Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине

Цены на нефть в мире выросли. Котировки с ноября ползли вверх и за последние недели вернулись к уровню более чем годичной давности, когда еще не началась пандемия и страны не ушли на глобальный карантин.

Нефть марки Brent в начале этой недели торговалась выше 63 долларов за баррель. Другие эталонные марки также дорожали, в частности стоимость барреля нефти WTI достигла 60 долларов. Тогда как в апреле, когда мир закрылся на локдаун, нефть стоила ниже 20 долларов за баррель.

Западные аналитики указывают, что последний скачек цены связан с двумя факторами, пишет Reuters. Во-первых, с мерами стимулирования в США (1,9 трлн долларов), которые, как ожидается, помогут экономике больше вырасти, а это в свою очередь увеличит спрос на топливо. А, во-вторых, с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Коалиция сил под руководством Саудовской Аравии, сражающаяся в Йемене, заявила о перехвате груженного взрывчаткой беспилотника, запущенного группой хуситов.

Если же смотреть на отрезок в последние несколько месяцев, то есть три ключевых фактора, которые толкают цены на нефть вверх, говорит глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко. Во-первых, как отметил аналитик, на финансовых рынках много свободных денег. Кроме того, у инвесторов есть оптимизм по поводу ослабления карантинных ограничений по всему миру. В-третьих, страны ОПЕК+ соблюдают ограничения по объемам добычи.

"Все эти факторы помогают инвесторам больше фокусироваться на перспективе восстановления спроса, чем на текущем все еще слабом рынке", – отметил Мартыненко.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин подчеркивает, что цены на нефть растут не столько из-за роста реального спроса, сколько, возможно, из-за спекуляций на финансовых рынках.

"Грубо ситуацию можно представить как такую, что трейдеры, которые торгуют фьючерсами и опционами на нефть, создали повышенный ажиотаж вокруг данного природного ресурса, в итоге производители нефти с радостью повышают цены, при том, что физический спрос на нефть сейчас практически не увеличивается", – говорит Чурин.

Что будет с ценами дальше? Стоимость нефти уже достигла уровней, которые еще ноябре-декабре аналитики ожидали на конец 2021 года, указывает Александр Мартыненко. А потому нынешний рост цен выглядит преждевременным, и такого мнения придерживается все большее число участников рынка, говорит он. Тем не менее, как полагает эксперт, "беспрецедентные объемы ликвидности на рынке" могут разогнать цены еще больше 60 долларов за баррель.

"Об этом говорит и текущая агрессивная позиция инвестфондов. Так, представители некоторых из них уже допускают возможное вхождение котировок в диапазон 70-80 долларов к концу года. С дальнейшим движением цен к уровню 70 долларов, вероятность коррекции вниз будет расти. Тем более что риск медленного восстановления спроса на нефть остается высоким", – разъяснил Александр Мартыненко.

Дмитрий Чурин из Eavex Capital напомнил, что в прошлом высокие цены на нефть привели к инвестициям в добычу сланцевой нефти, что позже увеличило уровень общей добычи нефти в мире.

"Кроме этого, дорогая нефть стимулирует инвестиции в альтернативные виды топлива и ведет к снижению спроса на физическую нефть. Уже появились признаки того, что аналогичная историческая закономерность скоро повторится", – прогнозирует эксперт.

Бензин и ДТ дорожают

Подъем цен на нефть в мире, продолжающийся последние месяцы, не остался незамеченным в розничном сегменте торговли нефтепродуктами в Украине. Некоторые сети АЗС начали повышать цены еще в конце ноября.

Нефть стала дорожать почти сразу после президентских выборов в США. А через несколько недель уже начали меняться цены и в украинской рознице. Но тогда, как отмечает профильное издание Enkorr, на стоимость нефтепродуктов также влияло колебание курса гривны к доллару и евро.

И после повышения цен в конце ноября, по данным консалтинговой компании "А-95", средняя стоимость литра 95-го бензина достигла 24,34 гривен. А самые высокие цены на тот момент в нескольких сетях составляли 27,5-27,8 гривен/литр. Теперь же, по данным аналитиков, бензин А-95 продается в среднем за 26,77 гривен/литр, а предельная стоимость уже достигает 30-30,5 гривен/литр в зависимости от сети.

Если говорить о дизельном топливе, то к концу ноября средняя цена по Украине была 23,63 гривен/литр. Теперь же "дизель" в среднем по рынку достигает отметки 26,16 гривен/литр. Но на некоторых заправках его стоимость уже вплотную подобралась к 29 гривен/литр.

Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Между повышением или падением цен на нефть и изменениями ценников на стелах АЗС проходит около двух недель. Но на пересмотр цен в рознице также влияют запасы нефтепродуктов на складах трейдеров, отметили в пресс-службе сети SOCAR.

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"И это было заметно: кто-то из операторов рынка отреагировал на подорожание закупочных цен в ноябре, кто-то держался до декабря", – пояснили в компании.

В сети ОККО указывают, что в январе цены не повышали несмотря на то, что нефть резко подорожала – на 15% по сравнению с декабрем. Но позже все же подняли стоимость нефтепродуктов.

"К 10 февраля цена на нефть достигла более 61 доллара за баррель. Именно это и приводит к росту закупочных цен на горючее: на бензин – более 100 долларов за тонну, и на дизельное топливо – более 60 долларов за тонну, что и спровоцировало рост цен в нашей сети на 1 гривну на литре", – сказал изданию маркетинг-директор сети АЗК ОККО Васыль Дмытрив.

Еще один важный компонент в цене бензина и ДТ – динамика валютного рынка. И хотя курс гривны к доллару с начала года укреплялся, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост цен на внешних рынках.

Вместе с тем, по словам совладельца сети АЗС KLO Вячеслава Стешенко, укрепление курса позволило замедлить подорожание бензина и ДТ в рознице. "На топливном рынке очень сложно давать прогнозы, слишком неустойчивы две основные составляющие – нефть и курс. Если гривна будет продолжать укрепляться, а нефть начнет снижение, то мы это отобразим на стелах", – пояснил Стешенко.

В ОККО и SOCAR соглашаются, что динамика курса сильно не повлияла на розничные цены на рынке. "Но благодаря даже такому росту курса гривны нам удалось удержать цены от существенного роста, как того требовали цены на нефть", – подытожил Васыль Дмытрив.