Назад в 90-е: как государственный монополист обогатил фиктивную фирму на 2 миллиарда

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" в конце ноября-начале декабря 2020 года передала ООО "Профи Газ" 305 миллионов кубометров "спорного" газа, рыночная стоимость которого на момент заключения сделки составляла 1,89 миллиарда гривен из расчета 6206 гривен за кубический метр.

В течение 20 лет частные компании безуспешно пытались взыскать указанный объем газа. Дело даже доходило до Исполнительной службы, однако на последнем этапе все срывалось.

Сейчас же, частная фирма "Профи Газ" уже даже успела его продать. Но миллиарды гривен прибыли от этой сделки государству не попадут, поскольку руководство "Укртрансгаза" таким образом "отдает" старый и забытый долг. 13 ноября 2020 года они заключили соответствующее "мировое соглашение" и газ вывели в собственность фирм, которых сами же ранее называли "мошенниками". Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

Судебный спор, тянувшийся 20 лет, руководители "Нафтогаза" закончили за считанные месяцы в пользу фиктивной фирмы. Газ и деньги за него получила ООО "Профи Газ" с уставным капиталом в 2600 грн. Более того, за последние два месяца компания трижды сменила собственников, директоров и юридические адреса.

Анкета ООО "Профи Газ" (скрин с сайта You Control)

Собственного газа у "Укртрансгаза" не было, поэтому председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев даже лично подписал решение №418 от 2 ноября 2020 г., согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" к "Укртрансгазу" как заем, именно для дальнейшего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".

Но как стала возможной эта схема вывода государственного ресурса и кто ее участники?

Старый долг - новые владельцы

В конце 1999 года частное ЗАО "Укрэнергосбыт" передало государственному предприятию "Укртрансгаз" 418 млн куб м газа для поставки до конечных потребителей. Госкомпания обязательства не выполнила – 305 млн куб м газа остались в газотранспортной системе.

Арбитражный суд города Киева 12 июля 2000 года признал, что газ принадлежит "Укрэнергосбыту" и обязал оператора поставить его потребителям. Госкомпания с этим не согласилась и обжаловала решение.

Судебная тяжба длилась еще несколько лет и была проигрышной для госкомпании. В 2007 году "Укрэнергосбыт" на выполнение судебных решений добился открытия исполнительного производства. Но так и не смог получить свой газ, поскольку представители "Укртрансгаза" утверждали, что собственного газа компания не имеет, а чужой отдать не может.

На 2007 год "Укрэнергосбыт" исчерпал все правовые возможности и долг казался безнадежным. Дело лежало без движения. Вдруг все стремительно изменилось после того, как право требования долга перешло к третьей стороне – ООО "Финансовая компания Фин-Инвест".

Адвокат акционеров “Укрэнергосбыта” Анатолий Рекун утверждает, что это стало возможным, когда истинного владельца газа захватили рейдеры. Контроль над "Укрэнергосбытом" был потеряно в марте 2018 года: руководитель одной из фирм-акционеров продал 90% акций "Укрэнергосбыту" гражданину Михайлюку Сергею Александровичу. Владельцы считают, что это могло быть осуществлено в результате преступного сговора тогдашнего руководителя с Михайлюком.

"Цена договора составляла 21 400 грн. Это за 90% акций. А фактически за этими 21 400 гривнами прятался актив, который мог бы контролировать на 2018-й год примерно 3 миллиарда гривен", – заявил адвокат акционеров Анатолий Рекун.

В 2018 г. все активы "Укрэнергосбыта" были сконцентрированы у Сергея Михайлюка. Это отражено в годовой информации эмитента ценных бумаг на сайте "Укрэнергосбыта". Михайлюк здесь отмечается как бенефициарный собственник "Тувисон" и "Элди". И уже в 2019-м конечным бенефициарным собственником этих компаний становится совсем другое лицо - такой себе Михаил Каминский, который одновременно является руководителем компании "Укрэнергосбыт".

Согласно информации в госреестре, 49-летний Каминский Михаил Аронович является жителем оккупированного Донецка. Есть информация, он и сейчас находится на оккупированной территории - в городе Снежном Донецкой области.

Также оказалось, что Михаил Каминский имеет два паспорта, один из которых считается утерянным или украденным еще в 2004 году. Ему принадлежат несколько ФОПов и компания "Негоком", зарегистрированная на этот потерянный паспорт, что не мешает ей принимать участие в государственных тендерах, и даже выигрывать некоторые.

"Какова здесь роль Каминского? Нам известно, что когда надо спрятать человека, к которому можно предъявить претензии, то таких людей находят на территориях, которые не контролируются государством", – предполагает адвокат Анатолий Рекун.

