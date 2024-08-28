Євгенія Аверіна: Нотаріат кардинально змінився під впливом технологічного прогресу

28 червня Україна відзначила День Конституції – важливу подію, що символізує правовий суверенітет та незалежність країни. На честь цього ми поговорити з науковцем у сфері нотаріату Євгенією Аверіною пор те, як за останні роки змінилася сфера юридичних послуг під впливом глобальних викликів, які тренди спостерігаються у бізнес-середовищі юристів сьогодні, як інновації впливають на розвиток галузі та яке майбутнє на неї чекає.

Євгенія Аверіна два роки поспіль виступає експертом на престижній міжнародній премії Best Business Awards. Вона не лише оцінює роботи учасників, а й уважно стежить за ключовими змінами та тенденціями у світовій бізнес-спільноті, представляючи результати своїх досліджень на престижних конференціях.

– Євгеніє, спираючись на ваш досвід, розкажіть, як останніми роками змінилася сфера юридичних послуг під впливом глобальних викликів?

– Можу відзначити кілька ключових змін. Насамперед посилилася цифровізація: компанії активно впроваджують нові технології, такі як штучний інтелект та блокчейн, що стало особливо актуальним в умовах пандемії. Стійкий розвиток та соціальна відповідальність також набули великого значення. Дедалі більше бізнесів інтегрують екологічні та соціальні ініціативи у свої стратегії. Важливим трендом залишається глобалізація, особливо для стартапів та малих підприємств, які шукають вихід на міжнародні ринки та партнерства.

У той же час значно зросла увага до клієнтського досвіду – компанії фокусуються на персоналізації та покращенні сервісу. Інновації у маркетингу, включаючи використання соціальних мереж та контент-маркетинг, стали ключовими для залучення клієнтів. Нарешті, розвиток людського капіталу, включаючи увагу до ментального здоров'я співробітників, стає пріоритетом для багатьох компаній, що відображає значущість корпоративної культури і благополуччя персоналу. Ці тенденції показують, як бізнес адаптується до сучасних викликів та шукає шляхи для сталого зростання.

У 2022 та 2023 роках ви оцінювали роботи учасників на міжнародній премії Best Business Awards, у якій взяли участь професіонали з 26 країн. Що нового ви винесли з цього заходу?

– Участь у премії дозволила мені познайомитися з найкращими практиками у сфері підприємництва. Я зрозуміла, як інноваційні проекти можуть кардинально змінювати галузі, і побачила, як люди, які стоять за цими проектами, не лише формують майбутнє своєї індустрії, а й впливають на інші сфери. Ці проекти сприяють покращенню міжнародних бізнес-зв'язків, роблять бізнес-процеси більш ефективними та привносять свіжі ідеї до корпоративної освіти та IT. Кожен із представлених проектів унікальний і допомагає створювати більш гнучкий та динамічний діловий світ. Їх досягнення наголосили на важливості використання нових підходів та міжнародного співробітництва для підтримки розвитку світової економіки.

– Як член експертної ради ви визначали переможців премії, які зазвичай формують головні тренди спільноти. Які проекти найбільше запам'яталися?

– Деякі з проектів справді залишили яскраве враження. Наприклад, один із представлених був пов'язаний з розвитком міжнародного бізнесу та відкриттям нових можливостей для підприємців. Це не просто про вирішення юридичних та фінансових питань у різних країнах, а про створення нових шляхів для співробітництва, що в наш час є особливо важливим. Інший проект, який запам'ятався, стосувався кризового моделювання та оптимізації бізнес-процесів. Автор показав, як можна перетворити проблемні місця в компаніях на точки зростання та підвищити їх стійкість до будь-яких несподіванок. Це такий підхід, який допомагає бізнесам бути гнучкими та ефективними, що особливо важливо у сьогоднішніх умовах.

Також був проект у галузі корпоративної освіти, який показав, як правильно вкладені кошти у навчання співробітників можуть буквально перевернути результати компанії. Вразило, як така методика допомагає компаніям не тільки підвищити кваліфікацію своїх людей, а й значно збільшити продажі. І, звичайно, запам'ятався один стартап у сфері технологій, який пропонує рішення для керування даними та автоматизації. Цей проект вже отримав міжнародне визнання, і не дарма – такі технології відкривають нові можливості для зростання компаній в умовах цифрової трансформації.

– Як саме, на вашу думку, ці спостереження можуть допомогти покращити міжнародне співробітництво між підприємцями?

– Спостереження, зроблені під час премії, показали, що обмін передовими практиками та інноваційними ідеями між підприємцями з різних країн сприяє більш тісній співпраці та взаєморозумінню. Бачачи, як різні підходи працюють у різних культурних та економічних контекстах, учасники можуть переймати успішні стратегії та адаптувати їх під свої умови.

Це, у свою чергу, стимулює розвиток нових партнерств та колаборацій, що дозволяє бізнесам швидше адаптуватися до змін на глобальному ринку. Крім того, така спільна робота допомагає усунути бар'єри між ринками та сприяє формуванню єдиної міжнародної ділової спільноти, де інновації та ефективність стають спільними цілями. У результаті подібна співпраця як зміцнює позиції окремих компаній, а й сприяє сталому розвитку світової економіки, відповідаючи на глобальні виклики сучасності.

