Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні

Ціни на нафту у світі зросли. Котирування з листопада повзли вгору і за останні тижні повернулися до рівня більш ніж річної давності, коли ще не почалася пандемія і країни не пішли на глобальний карантин.

Нафта марки Brent на початку цього тижня торгувалася вище 63 доларів за барель. Інші еталонні марки також дорожчали, зокрема вартість бареля нафти WTI досягла 60 доларів. Тоді як у квітні, коли світ закрився на локдаун, нафта коштувала нижче 20 доларів за барель.

Західні аналітики вказують, що останній стрибок ціни пов'язаний з двома факторами, пише Reuters. По-перше, із заходами стимулювання у США (1,9 трлн доларів), які, як очікується, допоможуть економіці більше зрости, а це у свою чергу збільшить попит на паливо. А, по-друге, з загостренням ситуації на Близькому Сході. Коаліція сил під керівництвом Саудівської Аравії, що бореться в Ємені, заявила про перехоплення завантаженого вибухівкою безпілотника, запущеного групою хуситів.

Якщо ж дивитися на відрізок в останні кілька місяців, то є три ключові фактори, які штовхають ціни на нафту вгору, говорить глава департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко. По-перше, як зазначив аналітик, на фінансових ринках багато вільних грошей. Крім того, в інвесторів є оптимізм з приводу ослаблення карантинних обмежень по всьому світу. По-третє, країни ОПЕК+ дотримуються обмеження за обсягами видобутку.

"Всі ці фактори допомагають інвесторам більше фокусуватися на перспективі відновлення попиту, ніж на поточному все ще слабкому ринку", – зазначив Мартиненко.

Голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін підкреслює, що ціни на нафту ростуть не стільки через зростання реального попиту, скільки, можливо, через спекуляції на фінансових ринках.

"Грубо ситуацію можна представити як таку, що трейдери, які торгують ф'ючерсами та опціонами на нафту, створили підвищений ажіотаж навколо даного природного ресурсу, у результаті виробники нафти з радістю підвищують ціни, при тому, що фізичний попит на нафту зараз практично не збільшується", – говорить Чурін.

Що буде з цінами далі? Вартість нафти вже досягла рівнів, які ще у листопаді-грудні аналітики очікували на кінець 2021 року, зазначає Олександр Мартиненко. А тому нинішнє зростання цін виглядає передчасним, і такої думки дотримується все більша кількість учасників ринку, говорить він. Тим не менше, як вважає експерт, "безпрецедентні обсяги ліквідності на ринку" можуть розігнати ціни ще більше 60 доларів за барель.

"Про це говорить і поточна агресивна позиція інвестфондів. Так, представники деяких з них вже допускають можливе входження котирувань у діапазоні 70-80 доларів до кінця року. З подальшим рухом цін до рівня 70 доларів, ймовірність корекції вниз буде зростати. Тим більше що ризик повільного відновлення попиту на нафту залишається високим", – роз'яснив Олександр Мартиненко.

Дмитро Чурін з Eavex Capital нагадав, що у минулому високі ціни на нафту призвели до інвестицій у видобуток сланцевої нафти, що пізніше збільшило рівень загального видобутку нафти у світі.

"Крім цього, дорога нафта стимулює інвестиції в альтернативні види палива і веде до зниження попиту на фізичну нафту. Вже з'явилися ознаки того, що аналогічна історична закономірність скоро повториться", – прогнозує експерт.

Бензин і ДТ дорожчають

Підйом цін на нафту у світі, що триває останні місяці, не залишився непоміченим у роздрібному сегменті торгівлі нафтопродуктами в Україні. Деякі мережі АЗС почали підвищувати ціни ще у кінці листопада.

Нафта почала дорожчати майже відразу після президентських виборів у США. А через кілька тижнів вже почали змінюватися ціни й в українському роздробі. Але тоді, як зазначає профільне видання Enkorr, на вартість нафтопродуктів також впливало коливання курсу гривні до долара і євро.

І після підвищення цін наприкінці листопада, за даними консалтингової компанії "А-95", середня вартість літру 95-го бензину досягла 24,34 гривень. А найвищі ціни на той момент у кількох мережах були 27,5-27,8 гривень/літр. Тепер же, за даними аналітиків, бензин А-95 продається у середньому за 26,77 гривень/літр, а гранична вартість вже досягає 30-30,5 гривень/літр в залежності від мережі.

Якщо говорити про дизельне пальне, то до кінця листопада середня ціна по Україні була 23,63 гривень/літр. Тепер же "дизель" у середньому по ринку досягає позначки 26,16 гривень/літр. Але на деяких заправках його вартість вже впритул підібралася до 29 гривень/літр.

Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Між зростанням або падінням цін на нафту і змінами цінників на стелах АЗС проходить близько двох тижнів. Але на перегляд цін у роздробі також впливають запаси нафтопродуктів на складах трейдерів, зазначили у прес-службі мережі SOCAR.

"І це було помітно: хтось з операторів ринку відреагував на подорожчання закупівельних цін у листопаді, хтось тримався до грудня", – пояснили у компанії.

У мережі ОККО вказують, що у січні ціни не підвищували незважаючи на те, що нафта різко подорожчала на 15% порівняно з груднем. Але пізніше все ж підняли вартість нафтопродуктів.

"Станом на 10 лютого ціна на нафту сягнула вже більше 61 долара за барель. Саме це й призводить до росту закупівельних цін на пальне: на бензин – понад 100 доларів за тону і на дизельне пальне – понад 60 доларів за тону, що й спровокувало ріст цін в нашій мережі на 1 гривень/літр", – сказав виданню маркетинг-директор мережі АЗК ОККО Василь Дмитрів.

Ще один важливий компонент у ціні бензину і ДП – динаміка валютного ринку. І хоча курс гривні до долара з початку року зміцнювався, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати зростання цін на зовнішніх ринках.

Разом з тим, за словами співвласника мережі АЗС KLO В'ячеслава Стешенко, зміцнення курсу дало змогу сповільнити подорожчання бензину і ДП у роздробі. "На паливному ринку дуже складно давати прогнози, надто нестійкі дві основні складові – нафта і курс. Якщо гривня буде продовжувати зміцнюватися, а нафта почне зниження, то ми це відобразимо на стелах", – пояснив Стешенко.

В ОККО і SOCAR погоджуються, що динаміка курсу сильно не вплинула на роздрібні ціни на ринку. "Але навіть завдяки такому зростанню курсу гривні нам вдалося утримати ціни від істотного зростання, як того вимагали ціни на нафту", – підсумував Василь Дмитрів.