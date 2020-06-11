Нова реальність: як коронакриза змінила український бізнес

Непрості часи

Український бізнес, однозначно, переживає непрості часи: багато хто фіксує скорочення попиту та очевидне падіння продажів. Досвід попередніх епідемій, на зразок пташиного чи свинячого грипу, знадобився лише частково. Тодішні масштаби були набагато скромнішими, зараз же мова йде про безпрецедентні заходи ізоляції, до яких відритий світ був не готовий, адже багатьом компаніям довелося зіткнутися з закриттям кордонів відразу.

Окремою проблемою стало управління персоналом у віддаленому режимі й надання послуг клієнтам за допомогою digital-платформ і нових безконтактних форм доставки. Ще на початку поточного року було неможливо уявити, що понад 50% співробітників різних компаній по всьому світу перейдуть "на віддалений" режим, а сьогодні деякі транснаціональні корпорації, такі як Twitter або Google, і зовсім вирішили частково відмовитися від звичної роботи співробітників в офісі.

Водночас, перманентна криза для України є природним станом, який не завжди провокує тільки негативні наслідки, але і відкриває нове вікно можливостей, зазначають підприємці. Наприклад, дослідження Digital Transformation Readiness, показало, що в нинішній час саме цифрова трансформація, або як модно говорити - діджиталізація - є головним чинником економічного зростання для компаній нової формації по всьому світу. Коронавірус же лише став для них каталізатором прискореного впровадження цих процесів.

Фото: через кризу багато, хто втратив роботу (РБК-Україна)

Згідно з даними світової статистики, 37% компаній вже приступили до активного розгортання діджиталізації, 45% - починають робити перші кроки, а 7% вже відносять себе до цифрових компаній. В українських реаліях статистика, на жаль, виглядає значно гірше, однак і у нас є успішні кейси цифрової трансформації, які вже показали свій ефект і певний ріст економічних показників.

Чим же так важлива сьогодні цифрова трансформація бізнесу?

Дослідники PricewaterhouseCoopers відзначають, що збільшення рівня діджиталізації країни на 10% призводить до зростання ВВП на душу населення до 0,75% і помітному зниженню рівня безробіття. Своєю чергою, автори дослідження Digital Business Transformation зазначають, що понад 50% глобального ВВП протягом найближчих 3-х років буде надходити саме від цифрових послуг, з посиленими з допомогою "цифри" ринковими пропозиціями, виробництвом і кооперативними відносинами. Очікується, що цей підхід забезпечить ріст в кожній галузі, незалежно від того, мала вона раніше наявність цифрових інструментів чи ні.

Говорячи про головні перешкоди на шляху трансформації, 39% опитаних називають брак бюджетів, 36% - недолік і низьку кваліфікацію кадрів, 34% - законодавчі перепони, ще 33% - неготовність до змін.

Найбільш гостро ці перешкоди відчувають менш розвинені економіки, до яких все ще відноситься Україна. У нас діджиталізацію більш, ніж половини всіх робочих процесів і продуктів фіксують менше, ніж у 3% компаній.

Адепти "цифри"

Хай там як, карантин помітно допоміг прискорити розвиток діджитал-індустрії в Україні, оскільки всі без виключення компанії почали переводити свою діяльність в онлайн. Найбільш активним "адептом" у цій сфері, безумовно, є великий бізнес, який швидше за все переходить на бік "цифри".

Наприклад, найбільша українська фармкомпанія "Дарниця" ще задовго до кризи зробила ставку на діджиталізацію – і не помилилася. До початку поширення пандемії компанія підійшла з новою стійкою бізнес-моделлю, яка допомогла адаптуватися до нових умов.

У компанії відзначають, що сучасні технологічні рішення допомагають якісно автоматизувати робочі процеси, збільшивши ефективність, у тому числі й виробництва. Сформувався тренд зменшення ручної роботи й переміщення рутинних операцій на бік цифрових платформ шляхом виключення зайвих операцій, інтеграції даних з різних бізнес-процесів і використання аналітичних інструментів. Водночас, за словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, не варто побоюватися, що з часом тотальна автоматизація і роботизація повністю замінять людей.