Как бы там ни было, 15 апреля 2019 года между ЗАО "Укрэнергосбыт" и ООО "ФК "Фин-Инвест" был заключен договор об уступке права требования долга с "Укртрансгаза". Договор будет признан недействительным постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда по делу от 28.05.2020 № 910/12125/19.

Блицкриг "мошенников"

"Когда не было возможности эту сделку прокрутить, то ее отложили на потом. А когда такая возможность появилась, – или юристы "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" не могли защищать интересы эффективно, или по причине того, что это была простая коррупция, – к ней вернулись", – предполагает сопредседатель Фонда эффективных стратегий Дмитрий Марунич.

В январе 2020 года "Фин-Инвест" добилась решения суда, которым изменяется способ и порядок взыскания долга. То есть, вместо осуществления поставки природного газа в пользу третьих лиц – взыскание с АО "Укртрансгаз" денежных средств в размере 2,3 млрд грн. Имущество и счета "Укртрансгаза" арестовывают и даже списывают с них 226 млн грн в пользу "Фин-Инвеста".

Сначала "Укртрансгаз" отдавать многомиллионный долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ГБР и НАБУ. А совместные действия "Укрэнергосбыта" и "Фин-Инвеста" в "Нафтогазе" назвали "такими, которые могут иметь признаки мошенничества".

12 марта "Укртрансгаза" удается через суд разблокировать счета. Госкомпания заверила, что "приложит максимум усилий для возвращения незаконно списанных средств".

Впрочем, позиция руководителей "Нафтогаза" относительно этого долга несколько изменилась – вчерашним "мошенникам" решили отдать "спорный" газ.

Подарок под елку

Просто отдать газ или деньги "Фин-Инвеста" было проблематичным. Выше уже отмечено, что в мае 2020 года первичное соглашение о переуступке долга от "Укрэнергосбыта" к "Фин-Инвесту" было отменена в суде. Основанием для признания недействительным договора указано отсутствие у ООО "ФК "Фин-Инвест" лицензии на осуществление деятельности по поставке природного газа.

Как результат, в дело было привлечено другую фирму - "Профи Газ", – которая ранее не имела никакого отношения к делу. Зато согласно данным госреестра, руководителем "Фин-Инвеста" является некий Руслан Балабан, который до ноября 2018-го года был директором другой компании – "Макси капитал групп", после чего на этом посту его сменил Евгений Джангирян – сын вице-президента федерации регби Украины Георгия Джангиряна. В свою очередь, Евгений Джангирян стал одним из директоров в длинной цепочке номинальных собственников и руководителей "Профи Газ".

"Фин-инвест" и "Профи Газ" зарегистрированы по одному адресу - Киев, проспект Победы 49/2. Это территория бывшего завода "Большевик".

22 апреля 2020 года на фирму ООО "Профи Газ" была получена лицензия НКРЭКУ по поставке природного газа.

25 июня 2020 года захваченое рейдерами "Укрэнергосбыт" уступило все права требования к "Укртрансгазу" в пользу ООО "Профи Газ". Насколько можно понять, уступка права требования состоялась на бесплатной основе.

Участники рынка, которые следят за развитием событий вокруг этой сделки, предполагают, что мировое соглашение в пользу частных компаний состоялась при участии киевского бизнесмена Игоря Воронова.

Некоторые факты подтверждают это предположение. На момент выполнения сделки и получения газа бенефициаром фирмы "Профи Газ" стал Александр Емельянов. Он также оказался владельцем ООО "Будсвитгрупа". Эта фирма имеет киевский номер телефона 206-84-16, которым ранее пользовался Игорь Алексеевич Воронов в статусе физического лица-предпринимателя.

Этим же номером телефона сейчас пользуется ФОП Воронова Татьяна Олеговна – жена бизнесмена Игоря Воронова, более известная как телеведущая Татьяна Рамус.

И этот же номер телефона оставила в реестре ООО “Газэнергия”, входящая в группу “Смарт-Холдинг” Вадима Новинского. С 2006 по 2011 директором этой фирмы был Воронов Евгений Алексеевич, брат Игоря Воронова.

Игорь Воронов ранее работал на газовом ринку, пишет "Экономическая правда". Он был совладельцем компании "Укргаздобыча". В 2012 году долю Воронова выкупил уже упомянутый "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. На несколько лет Воронов отошел от газового бизнеса, но, похоже, вернулся в него в последние годы. В начале 2019 года СМИ сообщали, что фирмы, к которым Воронов имел отношение, на внеконкурсной основе получили лицензии на разработку газовых месторождений.

Есть и другая взаимосвязь с мировым соглашением. Как пишет "Честно", братья Игорь и Евгений Воронови также были причастны к захвату земли по улице Сретенская, 10/1 – в буферной зоне Софии Киевской, которая является охранной зоной объекта культурного наследия. Фирма “Эвроофисбуд”, которая завладела этим участком, была записана на брата Воронова – Евгения.

