычные рамки, оцифровываться, трансформироваться и находить заново свою нишу в условиях новой реальности. Да, многие индустрии оказались не готовы к кризису, да, многим пришлось столкнуться с крахом и закрытием, но так или иначе, в скором времени эта реальность настигла бы все сферы жизнедеятельности.

Диджитализация не является альтернативой ранее привычному для всех ритму жизни, это по сути единственный путь усовершенствования как для бизнеса, так и для государства. И чем быстрее эти процессы начнут внедряться в жизнь – тем эффективные удастся миру и Украине, в частности, справиться с последствия коронакризиса.