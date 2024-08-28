Евгения Аверина: Нотариат кардинально изменился под влиянием технологического прогресса

28 июня Украина отметитила День Конституции — важное событие, символизирующее правовой суверенитет и независимость страны. В честь этого мы поговори с ученым в сфере нотариата Евгенией Авериной о том, как за последние годы изменилась сфера юридических услуг под влиянием глобальных вызовов, какие тренды наблюдаются в бизнес-среде юристов сегодня, как инновации влияют на развитие отрасли и какое будущее ее ждет.

Евгения Аверина два года подряд выступает экспертом на престижной международной премии Best Business Awards. Она не только оценивает работы участников, но и внимательно следит за ключевыми изменениями и тенденциями в мировом бизнес-сообществе, представляя результаты своих исследований на престижных конференциях.

– Евгения, опираясь на ваш опыт, расскажите, как за последние годы изменилась сфера юридических услуг под влиянием глобальных вызовов?

– Могу отметить несколько ключевых изменений. Прежде всего, усилилась цифровизация: компании активно внедряют новые технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн, что стало особенно актуально в условиях пандемии. Устойчивое развитие и социальная ответственность также приобрели большое значение. Всё больше бизнесов интегрируют экологические и социальные инициативы в свои стратегии. Важным трендом остаётся глобализация, особенно для стартапов и малых предприятий, которые ищут выход на международные рынки и партнёрства.

В то же время значительно возросло внимание к клиентскому опыту — компании фокусируются на персонализации и улучшении сервиса. Инновации в маркетинге, включая использование социальных сетей и контент-маркетинг, стали ключевыми для привлечения клиентов. Наконец, развитие человеческого капитала, включая внимание к ментальному здоровью сотрудников, становится приоритетом для многих компаний, что отражает растущую значимость корпоративной культуры и благополучия персонала. Эти тенденции показывают, как бизнес адаптируется к современным вызовам и ищет пути для устойчивого роста.

В 2022 и 2023 годах вы оценивали работы участников на международной премии Best Business Awards, в которой приняли участие профессионалы из 26 стран. Что нового для себя вы вынесли из этого мероприятия?

– Участие в премии позволило мне познакомиться с лучшими практиками в области предпринимательства. Я поняла, как инновационные проекты могут кардинально менять отрасли, и увидела, как люди, стоящие за этими проектами, не только формируют будущее своей индустрии, но и влияют на другие сферы. Эти проекты способствуют улучшению международных бизнес-связей, делают бизнес-процессы более эффективными и привносят свежие идеи в корпоративное образование и IT. Каждый из представленных проектов уникален и помогает создавать более гибкий и динамичный деловой мир. Их достижения подчеркнули важность использования новых подходов и международного сотрудничества для поддержки развития мировой экономики.

– Как член экспертного совета вы определяли победителей премии, которые, как правило, формируют главные тренды сообщества. Какие проекты запомнились больше всего?

– Некоторые из проектов действительно оставили яркое впечатление. Например, один из представленных был связан с развитием международного бизнеса и открытием новых возможностей для предпринимателей. Это не просто про решение юридических и финансовых вопросов в разных странах, а про создание новых путей для сотрудничества, что в наше время особенно важно. Другой проект, который запомнился, касался кризисного моделирования и оптимизации бизнес-процессов. Автор показал, как можно превратить проблемные места в компаниях в точки роста и повысить их устойчивость к любым неожиданностям. Это такой подход, который помогает бизнесам быть гибкими и эффективными, что особенно важно в сегодняшних условиях.

Также был проект в области корпоративного образования, который показал, как правильно вложенные средства в обучение сотрудников могут буквально перевернуть результаты компании. Впечатлило, как такая методика помогает компаниям не только повысить квалификацию своих людей, но и значительно увеличить продажи. И, конечно, запомнился один стартап в сфере технологий, который предлагает решения для управления данными и автоматизации. Этот проект уже получил международное признание, и не зря — такие технологии открывают новые возможности для роста компаний в условиях цифровой трансформации.

– Как именно, на ваш взгляд, эти наблюдения могут помочь улучшить международное сотрудничество между предпринимателями?

– Наблюдения, сделанные в ходе премии, показали, что обмен передовыми практиками и инновационными идеями между предпринимателями из разных стран способствует более тесному сотрудничеству и взаимопониманию. Видя, как различные подходы работают в разных культурных и экономических контекстах, участники могут перенимать успешные стратегии и адаптировать их под свои условия.

Это, в свою очередь, стимулирует развитие новых партнерств и коллабораций, что позволяет бизнесам быстрее адаптироваться к изменениям на глобальном рынке. Кроме того, такая совместная работа помогает устранить барьеры между рынками и способствует формированию единого международного делового сообщества, где инновации и эффективность становятся общими целями. В итоге, подобное сотрудничество не только укрепляет позиции отдельных компаний, но и способствует устойчивому развитию мировой экономики, отвечая на глобальные вызовы современности.