– Які глобальні виклики в галузі українського нотаріату ви вважаєте найактуальнішими на сьогодні?

– В українському нотаріаті сьогодні найбільш актуальними викликами є цифровізація та адаптація до умов воєнного стану. Цифровізація вимагає впровадження сучасних технологій, таких як електронний документообіг та цифрова ідентифікація, при цьому зберігається необхідність забезпечення безпеки та захисту даних.

Військовий стан додає складності у забезпеченні доступу до нотаріальних послуг, особливо у постраждалих регіонах, а також у питаннях юридичного захисту прав громадян та бізнесу. Гармонізація українського законодавства з міжнародними стандартами також стає важливим чинником, особливо у контексті інтеграції з європейськими структурами. Усі ці виклики вимагають від нотаріальної спільноти гнучкості та інноваційних підходів для ефективного реагування на сучасні реалії.

– Завдяки вашій експертизі минулого року вас запросили бути спікером на Міжнародній науково-практичній конференції "VIII таврійські юридичні наукові читання", що відбулася у Києві. Які теми було обговорено на цій конференції?

– На подібних заходах зазвичай обговорюється широкий спектр актуальних тем. Ця конференція була поділена на кілька секцій, що охоплюють такі теми, як вплив воєнного стану на український конституціоналізм, взаємодію традицій та прогресу у праві, сучасні виклики та верховенство права у цифрову епоху, громадянське та господарське право, трудове та екологічне право, а також міжнародне право та питання, пов'язані із забезпеченням прав людини в умовах збройного конфлікту.

– Ваша доповідь викликала особливо активне обговорення серед учасників конференції та юридичної спільноти України загалом. Які головні думки ви хотіли донести до слухачів?

У доповіді я хотіла донести до слухачів кілька ключових ідей. По-перше, я проаналізувала поточні форми та методи державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні, приділяючи особливу увагу законодавчим аспектам та ролі державних органів. Я наголосила на важливості питань ліцензування, професійної підготовки нотаріусів та контролю за їх роботою. Також я виділила основні проблеми, з якими стикаються нотаріуси, та запропонувала можливі шляхи їх вирішення, такі як модернізація електронного документообігу та посилення контролю. Важливо було показати, що поліпшити систему регулювання та зробити її ефективнішою цілком можливо.

- Як новатор у сфері нотаріату, які тренди ви можете виділити як основні сьогодні?

– Сфера нотаріату активно розвивається, відбиваючи ключові тренди сучасності. Основний напрямок – дигіталізація та впровадження електронного нотаріату. Електронні документи, цифрові підписи та віддалене посвідчення через відеозв'язок значно спрощують та прискорюють процеси. Також вивчаються можливості застосування блокчейн-технологій підвищення безпеки. Паралельно йде автоматизація процесів, включаючи використання програмного забезпечення та штучного інтелекту для рутинних завдань та перевірки документів.

Спрощення процедур за рахунок переходу на електронні архіви та стандартизацію процесів робить нотаріальні послуги доступнішими. В умовах глобалізації посилюється міжнародна гармонізація норм та стандартів, що спрощує міжнародні угоди. Зростає роль нотаріусів у захисті прав громадян, особливо у контексті антикорупційних заходів та підтримки вразливих груп. Підвищуються професійні стандарти та вимоги до етики, що пов'язано зі зростанням значущості нотаріальної діяльності.

– Ви стали найчастішим спікером на конференціях завдяки своїй інноваційній діяльності. У своїй нотаріальній практиці ви запровадили цифровізацію та покращили процеси роботи з міжнародними запитами, підвищивши прибуток компаній більш ніж на 20%. Які інструменти ви використовували, щоб досягти таких показників?

– Для підвищення ефективності компаній я запровадила системи електронного документообігу, що значно скоротило час обробки документів та підвищило оперативність роботи. У сфері податкового планування я провела оптимізацію податкових зобов'язань та реорганізацію структури бізнесу, що призвело до збільшення прибутку. Додатково я зосередилася на навчанні персоналу та розробці чітких внутрішніх стандартів, що дозволило компанії успішно подолати виклики та зміцнити свої позиції на ринку.

– Насамкінець, поділіться думкою, наскільки сильно змінився нотаріат із розвитком технологій?

– Останніми роками нотаріат значно змінився під впливом технологічного прогресу та нових правових норм. У світі одним із ключових трендів стала цифровізація послуг, включаючи використання електронних підписів та віддаленої ідентифікації клієнтів, що робить процеси швидшими та безпечнішими. Також у низці країн набирає популярності онлайн-нотаріат, що дозволяє надавати послуги через відеозв'язок, що особливо важливо для міжнародних угод.

У юридичній практиці активно використовуються системи управління документами, які автоматизують рутинні завдання та покращують управління даними. Штучний інтелект все частіше застосовується для юридичного аналізу та прогнозування результатів справ, допомагаючи економити час та підвищувати точність роботи. Важливо відзначити зростання уваги до кібербезпеки, яка стала критично важливою для захисту даних і конфіденційності в цифровому нотаріаті. Ці технологічні нововведення дозволяють нотаріусам та юристам підвищувати якість та ефективність своїх послуг, залишаючись актуальними у сучасному світі.