За легализацией захвата земли, похоже, стоит тот же судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац, который одобрил мировое соглашение по газу. В выводе Общественного совета добродетели, которая в 2017 году исследовала соответствие Балаца критериям профессиональной этики, указано, что именно Балац совместно с другими судьями позволил этот землеотвод вблизи Софийского собора в Киеве для дальнейшей застройки.

5 августа 2020 года генеральный директор АО "Укртрансгаз" неожиданно уходит в отставку. С 6 августа временно осуществлять полномочия генерального директора АО "Укртрансгаз" приходит первый заместитель главы "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Конечно, нельзя утверждать, что эта смена руководителя "Укртрансгаза" состоялась именно для проведения описываемой здесь сделки. И, наверное, является случайным совпадением, что Сергей Перелома был фигурантом двух громких делах НАБУ. И даже попадал под арест.

Но уже в сентябре руководителю "Нафтогаза" Коболеву поступило письмо за подписью Сергея Переломы с предложением рассмотреть на общем собрании акционеров АО "Укртрансгаз" вопрос заключения мирового соглашения между "Укртрансгазом", "Укрэнергосбытом", "Фин-Инвест" и "Профи Газом", и выделить для этого 305 миллионов кубометров газа в качестве займа от НАК "Нафтогаз". Как известно, Андрей Коболев не отказал.

Согласие на мировое соглашение дали, а решение о выделении газа для сделки Коболев подписал лично. Скорости принятия решений руководителями "Нафтогаза" в этой истории можно позавидовать.

13 ноября 2020 года судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ТОВками – "Финансовой компанией Фин-инвест" и "Профи Газ".

Согласно соглашению, "Фин-Инвест" должен вернуть 226 млн грн. "Укртрансгаз" передал фирме ООО "Профи Газ" 305 миллионов кубометров государственного газа, рыночная стоимость которого на момент заключения сделки составляла 1,89 миллиардов гривен.

"Суд должен выяснить, насколько подтверждены полномочия сторон, насколько заключенное мировое соглашение является именно добровольным волеизъявлением. И если у суда были какие-то сомнения относительно того, на кого осуществляется давление или кто-то заключает явно не выгодное для себя мировое соглашение, то, конечно, суд должен был бы не утверждать такое соглашение", – объясняет эксперт Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Однако судья Сергей Балац не заметил ни рейдерского захвата, ни фиктивных фирм, ни убытков для государственной компании. Ранее этот судья передавал под застройку территорию Пейзажной Аллеи, Усадьбы Мурашко, скверы по улице Гончара. В 2013 году именно судья Сергей Балац разрешил застройку буферной зоны Софии Киевской по улице Олеся Гончара, 17-23 в нарушение наставления к Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного наследия.

Именно из-за этого решения судья Балац впоследствии провалил тест на добродетель, не пройдя в состав Верховного суда, куда подавался в 2017 г. Проанализировав информацию относительно Сергея Балаца Общественный совет добропорядочности в отчете от 1 мая 2017 г. отметила, что "обнаружила данные, которые указывают на принятин сомнительных судебных решений, несоответствие образа жизни задекларированным доходам, а следовательно, не имеют ничего общего с критериями добропорядочности и профессиональной этики".

Как только "мировое соглашение" вступило в силу, как "Профи Газ" получила от "Укртрансгаза" весь объем государственного топлива.

С 27 ноября по 10 декабря 2020 "Профи Газ" продала 295 миллионов кубометров газа с 305 млн куб.м бесплатно полученных от НАК "Нафтогаза", на общую сумму 1 миллиард 683 миллионов гривен семи компаниям:

ООО "Ресурс сервис КМ"

"Евро-энергогаз"

"Мидстрим Юкрейн"

"М-торг энерджи"

"Международная газовая компания"

"Инкор газ"

и частному предприятию "Окко контракт".

Народный депутат Алексей Кучеренко уверен: газ этим фирмам могли реализовать с существенным дисконтом, чтобы как можно скорее получить деньги.

Кучеренко убежден, что на схему с участием руководства "Нафтогаза" и Андрея Коболева должны обратить внимание правоохранительные органы.

"Сделки между НАК "Нафтогаз", "Укртрансгазом" и участниками этой схемы, через которую вынимаются из государства огромные деньги, должны стать предметом тщательного расследования. И я готов обращаться относительно этого через систему депутатских запросов и требовать создания временной следственной комиссии", – говорит депутат.

Обратит ли НАБУ внимание на новые решения знакомого им Сергея Переломы? Вопрос пока остается открытым.