– Какие глобальные вызовы в области украинского нотариата вы считаете наиболее актуальными на сегодняшний день?

– В украинском нотариате сегодня наиболее актуальными вызовами являются цифровизация и адаптация к условиям военного положения. Цифровизация требует внедрения современных технологий, таких как электронный документооборот и цифровая идентификация, при этом сохраняется необходимость обеспечения безопасности и защиты данных.

Военное положение добавляет сложности в обеспечении доступа к нотариальным услугам, особенно в пострадавших регионах, а также в вопросах юридической защиты прав граждан и бизнеса. Гармонизация украинского законодательства с международными стандартами также становится важным фактором, особенно в контексте интеграции с европейскими структурами. Все эти вызовы требуют от нотариального сообщества гибкости и инновационных подходов для эффективного реагирования на современные реалии.

– Благодаря вашей экспертизе в прошлом году вас пригласили быть спикером на Международной научно-практической конференции "VIII таврические юридические научные чтения", которая состоялась в Киеве. Какие темы обсуждались на этой конференции?

– На подобных мероприятиях, как правило, обсуждается широкий спектр актуальных тем. Эта конференция была разделена на несколько секций, охватывающих такие темы, как влияние военного положения на украинский конституционализм, взаимодействие традиций и прогресса в праве, современные вызовы и верховенство права в цифровую эпоху, гражданское и хозяйственное право, трудовое и экологическое право, а также международное право и вопросы, связанные с обеспечением прав человека в условиях вооруженного конфликта.

– Ваш доклад вызвал особо активное обсуждение среди участников конференции и юридического сообщества Украины в целом. Какие главные мысли вы хотели донести до слушателей?

В своём докладе я хотела донести до слушателей несколько ключевых идей. Во-первых, я проанализировала текущие формы и методы государственного регулирования нотариальной деятельности в Украине, уделяя особое внимание законодательным аспектам и роли государственных органов. Я подчеркнула важность вопросов лицензирования, профессиональной подготовки нотариусов и контроля за их работой. Также я выделила основные проблемы, с которыми сталкиваются нотариусы, и предложила возможные пути их решения, такие как модернизация электронного документооборота и усиление контроля. Важно было показать, что улучшить систему регулирования и сделать её более эффективной вполне возможно.

– Как новатор в сфере нотариата, какие тренды вы можете выделить в качестве основных сегодня?

– Сфера нотариата активно развивается, отражая ключевые тренды современности. Основное направление — дигитализация и внедрение электронного нотариата. Электронные документы, цифровые подписи и удаленное удостоверение через видеосвязь значительно упрощают и ускоряют процессы. Также изучаются возможности применения блокчейн-технологий для повышения безопасности. Параллельно идет автоматизация процессов, включая использование программного обеспечения и искусственного интеллекта для рутинных задач и проверки документов.

Упрощение процедур за счет перехода на электронные архивы и стандартизацию процессов делает нотариальные услуги более доступными. В условиях глобализации усиливается международная гармонизация норм и стандартов, что упрощает международные сделки. Растет роль нотариусов в защите прав граждан, особенно в контексте антикоррупционных мер и поддержки уязвимых групп. Повышаются профессиональные стандарты и требования к этике, что связано с ростом значимости нотариальной деятельности.

– Вы стали частым спикером на конференциях благодаря своей инновационной деятельности. В своей нотариальной практике вы внедрили цифровизацию и улучшили процессы работы с международными запросами, повысив прибыль компаний более чем на 20%. Какие инструменты вы использовали, чтобы добиться таких показателей?

– Для повышения эффективности компаний я внедрила системы электронного документооборота, что значительно сократило время обработки документов и повысило оперативность работы. В сфере налогового планирования я провела оптимизацию налоговых обязательств и реорганизацию структуры бизнеса, что привело к увеличению прибыли. Дополнительно я сосредоточилась на обучении персонала и разработке четких внутренних стандартов, что позволило компании успешно преодолеть вызовы и укрепить свои позиции на рынке.

– Напоследок, поделитесь мнением, насколько сильно изменился нотариат с развитием технологий?

– В последние годы нотариат значительно изменился под влиянием технологического прогресса и новых правовых норм. В мире одним из ключевых трендов стала цифровизация услуг, включая использование электронных подписей и удаленной идентификации клиентов, что делает процессы быстрее и безопаснее. Также в ряде стран набирает популярность онлайн-нотариат, позволяющий предоставлять услуги через видеосвязь, что особенно важно для международных сделок.

В юридической практике активно используются системы управления документами, которые автоматизируют рутинные задачи и улучшают управление данными. Искусственный интеллект всё чаще применяется для юридического анализа и прогнозирования исходов дел, помогая экономить время и повышать точность работы. Важно отметить и рост внимания к кибербезопасности, которая стала критически важной для защиты данных и конфиденциальности в цифровом нотариате. Эти технологические новшества позволяют нотариусам и юристам повышать качество и эффективность своих услуг, оставаясь актуальными в современном мире.