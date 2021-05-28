Несмотря на глобальные вызовы 2020-го, молодые предприниматели в Украине сохраняют оптимизм

Подавляющему большинству молодых предпринимателей в Украине (около 66%) удалось сохранить свой бизнес в период глобальных вызовов 2020 года. Это на 10% больше, чем в среднем по миру. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британским маркетинговым агентством OnePoll по заказу компании Herbalife Nutrition. Эксперты опросили более 25 000 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет из 35 стран. В Украине в опросе приняло участие более 1 тыс. человек.

В целом опрос показывает позитивные настроения по ведению собственного бизнеса – как среди предпринимателей, так и среди тех, кто еще не открыл собственное дело. Например, фактически 92% опрошенных так или иначе соглашаются с мнением, что сейчас лучшее время, чтобы начать собственный бизнес. О том, как украинцы сохраняют оптимистичный взгляд на будущее несмотря на тяжелый период, последовавшие за вызовами 2020-го, – в партнерском материале РБК-Украина.

Если говорить о сфере деятельности, где украинцы хотели бы открыть бизнес, то согласно опросу OnePoll, лидером является торговля (30% опрошенных).

Второе место разделяют сфера питания и профессиональные услуги – по 14%. При этом открыть бизнес в области технологий хотели бы 13% респондентов, что меньше мирового показателя (24%).

В то же время респонденты имеют определенные опасения: наиболее часто среди факторов, которые заставляют воздержаться от открытия собственного дела, упоминают отсутствие первоначальных инвестиций (почти 40% респондентов).

Еще одним из барьеров 37% украинцев считают риски и ограничения, связанные с изменениями, которые потянул за собой нелегкий 2020 год. Также 28% опасаются недостаточной финансовой поддержки и отсутствия знаний о рынке.

Сам себе директор

Интересны также ответы участников исследования на вопросы их мотивации к открытию собственного дела. В Украине заметно выше среднемировых результаты являются мотивы "стать собственным боссом" (55% против 44%), способность поддерживать свою семью (46% против 37%) и возможность следовать за собственными вкусами (56% против 41%).

Практически половина потенциальных предпринимателей в мире считают, что молодой возраст повышает их шансы на успех. Среди украинских респондентов таких 53%. 51% опрошенных считают возраст 21-30 лет лучшим для открытия собственного бизнеса. Несколько меньше, 42%, считают лучшим возраст 31-40 лет.

Своими главными предпринимательскими преимуществами украинцы в возрасте 18-40 лет считают способность лучше адаптироваться к новейшим технологиям (24%), свежий взгляд на вещи и наличие новых идей (16%).

По результатам исследования, во всем мире достаточно высокий процент тех, кто считает, что глобальные вызовы 2020-го усложнили открытие собственного дела – так ответили 62% опрошенных. В Украине же такие настроения прослеживаются у 73% респондентов.

Предпринимательский оптимизм

"Сфера прямых продаж является хорошей коммуникационной платформой для развития собственного бизнеса. Ведь построить свое дело с нуля здесь легче, чем в любой другой отрасли. В том числе благодаря финансовому вопросу – входной барьер не требует наличия значительного стартового капитала. Поэтому вполне очевидно, что построение бизнеса в сфере прямых продаж уже несколько десятилетий служит фундаментальной школой предпринимательства в Украине", - считает директор Herbalife Nutrition Украина Татьяна Серебряник.

Стоит отметить, что бизнес-модель Herbalife Nutrition-одна из самых эффективных в индустрии прямых продаж. Это эффективная площадка для старта бизнеса в любом возрасте.

Продукция компании доступна исключительно через квалифицированных дистрибьюторов Herbalife Nutrition – независимых партнеров, которые предоставляют своим клиентам комплексные и персонализированные решения. Гибкий план вознаграждения позволяет им получать доход от розничных продаж и развития своего бизнеса, а также разнообразные бонусы.

Для понимания: в 2020 финансовом году компания достигла около 5,5 млрд долларов США чистой продажи. Около 73% оборота компании возвращается к независимым партнерам в виде выплат и вознаграждений.

Как известно, Herbalife Nutrition – это глобальная компания, которая с 1980 года меняет жизнь людей, благодаря сбалансированным продуктам питания и проверенным бизнес-возможностям для своих независимых дистрибьюторов.

Компания предлагает высококачественные продукты питания, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах мира с помощью независимых партнеров, которые обеспечивают клиентам индивидуальный сопровождение и вдохновляют на здоровый и активный образ жизни.

В Украине компания представлена с 2002 года, а с 2010 г. начинается расширение бизнеса – открываются первые бренд-центры нового поколения в Киеве и Днепре.

Кроме того, благодаря глобальной кампании по борьбе с голодом, Herbalife Nutrition также стремится обеспечить питание и образование нуждающимся сообществам во всем мире.