Назначение Сытника признано неконституционным: что будет дальше с НАБУ

История вопроса

Представление в КСУ против назначения Сытника главой Национального антикоррупционного бюро Украины было подано еще 20 мая. Его подписал 51 депутат Верховной рады. В частности, члены президентской фракции "Слуга народа" Сергей Бабак, Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Юрий Корявченков и другие. К ним присоединились депутаты от ОПЗЖ, в том числе Виктор Медведчук и Илья Кива.

Парламентарии оспаривали конституционность указа пятого президента Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года. В документе шла речь о назначении по итогам открытого конкурсного отбора первого директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты отметили, что такое право президента не указано в Конституции.

Точнее – должности главы Антикоррупционного бюро нет в списке чиновников, которых назначает президент. В то же время там прописаны, например, генеральный прокурор, послы, члены Высшего совета правосудия и командование Вооруженных сил. Директора НАБУ в этом перечне действительно нет.

Придя к власти команда Зеленского хотела исправить эту юридическую коллизию. Во время работы парламента в "турборежиме" был разработан соответствующий законопроект. Предполагалось, что в Основной закон будут внесены дополнения, касающиеся полномочий назначать и увольнять директора НАБУ и главу Госбюро расследований.

Эту инициативу Зеленского Конституционный Суд "зарубил" еще в декабре 2019 года. Он решил, что закрепление в Конституции такого права президента невозможно, так как оно "завуалировано нарушает" баланс власти в стране. Судьи посчитали, что так как за исполнительную власть в Украине отвечает Кабинет министров, то он должен назначать глав таких органов исполнительной власти как НАБУ и ГБР.

Именно это решение суда взяли на вооружение депутаты во главе с Дубинским. В мае они попросили КСУ признать противоречащим Конституции назначение Сытника указом президента.

"Оспариваемый указ является проявлением вопиющего правового нигилизма со стороны президента Украины", – добавили парламентарии, подписавшиеся под конституционным представлением.

Вердикт суда

Спустя три месяца Конституционный Суд полностью удовлетворил представление депутатов. Текст решения был опубликован вечером пятницы 28 августа. Суд отметил, что по всем признакам НАБУ – это орган исполнительной власти, а значит должно подчиняться правительству, а не президенту.

Также в Основном законе прямо указано, что руководителей органов исполнительной власти назначает Кабмин по представлению премьер-министра. Так что КСУ пришел к выводу, что назначение президентом руководителя Антикоррупционного бюро приведет к разбалансировке системы сдержек и противовесов.

Также, по мнению суда, это приведет к фактическому изменению формы государственного правления. В то же время, Конституционный суд отдельно указал, что неконституционность назначения Сытника не влияет на правовые отношения, которые возникли после его назначения. То есть угрозы делам, которые расследует НАБУ, нет.

Судья КСУ Игорь Слиденко объяснил РБК-Украина, что все акты Конституционного суда имеют только перспективное действие, то есть работают исключительно "на будущее". Они, за очень редкими исключениями, не несут никаких последствий для прошедших событий. Эти исключения связаны только с конституционными жалобами.

"Поэтому действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", – подчеркнул судья.

Отдельно Слиденко остановился на вопросе о том, считается ли директор НАБУ уволенным с должности, если его назначение признано неконституционным.

"Признание указа неконституционным не означает, что господин Сытник уволен. По моему мнению, необходимо осуществить определенные действия для того, чтоб он лишился своей должности. КСУ – это не тот суд, который может кого-то уволить или восстановить в должности", – заявил он.

Слиденко подчеркнул, что юридическая общественность давно говорила о серьезной проблеме с конституционностью назначения руководителя НАБУ. "Все в Украине прекрасно понимали, что эта история абсолютно неконституционна с самого начала", – добавил судья КСУ.

Последствия и неопределенность

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил изданию, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Артема Сытника.

"Речь идет об указе не нормативного характера. Указ – это акт применения. Тот указ, которым Сытник был назначен, фактически и так выполнил свою роль, миссию, он не является актом, который может дальше действовать… Если признан указ неконституционным, то следующий его (президента, – ред.) указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", – отметил представитель главы государства.

В то же время он подчеркнул, что для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения. "Что с этим делать, до конца не понятно. Вопросов больше чем ответов", – резюмировал юрист.

При этом он отметил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которое расследует НАБУ. "Нет, угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия", – заявил Вениславский.

Один из авторов конституционного представления, депутат от "СН" Максим Бужанский заявил РБК-Украина, что с сегодняшнего дня Сытник не может быть директором НАБУ.

"Сегодняшнее решение КСУ означает, что Сытник не может больше исполнять обязанности директора НАБУ, это значит, что все его действия на посту директора НАБУ с момента публикации решения КСУ будут незаконны", - сказал парламентарий.

В то же время Бужанский отметил, что "Сытник должен написать заявление о сложении полномочий" и это единственный на данный момент законный выход. В случае его отказа и продолжения работы на посту главы бюро, по мнению депутат от "СН", в отношении Сытника правоохранители обязаны будут начать уголовное производство. Кроме того, депутат уверен, что эту ситуацию должен будет законодательно урегулировать парламент.

Первый замглавы комитета Верховной рады по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин объяснил РБК-Украина, что Сытник продолжает занимать свою должность на законных основаниях. Мол, несмотря на решение Конституционного суда уволить главу НАБУ может только президент Владимир Зеленский.

"Сытник вполне легитимный директор НАБУ до того момента пока указ о его отставке не будет подписан президентом Зеленским. Конституционный суд не имеет полномочий его уволить. Он может признать, что определенный акт соответствует Конституции или нет и предложить какие-то решения, чтобы эту ошибку исправить", – уточнил депутат.

Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова отметила, что такое решение было принято "впервые в истории Украины". По ее словам, раньше КСУ оставлял без рассмотрения жалобы на указы президента о персональном назначении.

"Такого не было за все годы независимости. Потому что есть определенная коллизия: такие указы теряют силу в тот самый момент, когда человек вступает в должность. То есть, когда Сытник стал директором НАБУ, указ о его назначении утратил свое действие. Его невозможно было оспаривать. Поэтому раньше все подобные представления оставались без рассмотрения", – объяснила нардеп.

Юрчишин добавил, что на данный момент только президент Владимир Зеленский может уволить директора НАБУ: "Как он будет выполнять решение КСУ пока не понятно. Или он сразу уволит Сытника или он предложит изменения в закон, а до момента их принятия оставит Сытника на должности. Это полностью в его полномочиях, так что мяч на поле Зеленского".

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава в комментарии изданию заявил, что его руководитель остается легитимным директором антикоррупционного органа. "Мы считаем что решение (КСУ, – ред.) не имеет обратную силу. Чтобы уволить Артема Сергеевича, нужен указ президента. Но если он не имеет право назначать, значит и не имеет право увольнять", – сказал он.

В последнюю неделю августа руководство двух ключевых антикоррупционных органов Украины САП и НАБУ оказалось под ударом. Так, 21-го числа без объяснения причины досрочно завершил свою каденцию глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Заявление он написал по собственному желанию.

"Никто не вечен", – так накануне прокомментировал это событие Сытник. И вот уже сам директор НАБУ "завис" на грани увольнения после громкого решения КСУ. Независимо от того, как в итоге будет решен этот вопрос, депутаты профильных комитетов Рады считают, что эти события неминуемо вызовут вопросы у международных партнеров Украины. И ответы на них есть только у президента Зеленского.