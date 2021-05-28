Попри глобальні виклики 2020-го, молоді підприємці в Україні зберігають оптимізм

Переважній більшості молодих підприємців в Україні (близько 66%) вдалось зберегти свій бізнес у період глобальних викликів 2020 року. Це на 10% більше, ніж в середньому по світу. Про це свідчать результати дослідження, проведеного британським маркетинговим агентством OnePoll на замовлення компанії Herbalife Nutrition. Експерти опитали понад 25 000 респондентів віком від 18 до 40 років з 35 країн. В Україні в опитуванні взяла участь понад 1 тис. осіб.

В цілому опитування показує позитивні настрої щодо ведення власного бізнесу – як серед підприємців, так і серед тих, хто ще не відкрив власну справу. Наприклад, фактично 92% опитаних так чи інакше погоджуються з думкою, що зараз найкращий час, щоб почати власний бізнес. Про те, як українці зберігають оптимістичний погляд на майбутнє попри важкий період, які послідували через виклики 2020-го, – у партнерському матеріалі РБК-Україна.

Якщо говорити про сферу діяльності, де українці хотіли б відкрити бізнес, то згідно з опитуванням OnePoll, лідером є торгівля (30% опитаних).

Друге місце розділяють сфера харчування та професійні послуги – по 14%. При цьому відкрити бізнес в галузі технологій хотіли б 13% респондентів, що менше світового показника (24%).

Водночас респонденти мають певні побоювання: найбільш часто серед факторів, які змушують утриматись від відкриття власної справи, згадують відсутність початкових інвестицій (майже 40% респондентів).

Ще одним з бар’єрів 37% українців вважають ризики та обмеження, пов’язані зі змінами, які потягнув за собою нелегкий 2020 рік. Також 28% побоюються недостатньої фінансової підтримки та відсутності знань про ринок.

Сам собі директор

Цікавими є також відповіді учасників дослідження на питання їхньої мотивації до відкриття власної справи. В Україні помітно вагомішими за середньосвітові результати є мотиви "стати власним босом" (55% проти 44%), здатність підтримувати свою родину (46% проти 37%) та можливість слідувати за власними уподобаннями (56% проти 41%).

Практично половина потенційних підприємців у світі вважають, що молодий вік підвищує їхні шанси на успіх. Серед українських респондентів таких 53%. 51% опитаних вважають вік 21-30 років найкращим для відкриття власного бізнесу. Дещо менше, 42%, вважають кращим вік 31-40 років.

Своїми головними підприємницькими перевагами українці віком 18-40 років вважають здатність краще адаптуватись до новітніх технологій (24%), свіжий погляд на речі та наявність нових ідей (16%).

За результатами дослідження, у всьому світі доволі високий відсоток тих, хто вважає, що глобальні виклики 2020-го ускладнили відкриття власної справи – так відповіли 62% опитаних. В Україні ж такі настрої простежуються у 73% респондентів.

Підприємницький оптимізм

"Сфера прямих продажів є хорошою комунікаційною платформою для розвитку власного бізнесу. Адже побудувати свою справу з нуля тут легше, ніж в будь-якій іншій галузі. В тому числі завдяки фінансовому питанню – вхідний бар'єр не потребує наявності значного стартового капіталу. Тому цілком очевидно, що побудова бізнесу у сфері прямих продажів вже кілька десятиліть слугує фундаментальною школою підприємництва в Україні", - вважає директор Herbalife Nutrition Україна Тетяна Серебряник.

Варто зазначити, що бізнес-модель Herbalife Nutrition – одна з найефективніших в індустрії прямих продажів. Це ефективна площадка для старту бізнесу у будь-якому віці.

Продукція компанії доступна виключно через кваліфікованих дистриб’юторів Herbalife Nutrition – Незалежних Партнерів, які надають своїм клієнтам комплексні та персоналізовані рішення. Гнучкий план винагороди дозволяє їм отримувати дохід від роздрібних продажів і розвитку свого бізнесу, а також різноманітні бонуси.

Для розуміння: у 2020 фінансовому році компанія досягла близько 5,5 млрд доларів США чистого продажу. Близько 73% обороту компанії повертається до Незалежних Партнерів у вигляді виплат і винагород.

Як відомо, Herbalife Nutrition – це глобальна компанія, яка з 1980 року змінює життя людей, завдяки збалансованим продуктам харчування та перевіреним бізнес-можливостям для своїх незалежних дистриб’юторів.

Компанія пропонує високоякісні продукти харчування, ефективність яких підтверджена клінічними випробуваннями. Сьогодні продукція Herbalife Nutrition реалізується в більш ніж 90 країнах світу за допомогою незалежних партнерів, які забезпечують клієнтам індивідуальний супровід та надихають на здоровий і активний спосіб життя.

В Україні компанія представлена ​​з 2002 року, а з 2010 р. починається розширення бізнесу – відкриваються перші бренд-центри нового покоління в Києві та Дніпрі.

Окрім того, завдяки глобальній кампанії боротьби з голодом, Herbalife Nutrition також прагне забезпечити харчування та освіту нужденним спільнотам в усьому світі.