"Фармацевтика – це не просто купівля ліків в аптеці. Насправді за цим стоїть складний інформаційно-технологічний процес від заліза до двійкової системи, який створюють і контролюють люди. Тому сучасні технології лише звільняють людину від рутинної роботи, але замінити її повністю не можуть. Завдяки таким технологіям більшість процесів в компанії можуть ефективно управлятися дистанційно, що особливо цінно під час карантину", - вважає Шимків.

Фото: процес виробництва ліків на заводі "Дарниці" (РБК-Україна)

Наприклад, для того щоб налагодити випуск потрібних ліків в умовах кризи, "Дарниці" необхідно було за короткий час повністю змінити виробничі плани, а також весь ланцюжок поставок від сировини до покупця.

"Паралельно змінився формат роботи. Ми посилили протиепідемічні заходи й обмежили доступ сторонніх осіб на територію. Забезпечили всіх медичними страховками. Третина працівників, в основному офісні працівники й фахівці сервісних служб, що перейшли на дистанційний режим. Крім того, ми розробили програму, яка дозволяє співробітникам з автомобілями знайти колег, які живуть поблизу, забрати їх по дорозі на роботу залежно від необхідного часу прибуття, а також повернення додому. Таке доповнення дозволило ефективно використовувати службовий транспорт для безпеки наших колег", - відзначають в компанії.

Для подібного "безболісного" і ефективного впровадження інновацій, насамперед, необхідна правильна і своєчасна комунікація. Приміром, на "Дарниці" з цією метою майже щодня в онлайн-режимі розповідають колективу про всі зміни та майбутні кроки компанії.

"Завдяки цьому всі знають, які виклики стоять перед компанією і як на них реагувати. Незалежно від того, як працюють співробітники – в офісі або дистанційно – всі вони дізнаються про важливі новини одночасно. В залежності від теми ми використовуємо різні інструменти - інтернет, внутрішнє ТБ і закритий YouTube-канал, внутрішню групу в Фейсбук, смс", - ділиться кейсом антикризової комунікації на "Дарниці" директор з корпоративних комунікацій Анастасія Зражевська.

Швидко перелаштуватися на роботу в нових умовах компанії також допомогли проекти й технології, які були впроваджені в рамках глобальної трансформації. Так, одна зі стратегічних цілей компанії - стати повністю цифровим бізнесом і цим шляхом "Дарниця" йде більше як рік, інвестувавши в створення цифрової екосистеми сумарно близько 2,5 млн євро. "Ми співпрацюємо зі світовими лідерами – Microsoft, SAP, Open Text. За цей час ми впровадили електронний документообіг і перевели частину наших сервісів в хмарну інфраструктуру. Завдяки цьому третина співробітників зараз максимально ефективно працюють на "віддалено". Ми одними з перших в Україні перейшли на електронне реєстраційне досьє препарату, що є нормальною практикою в усьому світі, але, на жаль, поки не приймається українським регулятором", - розповідає Шимків.

Перехід на електронний документообіг автоматизував процес створення ліків, завдяки чому кілька сотень співробітників змогли віддалено спільно працювати над розробкою, дослідженнями та реєстрацією нових препаратів, при цьому безкомпромісно дотримуючись всіх вимог стандартів якості GMP, у тому числі, у сфері цілісності та достовірності даних. Робота над новими препаратами йде за планом і під час епідемії коронавірусу.

Така ефективна модель впровадження сучасних інструментів вже показала свій результат - у цьому році "Дарниця" випустила шість нових лікарських брендів.

На один крок попереду

Як бачимо, цифрова трансформація і впровадження інновацій як стратегія розвитку, швидке прийняття рішень і дії на випередження – це те, що дозволяє компаніям в усьому світі ефективно працювати навіть в умовах кризи й забезпечувати споживачів товарами або послугами, а працівників – стабільним місцем роботи й зарплатами.

У цілому ж коронавірус змусив бізнес швидше виходити за звичні рамки, оцифровуватися, трансформуватися і знаходити заново свою нішу в умовах нової реальності. Так, багато індустрій виявилися не готові до кризи, так, багатьом довелося зіткнутися з крахом і закриттям, але так чи інакше, незабаром ця реальність наздогнала б усі сфери життєдіяльності.

Діджиталізація не є альтернативою раніше звичного для всіх ритму життя, це по суті єдиний шлях удосконалення як для бізнесу, так і для держави. І чим швидше ці процеси почнуть впроваджуватися в життя – тим ефективні вдасться світу й Україні, зокрема, подолати наслідки коронакризи.